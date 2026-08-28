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28.08.2026 07:30:03
EQS-News: Circus rollt Circus Pods aus: Weltweit erstes intelligentes Befüllungssystem für autonome Versorgungsrobotik
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EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Circus rollt Circus Pods aus: Weltweit erstes intelligentes Befüllungssystem für autonome Versorgungsrobotik
Das proprietäre Zutatensystem und die KI-gesteuerte Lieferkette sind bereits in sieben europäischen Ländern, einschliesslich der Ukraine, im Einsatz und umfassen mehr als 30 Zutaten. Sie unterstützen das gesamte Robotik-Portfolio von Circus und laufen bereits bei der Mehrheit der aktiven Kunden und im Einsatz befindlichen Roboter. Circus Pods schaffen das weltweit erste System dieser Art im Bereich der autonomen Versorgung und verleihen der robotergestützten Mahlzeitenproduktion erstmals einen einheitlichen, globalen Standard im industriellen Massstab.
Die neue Zutaten- und Lieferketten-Ebene schafft zusätzlich zum Software-Umsatzstrom über CircusOS eine weitere, margenstarke, wiederkehrende Umsatzquelle. Jedes von Circus-Robotern zubereitete Gericht basiert auf Circus Pods, sodass Umsätze sowohl mit der Flottengrösse als auch mit der Systemauslastung skaliert werden.
Jeder Pod wird automatisch gescannt und verarbeitet, wodurch die manuelle Vorbereitung entfällt und der tägliche Bedienaufwand um rund 80 % sinkt. Jeder Scan fliesst in Echtzeit in die KI-Modelle von Circus ein und schliesst so den Kreislauf zwischen Robotik, Software und Zutatenversorgung.
Die Pods werden im Asset-Light-Modell von spezialisierten Lebensmittelproduktionspartnern nach den Spezifikationen von Circus hergestellt und über eine globale Lieferkette vertrieben; Circus besitzt und steuert die Plattform, während Partner Produktion und Logistik übernehmen.
Nach Feldtests mit ausgewählten Kunden, darunter die Bundeswehr, sind Circus Pods nun die Standard-Zutatenebene und werden im Laufe der zweiten Jahreshälfte für alle im Einsatz befindlichen Systeme verpflichtend.
Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.
Elena Coles
E-Mail: ir@circus-group.com
28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Taunusstrasse 21
|80807 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|98450020CA9F13FUED64
|EQS News ID:
|2389760
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389760 28.08.2026 CET/CEST
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