Circus Aktie 131725919 / DE000A2YN355
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09.04.2026 09:15:03
EQS-News: Circus gewinnt öffentlichen Beschaffungsauftrag der litauischen Streitkräfte an der NATO-Ostflanke
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EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Circus gewinnt öffentlichen Beschaffungsauftrag der litauischen Streitkräfte an der NATO-Ostflanke
Im Rahmen des Vertrags wird die KI-Robotik-Technologie von Circus in bestehende Kaserneninfrastruktur integriert und nach der Auslieferung in militärischen Einsatz- und Ausbildungsumgebungen evaluiert. Dies ermöglicht eine operative Bewertung unter realen Bedingungen, einschliesslich multinationaler Übungen und Szenarien zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft.
Litauen spielt eine Schlüsselrolle in der europäischen Verteidigungs-Architektur, grenzt an Belarus und liegt in der Nähe von Kaliningrad. Die litauischen Streitkräfte operieren innerhalb einer nationalen Verteidigungsstruktur von etwa 25.000 aktiven Soldaten, ergänzt durch eine wachsende multinationale NATO-Präsenz. Vilnius dient als zentrales militärisches Drehkreuz an der NATO-Ostflanke und stellt ein Einsatzumfeld mit hoher Einsatzbereitschaft innerhalb des Standortnetzwerks der Allianz dar.
Mit diesem Vertrag baut Circus seine Rolle in der Verteidigungsinfrastruktur durch autonome Versorgungssysteme über Verträge mit den ukrainischen und deutschen Streitkräften hinaus weiter aus. Die Integration in Vilnius beginnt noch in diesem Jahr.
09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Strasse 112
|81669 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2305476
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2305476 09.04.2026 CET/CEST
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