Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’499 -0.1%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9433 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’310 -0.9%  Bitcoin 64’354 2.6%  Dollar 0.8163 0.0%  Öl 105.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien sollen frisches Geld bringen
Sandoz-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa
Suche...

Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 18:00:04

EQS-News: Christoph Prusseit wird sein Vorstandsmandat über die aktuelle Amtszeit hinaus nicht verlängern

Medios
9.68 CHF -2.65%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Personalie
Christoph Prusseit wird sein Vorstandsmandat über die aktuelle Amtszeit hinaus nicht verlängern

14.09.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 14. September 2026 – Das Vorstandsmitglied der Medios AG, Christoph Prusseit, Chief Business Officer Germany, hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er für eine Verlängerung seines am 31. Juli 2027 auslaufenden Vertrages aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung steht.

"Der Aufsichtsrat der Medios AG bedauert die Entscheidung von Herrn Prusseit und dankt ihm ausdrücklich für sein hohes persönliches Engagement. Christoph Prusseit hat in seiner überaus erfolgreichen Vorstandstätigkeit massgeblich zur Stärkung der Patientenindividuellen Therapien und Arzneimittelversorgung in Deutschland beigetragen. Er hat wichtige Impulse für die moderne patientenindividuelle Herstellung gesetzt, mit digitalen Innovationen einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden geschaffen und die Entwicklung der Medios AG massgeblich geprägt. Wir wünschen Herrn Prusseit für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Yann Samson. Bis zum Jahresende wird er seine Verantwortung für das Deutschlandgeschäft unverändert wahrnehmen und einen geordneten Übergang sicherstellen. Im Anschluss daran, wird er dem Unternehmen in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

„Nach acht erfolgreichen Jahren der Vorstandstätigkeit, in denen die Medios AG zu einem führenden deutschen Specialty Pharmakonzern mit europäischer Ausrichtung gewachsen ist, ist für mich nun die Zeit gekommen, mich neuen Aufgaben zuzuwenden", begründet Christoph Prusseit sein Ausscheiden. "Ich bin sehr dankbar, dass ich gemeinsam mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen dazu beitragen durfte, Medios in diesen Jahren zu einem etablierten Unternehmen im Bereich Specialty Pharma in Deutschland und Europa zu entwickeln. Mein besonderer Dank gilt allen, die diesen Weg mit hohem Einsatz und Identifikation mit unserem Unternehmen begleitet haben. Das gemeinsame Engagement für die bestmögliche Patientenversorgung hat meine Zeit bei Medios massgeblich geprägt und für mich besonders wertvoll gemacht. Ich bin überzeugt, dass die nun eingeleitete Transformation ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Zukunft von Medios ist, und ich wünsche dem Unternehmen für diese nächste Etappe viel Erfolg.“

 

Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

www.medios.group

 

Kontakt

Katrin Neuffer

Director Investor Relations & Communications

Medios AG

Heidestrasse 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

www.medios.group

 


14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Medios AG
Heidestrasse 9
10557 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 232 566 - 800
Fax: +49 30 232 566 - 801
E-Mail: ir@medios.group
Internet: www.medios.group
ISIN: DE000A1MMCC8
WKN: A1MMCC
Indizes: SDAX
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Z7Z09IHDBT2L23
EQS News ID: 2398942

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398942  14.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Medios AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Medios AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.08.26 Medios Buy Warburg Research
13.08.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Medios Buy Warburg Research
29.07.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Fed vor Zinsschock: Öl über 100 Dollar – DAX und Nasdaq brechen ein!
09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’327.30 19.27 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Medios AG 9.68 -2.65% Medios AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.