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18.08.2026 08:13:13

EQS-News: Christoph Burkhard wird zum 1. Oktober 2026 neuer Finanzvorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen
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EQS-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Personalie
Christoph Burkhard wird zum 1. Oktober 2026 neuer Finanzvorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG

18.08.2026 / 08:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat Christoph Burkhard (62) mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum ordentlichen Vorstandsmitglied und Finanzvorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG bestellt. Mit dem Wechsel an der Spitze des Finanzbereichs wird Volker Herdin zum 30. September 2026 in den wohlverdienten Ruhestand eintreten. Bis zu seinem Ausscheiden wird Volker Herdin die Übergabe an Christoph Burkhard begleiten und einen reibungslosen Übergang sicherstellen. Christoph Burkhard wird in seiner Rolle als CFO die Ressorts Finanzen, Controlling, Investor Relations, M&A, Rechnungswesen, Recht, Steuern sowie Informationssicherheit verantworten.

„Mit Herrn Burkhard haben wir einen im internationalen Umfeld sehr erfahrenen CFO gewonnen, der über ausgezeichnetes Know-how in den Bereichen Finanzierung und Investor Relations verfügt“, sagt Dr. Martin Sonnenschein, Aufsichtsratsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. „Daneben hat Herr Burkhard bereits seine Fähigkeit zur erfolgreichen und nachhaltigen Cashflow-Generierung bei zwei börsennotierten internationalen Maschinenbauunternehmen unter Beweis gestellt. Dies ist auch für HEIDELBERG ein sehr wichtiges Thema, so Dr. Sonnenschein weiter.

Burkhard ist zurzeit CFO des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson. Dieses Amt hat er zum 31. August 2026 niedergelegt. Davor war er Finanzvorstand beim Hamburger Windturbinenbauer Nordex. Burkhard wurde 1964 geboren und schloss sein Studium zum Diplom-Kaufmann an der Universität Tübingen ab. Den anschliessenden Master of Science erreichte er an der London School of Economics. Burkhard startete seine Karriere als Analyst für die Europäische Kommission in Luxemburg, bevor er anschliessend zur BHF Bank nach Frankfurt ging. 1998 wechselte Burkhard zu Siemens Financial Services nach München, wo er sechs Jahre im Finanzbereich für die operativen Einheiten von Siemens Projekt- und Exportfinanzierungen strukturiert und verhandelt hat. Es folgten weitere kaufmännische Führungspositionen im Siemens Konzern.

„Mit Herrn Burkhard gewinnen wir einen CFO, der unser Unternehmen auf seinem Weg zu einem integrierten Technologiekonzern nachhaltig stärken wird. Zudem steht der Ausbau der finanziellen Stärke von HEIDELBERG sowie die entsprechende Positionierung des Unternehmens am Kapitalmarkt im Vordergrund“, sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG.

„Ich freue mich sehr darauf, die zukünftige Entwicklung dieses traditionsreichen und renommierten Technologieunternehmens gemeinsam mit dem Vorstandsteam aktiv zu gestalten und voranzutreiben“, kommentiert Christoph Burkhard.

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der grössten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations- und Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

Für weitere Informationen:

Corporate Communications

Thomas Fichtl

Telefon: +49 6222 82- 67123

E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Marc Schellenberger

Tel.: +49 6222 82-6120

E-Mail: marc.schellenberger@heidelberg.com

 

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäusserten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.


18.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)6222 82-67120
Fax: +49 (0)6222 82-67129
E-Mail: investorrelations@heidelberg.com
Internet: www.heidelberg.com
ISIN: DE0007314007
WKN: 731400
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900ZM98OISTG16932
EQS News ID: 2384338

 
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2384338  18.08.2026 CET/CEST

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