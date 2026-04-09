CHAPTERS Group Aktie 2175722 / DE0006618309

09.04.2026 08:00:04

EQS-News: CHAPTERS Group AG plans a tap issue of its existing up to EUR 100 million 7.00% senior unsecured 2025/2030 bond (ISIN: DE000A4DFK32)

CHAPTERS Group
32.00 EUR 0.00%
EQS-News: CHAPTERS Group AG / Key word(s): Bond
CHAPTERS Group AG plans a tap issue of its existing up to EUR 100 million 7.00% senior unsecured 2025/2030 bond (ISIN: DE000A4DFK32)

09.04.2026 / 08:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Following the successful initial issuance of a EUR 32 million tranche in August 2025, which was placed via a private placement with qualified institutional investors, and the subsequent tap in October 2025 that increased the total volume to EUR 72 million, the Company now plans to further increase the outstanding volume through an additional tranche.

The new tap issue will likewise be executed as a private placement with qualified institutional investors.

The company engaged Berenberg as a sole facilitation agent. 

Contact

CHAPTERS Group AG
Andreas Bergius
VP Corporate Finance
andreas.bergius@chaptersgroup.com


09.04.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Language: English
Company: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Germany
Phone: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2305414

 
