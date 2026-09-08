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08.09.2026 11:01:53

EQS-News: CHAPTERS Group AG erhöht die Prognose für das organische Wachstum 2026 und veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

CHAPTERS Group
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EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
CHAPTERS Group AG erhöht die Prognose für das organische Wachstum 2026 und veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

08.09.2026 / 11:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CHAPTERS Group AG, das Zuhause für mission critical digital solutions, hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt gegeben und erhöht den Ausblick für das organische Wachstum 2026.
 

H1/2026 Highlights:

Gesamtleistung: Die pro-forma Gesamtleistung[i] für das erste Halbjahr 2026 belief sich auf ca. €106 Mio., ein Anstieg um 26% gegenüber €84 Mio. im ersten Halbjahr 2025.

Wiederkehrende Umsätze: Im ersten Halbjahr 2026 beliefen sich die wiederkehrenden Umsätze auf pro-forma-Basisi auf ca. €54 Mio. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze in unseren Segmenten Public Sector & Enterprise betrug ca. 63%, während der Anteil der wiederkehrenden Umsätze im Segment Financial Technologies bei ca. 15% lag.

EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf pro-forma-Basisi betrug ca. €32 Mio., ein Anstieg um 68% gegenüber €19 Mio. im ersten Halbjahr 2025.

Aktualisierter Ausblick: CHAPTERS erwartet für 2026 nunmehr ein organisches Wachstum des operativen EBITDA[ii] von 36–39% (bisheriger Ausblick: über 22%).

Für die Gesamtleistung erwartet CHAPTERS ein organisches von 11-14% (bisheriger Ausblick: hoher einstelliger Bereich).

Für die wiederkehrenden Umsätze erwartet CHAPTERS ein organisches Wachstum im 11-14% (bisheriger Ausblick: hoher einstelliger Bereich oder darüber).

***

Jan Mohr, CEO:

„2026 zeigt, dass wir in beiden Teilen des CHAPTERS-Modells besser werden: grossartige mission critical Unternehmen zu erwerben und sie weiterzuentwickeln, nachdem sie Teil von CHAPTERS geworden sind. Zu Beginn des Jahres erwarteten wir ein organisches EBITDA-Wachstum von 14-17%. Im Juli haben wir diesen Ausblick auf über 22% erhöht. Heute erhöhen wir ihn erneut auf 36-39%.

Wichtig ist, dass diese Entwicklung nicht von einem einzelnen Unternehmen getragen wird. In der gesamten Gruppe setzen unsere Teams effizient KI ein und Automatisierung um, vereinfachen Organisationen und teilen über die Manuscript Method die Erfolge. Unternehmen werden besser, wenn sie Teil von CHAPTERS werden, und das wird zunehmend in unseren Ergebnissen sichtbar.

Unser Segment Financial Technologies ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Durch die Zusammenführung von drei Unternehmen innerhalb einer gemeinsamen Branche konnten wir das Angebot für unsere Kunden verbessern, wesentliche Synergien aus der Fusion realisieren und mithilfe von KI-Technologie schneller entwickeln. Nun wollen wir weitere solcher führenden Industriecluster in unseren Segmenten Public & Enterprise aufbauen.

Gleichzeitig ist unsere M&A-Pipeline stärker denn je. Wir sehen eine zunehmend attraktive Pipeline von mission critical Softwareunternehmen. Die Kapitalerhöhung über €64 Mio. in diesem Sommer gibt uns zusätzliche finanzielle Möglichkeiten, diese Opportunitäten zu nutzen.

Wir werden besser darin, Unternehmen zu kaufen, und besser darin, sie weiterzuentwickeln, sobald sie Teil von CHAPTERS sind. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus starkem organischem Wachstum und disziplinierten Akquisitionen auch in den kommenden Jahren zu einem sehr hohen Wachstum des adjustierten operativen EBITDA führen kann.“


Marlene Carl, CFO:

„Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen deutlich die operativen Fortschritte in der gesamten Gruppe. Das adjustierte operative EBITDA auf pro-forma-Basis stieg gegenüber dem Vorjahr um 68% auf ca. €32 Mio. und damit deutlich stärker als die Gesamtleistung mit einem Wachstum von 26%.

Unterstützt durch eine starke Nachfrage in den relevanten Endmärkten entwickelt sich unser Segment Financial Technologies besser als erwartet – sowohl bei der Realisierung von Synergien aus der Fusion als auch beim Umsatzwachstum. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir unseren Ausblick erneut erhöhen.

Für das Segment Public & Enterprise bleibt unser Ausblick für das organische Umsatzwachstum unverändert. Wir erwarten weiterhin ein organisches Wachstum der Gesamtleistung im hohen einstelligen Bereich, mit einem höheren organischen Wachstum der wiederkehrenden Umsätze und einer Ausweitung der EBITDA-Marge. Getrieben wird diese Entwicklung von denselben Initiativen, über die wir im vergangenen Jahr gesprochen haben: KI und Automatisierung, organisatorische Vereinfachung und wertbasierte Preisanpassungen.

Insgesamt erwarten wir für CHAPTERS im Jahr 2026 nunmehr ein organisches Wachstum des adjustierten operativen EBITDA im Bereich von 36–39%. Darüber hinaus erwarten wir für die Gesamtleistung und die wiederkehrenden Umsätze ein organisches Wachstum im Bereich von 11-14%“

***

Vorläufige Kennzahlen zum 30. Juni 2026

Pro-forma Gesamtleistung:
Pro-forma operatives adjustiertes EBITDA:
Durchschnittlicher Anteil CHAPTERS [iii]:
Nettoverschuldung auf Ebene der Tochtergesellschaften [iv]:
Gesamtnettoverschuldung einschliesslich der
Nettoverschuldung auf Ebene der CHAPTERS Group:
Nettobarmittel und Investitionen bei CHAPTERS [v]:
Eigenkapital bei CHAPTERS [vi]:  		 ca. €106 Mio.
ca. €32 Mio.
ca. 73.9%
ca. €142 Mio.

ca. €162 Mio.
ca. €15 Mio.
ca. €289 Mio.

***

Die Gesellschaft geht davon aus, ihren Konzern- und Einzelhalbjahresabschluss im Oktober 2026 zu veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der prüferischen Durchsicht durch den Wirtschaftsprüfer.

__________

[i]  CHAPTERS definiert die pro-forma Zahlen zum Halbjahr als kombinierte Zahlen der vergangenen sechs Monate auf der Grundlage der Konzernstruktur zum Stichtag 30. Juni 2026. Unternehmen, an denen CHAPTERS eine nicht beherrschende Beteiligung hält, sind nicht enthalten. Die HGB-Konzernhalbjahresergebnisse berücksichtigen nur die Werte für den Zeitraum, in dem das Unternehmen Teil der Gruppe war.

[ii]   CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres – im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2026 werden die erwarteten Ganzjahresergebnisse für 2026 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2026 mit den Ganzjahresergebnissen für 2025 für diese Gruppenstruktur verglichen.

[iii]  Die verbleibenden Anteile werden hauptsächlich von den Managementteams unserer Plattform-Tochtergesellschaften gehalten.

[iv]  Einschliesslich Rückstellungen für transaktionsbezogene Earn-out-Zahlungen und das langfristige Incentivierungsprogramm im Segment Financial Technologies.

[v]  Einschliesslich aller marktgängigen Wertpapiere (zum Zeitwert, einschliesslich der in Software Circle gehaltenen Aktien), der Unternehmensanleihe 2025/2030 und Investitionen in Minderheitsbeteiligungen (zu Anschaffungskosten).

[vi]  Einschliesslich eines vorläufigen Nettogewinns der Muttergesellschaft von ca. €2,7 Mio. Die operativen Kosten der Muttergesellschaft vor aktienbasierter Vergütung betrugen ca. €3,4 Mio. Im ersten Halbjahr 2026 wurden keine Kosten für aktienbasierte Vergütung erfasst.


08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912001BNTWG0PIZYX13
EQS News ID: 2395772

 
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2395772  08.09.2026 CET/CEST

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