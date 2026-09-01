CGRE Aktie 3881806 / DE000A0N3EU3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2026 07:00:04
EQS-News: CGRE AG mit erfolgreicher ordentlicher Hauptversammlung: Aktionäre stimmen allen Beschlussvorschlägen zu
|
EQS-News: CGRE AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Jahresbericht
Berlin, 31. August 2026 – Die CGREAG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 als Präsenzveranstaltung in Berlin durchgeführt. Bei den Abstimmungen waren 98,41 % des Grundkapitals vertreten. Die Versammlung fand planmässig innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Achtmonatsfrist statt. Sämtliche zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge erhielten die erforderliche Zustimmung der Aktionäre.
Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung hatte die CGREAG den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 fristgemäss veröffentlicht. Der Abschlussprüfer Forvis Mazars erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung führte zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmässigkeit des Jahresabschlusses.
Ronald Pofalla, CEO der CGREAG: „Die fristgerechte Veröffentlichung unseres uneingeschränkt testierten Jahresabschlusses und die planmässige Durchführung der Hauptversammlung stehen für die Verlässlichkeit und Transparenz, mit der wir die CGREAG weiterentwickeln. Die hohe Kapitalpräsenz und die Zustimmung unserer Aktionäre zu sämtlichen Beschlussvorschlägen bestätigen den eingeschlagenen Kurs und geben uns Rückenwind für die kommenden Aufgaben.“
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Hauptversammlung im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite unter cgre.ag veröffentlicht.
Die CGREAG mit Sitz in Berlin ist eine Plattform für Immobilien und Entwicklung, die an der Wertpapierbörse Frankfurt a. M. gelistet ist. Die Aktiengesellschaft ist operativ in drei Sparten unterschiedlicher Gewichtung aufgestellt: Baulandentwicklung (Site), Bauprojekte mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont (Growth) und Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag (Yield). Durch die jahrzehntelang gewachsene Erfahrung in der Entwicklung, Gestaltung und Realisierung von Stadtquartieren sowie durch den Zugriff auf Fachspezialist:innen für Planung, Bau, Digitalisierung und Green Technology bietet die CGREAG Investitionsgelegenheiten am deutschen Immobilienmarkt für institutionelle Investoren und Family Offices.
Kontakt:
Ronald Pofalla
CEO
presse@cgre.ag
01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CGRE AG
|Wilmersdorfer Strasse 39
|10627 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 7675948 1100
|E-Mail:
|info@cgre.ag
|Internet:
|www.cgre.ag
|ISIN:
|DE000A0N3EU3
|WKN:
|A0N3EU
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
|LEI Code:
|391200QSJ0WT5HLGGW60
|EQS News ID:
|2391130
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2391130 01.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CGRE AG Inhaber-Akt
|
07:00
|EQS-News: CGRE AG mit erfolgreicher ordentlicher Hauptversammlung: Aktionäre stimmen allen Beschlussvorschlägen zu (EQS Group)
|
02.07.26
|Meilenstein in Leipzig: CGREAG feiert Richtfest vom letzten Wohnhaus des Neubauprojekts Limburgerstrasse in den Plagwitzer Höfen (EQS Group)
|
31.03.26
|CGREAG: Wichtiger Schritt zur Realisierung des Bauprojekts Greenville auf dem Karlsruher Areal C (EQS Group)
|
20.03.26
|EQS-News: CGRE AG erweitert Vorstand (EQS Group)
|
20.03.26
|EQS-News: CGRE AG expands its Executive Board (EQS Group)
Analysen zu CGRE AG Inhaber-Akt
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.