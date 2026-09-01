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01.09.2026 07:00:04

EQS-News: CGRE AG mit erfolgreicher ordentlicher Hauptversammlung: Aktionäre stimmen allen Beschlussvorschlägen zu

CGRE
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EQS-News: CGRE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Jahresbericht
CGRE AG mit erfolgreicher ordentlicher Hauptversammlung: Aktionäre stimmen allen Beschlussvorschlägen zu

01.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Ordentliche Hauptversammlung 2026 planmässig innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt – bei den Abstimmungen 98,41 % des Grundkapitals vertreten.
  • Aktionäre stimmen sämtlichen Beschlussvorschlägen zu.
  • Jahresabschluss 2025 fristgemäss veröffentlicht und uneingeschränkt testiert.

Berlin, 31. August 2026 – Die CGREAG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 als Präsenzveranstaltung in Berlin durchgeführt. Bei den Abstimmungen waren 98,41 % des Grundkapitals vertreten. Die Versammlung fand planmässig innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Achtmonatsfrist statt. Sämtliche zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge erhielten die erforderliche Zustimmung der Aktionäre.

Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung hatte die CGREAG den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 fristgemäss veröffentlicht. Der Abschlussprüfer Forvis Mazars erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung führte zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmässigkeit des Jahresabschlusses.

Ronald Pofalla, CEO der CGREAG: „Die fristgerechte Veröffentlichung unseres uneingeschränkt testierten Jahresabschlusses und die planmässige Durchführung der Hauptversammlung stehen für die Verlässlichkeit und Transparenz, mit der wir die CGREAG weiterentwickeln. Die hohe Kapitalpräsenz und die Zustimmung unserer Aktionäre zu sämtlichen Beschlussvorschlägen bestätigen den eingeschlagenen Kurs und geben uns Rückenwind für die kommenden Aufgaben.“

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Hauptversammlung im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite unter cgre.ag veröffentlicht.


Über die CGREAG

Die CGREAG mit Sitz in Berlin ist eine Plattform für Immobilien und Entwicklung, die an der Wertpapierbörse Frankfurt a. M. gelistet ist. Die Aktiengesellschaft ist operativ in drei Sparten unterschiedlicher Gewichtung aufgestellt: Baulandentwicklung (Site), Bauprojekte mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont (Growth) und Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag (Yield). Durch die jahrzehntelang gewachsene Erfahrung in der Entwicklung, Gestaltung und Realisierung von Stadtquartieren sowie durch den Zugriff auf Fachspezialist:innen für Planung, Bau, Digitalisierung und Green Technology bietet die CGREAG Investitionsgelegenheiten am deutschen Immobilienmarkt für institutionelle Investoren und Family Offices.



Kontakt:
Ronald Pofalla
CEO

presse@cgre.ag

01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CGRE AG
Wilmersdorfer Strasse 39
10627 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 7675948 1100
E-Mail: info@cgre.ag
Internet: www.cgre.ag
ISIN: DE000A0N3EU3
WKN: A0N3EU
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
LEI Code: 391200QSJ0WT5HLGGW60
EQS News ID: 2391130

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391130  01.09.2026 CET/CEST

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