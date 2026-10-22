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22.10.2026 16:30:04

EQS-News: CFO-Wechsel bei Semperit: Richard Kelsey folgt per 1. November auf Helmut Sorger

Semperit
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EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Personalie
CFO-Wechsel bei Semperit: Richard Kelsey folgt per 1. November auf Helmut Sorger

22.10.2026 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CFO-Wechsel bei Semperit: Richard Kelsey folgt per 1. November auf Helmut Sorger

 

Wien, 22. Oktober 2026  – Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat Richard Kelsey mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Richard Kelsey übernimmt die Funktion des Finanzvorstands (CFO) und wird Nachfolger von Helmut Sorger, der nach mehr als vier erfolgreichen Jahren mit Ende Oktober 2026 einvernehmlich aus dem Unternehmen ausscheidet und sich künftig neuen beruflichen Aufgaben widmen wird.

„Mit Richard Kelsey gewinnen wir einen CFO, der umfassende M&A-Kompetenz mit fundiertem Kapitalmarkt-Know-how verbindet. Gemeinsam mit Manfred Stanek und Gerfried Eder ist unser Vorstandsteam hervorragend aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase der Semperit erfolgreich zu gestalten. Unser gemeinsames Ziel ist es, die starke Position des Unternehmens weiter auszubauen und damit langfristig zusätzlichen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Cord Prinzhorn.

Richard Kelsey verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen, M&A und Kapitalmarkt. Bei Constantia Flexibles, einem führenden Anbieter flexibler Verpackungslösungen, bekleidete er verschiedene Managementpositionen und war zuletzt mehr als fünf Jahre als CFO tätig. In dieser Funktion verantwortete er zahlreiche internationale Transaktionen und Transformationsprojekte. Davor leitete er als Head of M&A die Akquisitionsaktivitäten der Gruppe. Weitere Transaktions- und Kapitalmarktexpertise sammelte er bei Raiffeisen Investment, wo er grenzüberschreitende M&A-Projekte in Zentral- und Osteuropa begleitete, sowie als Equity Analyst bei Cazenove in London. Sein Vorstandsmandat bei Semperit läuft bis 31. Oktober 2029.

Cord Prinzhorn dankt Helmut Sorger für die erfolgreiche Zusammenarbeit und seinen massgeblichen Beitrag zur Entwicklung der Semperit-Gruppe: „Helmut Sorger hat die Transformation und erfolgreiche Neuaufstellung der Semperit entscheidend vorangetrieben und gestaltet. Neben der Schärfung der strategischen Ausrichtung und der Investment Story hat sein Fokus auf schlanke Strukturen, Kostendisziplin und Wertschaffung die Ertrags- und Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe nachhaltig gestärkt. Der Profitabilitätsschub im laufenden Geschäftsjahr 2026 spiegelt diesen Kurs wider. Semperit ist strategisch klar positioniert und für die nächste Wachstumsphase sehr gut aufgestellt. Dafür gebührt Helmut Dank und Anerkennung des gesamten Aufsichtsrats.“

 

Für Rückfragen:

 

Bettina Schragl

Director Communications and Capital Markets

+43 676 8715 8257

bettina.schragl@semperitgroup.com

 

www.semperitgroup.com

www.linkedin.com/company/semperit-ag

 

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Grossserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf massgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.


22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 676 8715 8257
E-Mail: investor@semperitgroup.com
Internet: www.semperitgroup.com
ISIN: AT0000785555
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88
EQS News ID: 2420466

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2420466  22.10.2026 CET/CEST

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