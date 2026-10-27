|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 10:15:03
EQS-News: CEOTRONICS erhält Rahmenvertrag über ca. € 1 Mio.
|
EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Das 100 %-ige Tochterunternehmen der CEOTRONICS AG, die CEOTRONICS S.L., erhielt vom staatlichen Unternehmen Canal de Isabel II einen Rahmenvertrag zur Lieferung von Schädeldeckenmikrofon-Systemen „CT-ContactCom“ und „CT-SkullMike“ sowie „CT-MultiCom“ im Wert von ingsesamt ca. € 1 Mio. In den Auftragsbestand wird nur das verbindliche/garantierte Abnahmevolumen in Höhe von ca. T€ 700 aufgenommen.
Der Rahmenvertrag läuft über 4 Jahre und wird ab dem Q3 des Geschäftsjahres 2026/27 umsatzwirksam.
Die Endnutzer der zu liefernden CEOTRONICS-Produkte werden die Notfalldienste der Region Madrid sein, darunter die Feuerwehr, die Waldschutzbehörde, der Rettungsdienst SUMMA 112, der Zivilschutz und die allgemeine Strassenverkehrsbehörde.
„Es freut uns sehr, dass das seit 1992 bestehende und in Madrid ansässige Tochterunternehmen der CEOTRONICS AG die Notfalldienste der Region Madrid erneut mit zuverlässigen Kommunikationsystem ausrüsten darf“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Strasse 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2422958
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2422958 27.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CEOTRONICS AG
|
10:15
|EQS-News: CEOTRONICS received a framework agreement worth approximately €1 million (EQS Group)
|
10:15
|EQS-News: CEOTRONICS erhält Rahmenvertrag über ca. € 1 Mio. (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-News: CEOTRONICS erhält Auftrag für GroundCrew-Kommunikationssysteme über ca. € 2 Mio. (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-News: CEOTRONICS receives order for ground crew communication systems worth approx. €2 million (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-News: Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 / 2026 (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-News: Group key figures for the 2025/2026 fiscal year (EQS Group)
|
20.08.26
|EQS-News: Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,6 Mio. CEOTRONICS-Produkte (EQS Group)
|
20.08.26
|EQS-News: European customer orders CEOTRONICS products worth approximately €1.6 million (EQS Group)
Analysen zu CEOTRONICS AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.