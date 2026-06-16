EQS-News: CEOTRONICS AG receives order worth approx. €12.5 Million

EQS-News: CEOTRONICS AG / Key word(s): Incoming Orders

CEOTRONICS AG receives order worth approx. €12.5 Million



16.06.2026 / 09:50 CET/CEST

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CEOTRONICS AG has been awarded an order by a European customer in the defence industry to supply various CEOTRONICS products with a total value of approximately €12.5 million.



The order is expected to be recognized as revenue from the first quarter of the 2027/28 financial year onwards.



“For various reasons, we are unfortunately unable to disclose any further details, for example regarding the products or the customer", said Thomas H. Günther, Chairman of the Management Board and CEO.

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