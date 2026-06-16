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CEOTRONICS Aktie 942127 / DE0005407407

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16.06.2026 09:50:33

EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 12,5 Mio.

CEOTRONICS
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EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 12,5 Mio.

16.06.2026 / 09:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Kunden aus der Verteidigungsindustrie beauftragt, diverse CEOTRONICS-Produkte im Wert von ca. € 12,5 Mio. zu liefern.

Umsatzwirksam wird dieser Auftrag ab dem Q1 des Geschäftsjahres 2027/28.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Produkten oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Strasse 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2347052

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2347052  16.06.2026 CET/CEST

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Long 12’877.76 13.85 SDFBZU
Long 12’333.66 8.96 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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