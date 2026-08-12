CEOTRONICS Aktie 942127 / DE0005407407
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12.08.2026 10:00:04
EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio.
|
EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die CEOTRONICS AG erhielt von einem Funkgeräte-Hersteller einen Auftrag über ca. € 1,9 Mio. Geliefert werden CT-ComLink® Anschlusskabel, die im Zusammenspiel mit CT-MultiPTT´s (Control Units) genutzt werden.
„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zum Auftraggeber und dem Endkunden veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Strasse 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2381088
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2381088 12.08.2026 CET/CEST
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