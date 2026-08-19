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19.08.2026 21:34:24

EQS-News: CENIT AG platziert erfolgreich alle Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung

CENIT
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EQS-News: CENIT Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CENIT AG platziert erfolgreich alle Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung

19.08.2026 / 21:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stuttgart, 19. August 2026 – Die CENIT AG hat ihre am 7. Juli 2026 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen der Bezugsfrist vom
4. August bis einschliesslich 17. August 2026 wurden insgesamt 61,5 % der angebotenen neuen Aktien von den bestehenden Aktionärinnen und Aktionären gezeichnet. Die nicht im Rahmen der Bezugsfrist bezogenen neuen Aktien wurden von der Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE entsprechend ihrer verpflichtenden Zusage vollständig übernommen. Damit konnte die Kapitalerhöhung vollständig platziert werden. Der Gesellschaft fliesst der gesamte Emissionserlös in Höhe von ca. EUR 10,9 Mio. zu.

Die Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlich bis zum 28.08.2026 erfolgen. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt nach dieser Registereintragung und der Einbeziehung der neuen Aktien in die Girosammelverwahrung bei Clearstream.

Die Kapitalerhöhung wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.


Über CENIT:
CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit massgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung: Technologien, die Automatisierung fördern, Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 1.000 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com

Rückfragen an:
CENIT AG
Investor Relations
Tanja Marinovic
Industriestrasse 52-54
D-70565 Stuttgart
Tel.:+497117825-3320
E-Mail: aktie@cenit.de

Zusätzliche Erläuterungen:
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT enthalten. Begriffe oder Aussagen wie "das Unternehmen kann", oder "das Unternehmen wird", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "fährt fort" und "schätzt", sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäusserten Annahmen wesentlich abweichen. In einer zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den Geschäftsbericht der CENIT AG.

 


19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CENIT Aktiengesellschaft
Industriestrasse 52 - 54
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 78 25 - 30
Fax: +49 (0)711 78 25 - 4000
E-Mail: aktie@cenit.de
Internet: www.cenit.com
ISIN: DE0005407100
WKN: 540710
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KYFPOLFJNEWL98
EQS News ID: 2385960

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2385960  19.08.2026 CET/CEST

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