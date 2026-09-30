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30.09.2026 12:25:03

EQS-News: CENIT AG: Aufsichtsrat wählt neuen Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz

CENIT
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EQS-News: CENIT Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie
CENIT AG: Aufsichtsrat wählt neuen Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz

30.09.2026 / 12:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stuttgart, 30. September 2026 – Der Aufsichtsrat der CENIT Aktiengesellschaft hat sich heute nach der gerichtlichen Bestellung von Klaus Weinmann und Uwe Kemm neu konstituiert. Die Bestellung der beiden Aufsichtsratsmitglieder erfolgte durch das Amtsgericht Stuttgart mit Wirkung zum 28. September 2026 bis spätestens zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat wählte in seiner heutigen konstituierenden Sitzung Klaus Weinmann zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Uwe Kemm zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Die entsprechende Neuwahl war nach dem Ausscheiden des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden und der bisherigen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden erforderlich. Der Aufsichtsrat der CENIT AG setzt sich damit künftig aus Klaus Weinmann, Uwe Kemm und Laura Schmidt zusammen.

Die Gesellschaft bedankt sich bei den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern für ihr langjähriges Engagement und ihre Arbeit für die CENIT AG.

Mit der Neubesetzung des Aufsichtsrats sieht sich die CENIT AG weiterhin gut aufgestellt, um die strategische Weiterentwicklung des Konzerns zu verfolgen und die Wachstums- und Transformationsagenda umzusetzen.


Über CENIT:
CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit massgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management (PLM) und Enterprise Information Management (EIM): Technologien, die Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 900 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen.www.cenit.com

Rückfragen an:
CENIT AG
Investor Relations
Tanja Marinovic
Industriestrasse 52-54
D-70565 Stuttgart
Tel.:+497117825-3320
E-Mail: aktie@cenit.de


Zusätzliche Erläuterungen:
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT enthalten. Begriffe oder Aussagen wie "das Unternehmen kann", oder "das Unternehmen wird", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "fährt fort" und "schätzt", sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäusserten Annahmen wesentlich abweichen. In einer zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den Geschäftsbericht der CENIT AG.

 


30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CENIT Aktiengesellschaft
Industriestrasse 52 - 54
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 78 25 - 30
Fax: +49 (0)711 78 25 - 4000
E-Mail: aktie@cenit.de
Internet: www.cenit.com
ISIN: DE0005407100
WKN: 540710
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KYFPOLFJNEWL98
EQS News ID: 2407918

 
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2407918  30.09.2026 CET/CEST

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