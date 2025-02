EQS-News: Carl Zeiss Meditec erzielt leichtes Umsatzwachstum im ersten Quartal 2024/25

EQS-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Carl Zeiss Meditec erzielt leichtes Umsatzwachstum im ersten Quartal 2024/25



Auftragseingang und Auftragsbestand deutlich erholt JENA, 12. Februar 2025 Carl Zeiss Meditec erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 aufgrund der DORC-Akquisition einen Umsatz von rund 490,5 Millionen Euro (Vj. 475,0 Millionen Euro), ein Wachstum von +3,2 % (währungsbereinigt: +3,3 %). Das währungs- und akquisitionsbereinigte Wachstum war mit -7,3% zu Beginn des Jahres erwartungsgemäß noch rückläufig. Auftragseingang und Auftragsbestand legten jedoch deutlich zu. Das EBITA[1] ging auf rund 35,2 Millionen Euro (Vj. 46,0 Millionen Euro) zurück. Die EBITA-Marge lag bei 7,2 % (Vj. 9,7 %). Dr. Markus Weber, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG, kommentiert zum ersten Quartal: „Erwartungsgemäß war das erste Quartal noch von der hohen Vergleichsbasis des Vorjahres im Gerätegeschäft sowie dem Übergang im Produktzyklus auf neue Modelle bei neurochirurgischen Mikroskopen und refraktiven Lasersystemen betroffen. Dennoch gelang uns dank des DORC-Beitrags ein leichtes Wachstum. Die gute Resonanz auf die neuen Produkte, die Zulassung unseres refraktiven Lasersystems VISUMAX® 800 im chinesischen Markt sowie die allgemeine Erholung des Auftragseingangs und Auftragsbestands geben uns Zuversicht, in den kommenden Monaten wieder zu solidem organischem Wachstum zurückzukehren.“ Leichtes Umsatzwachstum dank DORC-Konsolidierung Im strategischen Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmology stieg der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 um +7,1 % (währungsbereinigt: +7,2 %) auf 376,2 Millionen Euro (Vj. 351,1 Millionen Euro) an. Hierzu trug im Wesentlichen die Akquisition von DORC bei. Akquisitions- und währungsbereinigt sank der Umsatz um -7,1% im Vergleich zum Vorjahr. Die schwache zugrundeliegende Umsatzentwicklung ist auf hohe Vergleichswerte bei Geräteauslieferungen im Vorjahr sowie ein schwaches Geschäft in China zurückzuführen, das von Investitionszurückhaltung bei Geräten (in Verbindung mit Spekulationen über im Laufe des Jahres 2025 bevorstehende Konjunkturhilfen für die Medizintechnik) sowie Preisrückgängen bei Intraokularlinsen (in Verbindung mit der Einführung neuer staatlicher Vergabesysteme im Vorjahr) betroffen war. Produktzyklus-Effekte insbesondere durch die bevorstehende Markteinführung des VISUMAX® 800 in China sorgen für niedrigere Nachfrage nach den Vorgänger-Systemen. Im strategischen Geschäftsbereich Microsurgery sank der Umsatz um -7,8 % (währungsbereinigt: -7,8 %) auf 114,3 Millionen Euro (Vj. 123,9 Millionen Euro). Der Umsatzrückgang lag vor dem Hintergrund einer besonders starken Auslieferungsperiode im Vorjahr sowie Produktzyklus-Effekten im Bereich neurochirurgischer Mikroskope vor der erwarteten Zunahme der Auslieferungen des neuen Operationsmikroskops KINEVO® 900S im zweiten und dritten Quartal 2024/25. Der wiederkehrende Umsatz lag bei 47,3% (Vj. 36,1%). Der Anstieg ist im Wesentlichen durch die DORC-Akquisition bedingt. Positive Umsatzbeiträge aus EMEA[2] und Americas In der Region EMEA stieg der Umsatz um +11,2 % (währungsbereinigt: +11,8 %) auf 174,0 Millionen Euro (Vj. 156,5 Millionen Euro) an. Positive Wachstumsbeiträge kommen aus den Märkten Deutschland, Großbritannien sowie den skandinavischen Märkten. Der Umsatz in der Region Americas stieg um +19,3 % (währungsbereinigt: +18,6 %) von 112,1 Millionen Euro auf 133,7 Millionen Euro. Nordamerika verzeichnet dabei ein prozentual zweistelliges Wachstum, die USA sind gegenüber der schwachen Vorjahresperiode deutlich gewachsen. Die Region APAC[3] verzeichnete mit 182,7 Millionen Euro (Vj. 206,4 Millionen Euro) einen Umsatzrückgang um -11,5 % (währungsbereinigt: -11,4 %). Positive Beiträge kamen aus Indien. Der chinesische und der japanische Markt verzeichneten indes einen Umsatzrückgang. Ergebnis aufgrund schwachen organischen Wachstums und negativer Produktmix-Entwicklung unter Vorjahr Das operative Ergebnis (EBITA) sank im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 auf 35,2 Millionen Euro (Vj. 46,0 Millionen Euro). Die Bruttomarge war mit 51,4 % (Vj 53,2 %) aufgrund des schwachen organischen Wachstums sowie negativer Produktmixeffekte – im Wesentlichen resultierend aus Rückgängen im Gerätegeschäft im Vergleich zu einer starken Auslieferungsperiode im Vorjahr sowie einem Preisverfall bei Intraokularlinsen in China – rückläufig. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 wurde eine EBITA-Marge von 7,2 % (Vj. 9,7 %) erreicht. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Wert von 6,7 % (Vj. 9,7 %). Der Gewinn pro Aktie belief sich im ersten Quartal auf 0,18 Euro (Vj. 0,42 Euro). Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich 0,36 Euro (Vj. 0,47 Euro). Ausblick für den weiten Geschäftsverlauf 2024/25 Für 2024/25 erwartet Carl Zeiss Meditec weiterhin ein schwieriges globales makroökonomisches Umfeld und rechnet nicht mit einer schnellen Erholung des Investitionsklimas für Geräte sowie anhaltendem Druck auf die Verbraucherausgaben für elektive Prozeduren. Der Umsatz wird voraussichtlich zu einem moderaten Wachstum zurückkehren. Die Maßnahmen zur Kostendämpfung bleiben in Kraft. Neueinführungen von Produkten bieten zusätzliches Aufwärtspotential für die Geschäftsentwicklung im Laufe des Jahres. EBITA und EBITA-Marge werden im Geschäftsjahr 2024/25 voraussichtlich stabil bis leicht höher ausfallen. Umsatz nach strategischen Geschäftsbereichen Angaben in Mio. Euro 3 Monate

2024/25 3 Monate

2023/24 Veränderung zum Vorjahr % Veränderung

zum Vorjahr % (währungsbereinigt) Ophthalmology 376,2 351,1 +7,1 +7,2 Microsurgery 114,3 123,9 -7,8 -7,8 Gesamtkonzern 490,5 475,0 +3,2 +3,3 Umsatz nach Regionen Angaben in Mio. Euro 3 Monate

2024/25 3 Monate

2023/24 Veränderung zum Vorjahr % Veränderung

zum Vorjahr % (währungsbereinigt) EMEA 174,0 156,5 +11,2 +11,8 Americas 133,7 112,1 +19,3 +18,6 APAC 182,7 206,4 -11,5 -11,4 Gesamtkonzern 490,5 475,0 +3,2 +3,3 Weitere Informationen zu unserer Veröffentlichung und zur Analysten-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 finden Sie auf https://www.zeiss.de/meditec-ag/investor-relations/finanzkalender/telefonkonferenzen.html Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Head of Group Finance & Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel. 03641 220-116 E-Mail: investors.med@zeiss.com

www.zeiss.de/presse [1] Gewinn vor Zinsen, Steuern und Amortisationen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation [2] Europa, Naher Osten, Afrika [3] Asien/Pazifik

