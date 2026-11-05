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05.11.2026 13:00:03

EQS-News: Cantourage schliesst drittes EU-GMP-Zertifizierungsprojekt ab und sichert sich exklusiven Zugang zu Premium-Cannabisprodukten für fünf Jahre

Cantourage
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EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Vereinbarung
Cantourage schliesst drittes EU-GMP-Zertifizierungsprojekt ab und sichert sich exklusiven Zugang zu Premium-Cannabisprodukten für fünf Jahre

05.11.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Dritter strategischer Partner: Mit der erfolgreichen EU-GMP-Zertifizierung von 1530076 BC Ltd., dem exklusiven Verarbeitungspartner von Cannabisanbauern wie FN Canna, hat Cantourage nach Green Karat und LOT420 die Zertifizierung eines weiteren international gefragten Herstellers von Premium-Cannabisprodukten erfolgreich abgeschlossen.
  • Langfristiger Wettbewerbsvorteil: Durch Exklusivvereinbarungen mit etablierten Premium-Produzenten sichert sich Cantourage langfristig den exklusiven Zugang zu hochwertigen Cannabisprodukten und stärkt damit seine Wettbewerbsposition auf dem europäischen Markt.
  • Starke Positionierung in Europa: Mit seiner regulatorischen Expertise etabliert sich Cantourage als zentraler Zugang zum europäischen Markt für internationale Premium-Produzenten.

Die Cantourage Group SE (nachfolgend „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01) festigt ihre führende Position auf dem europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Mit der erfolgreichen EU-GMP-Zertifizierung des lizenzierten kanadischen Cannabisverarbeiters 1530076 BC Ltd. hat Cantourage nach Green Karat und LOT420 nun bereits das dritte strategische Zertifizierungsprojekt erfolgreich als Sponsor begleitet.

1530076 BC Ltd. betreibt Produktionsstätten in British Columbia, Kanada, und erbringt Verarbeitungsdienstleistungen für Premium-Cannabisproduzenten in der Provinz. Dazu zählt unter anderem 1235009 BC LTD, firmierend als FN Canna, ein Cannabis-Anbauunternehmen dessen Produkte unter den Marken All Nations und Uncle Bob vertrieben werden. Cantourage vertritt FN Canna bereits seit 2023 auf dem europäischen Markt.

„Dieser Meilenstein ist vor allem eine Teamleistung. Die erfolgreiche EU-GMP-Zertifizierung erforderte monatelange intensive Vorbereitung, umfassende Dokumentation und die kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse. Unsere Mitarbeiter haben diese Herausforderungen in jeder Phase mit grossem Engagement gemeistert. Wir sind ausserordentlich stolz auf das Erreichte. Unser Dank gilt auch Cantourage, deren fachliche Unterstützung und enge Zusammenarbeit massgeblich dazu beigetragen haben, diesen Standard zu erreichen“, sagt Hendrick Ng, Director of Quality bei FN Canna.

„Nach Green Karat und LOT420 ist 1530076 BC Ltd. nun der dritte Partner, den wir erfolgreich durch den EU-GMP-Zertifizierungsprozess begleitet haben. Durch unsere Exklusivvereinbarungen haben wir uns langfristig den Zugang zu einem strategisch wichtigen Teil unseres Premium-Portfolios gesichert. Dazu gehören nicht nur unsere bereits erfolgreich etablierten All-Nations-Produkte, sondern auch zahlreiche weitere Premium-Cannabisprodukte aus British Columbia. Dies verschafft uns einen erheblichen strategischen Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig zeigen wir, dass unsere regulatorische Expertise internationalen Premium-Produzenten nicht nur den Zugang zum europäischen Markt eröffnet, sondern es uns auch ermöglicht, langfristig den Zugang zu einigen der gefragtesten Produkte zu sichern“, erklärt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.

Durch die langfristigen Partnerschaften hat sich Cantourage für einen Zeitraum von fünf Jahren den exklusiven Zugang zu hochwertigen Cannabisprodukten von drei international gefragten Premium-Produzenten gesichert. Dies stärkt die Wettbewerbsposition des Unternehmens nachhaltig und erhöht zugleich die Planungssicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit besonders gefragter Premium-Produkte.

Über 1530076 BC Ltd.

1530076 BC Ltd. ist ein Joint Venture zwischen Phyton Biotech LLC und First Nations Processing Corporation und ein lizenzierter Verarbeiter von Cannabisprodukten mit Sitz in British Columbia, Kanada. Die EU-GMP-Zertifizierung (Zertifikatsnummer DE-ST-01-GMP-2026-36) umfasst die Verarbeitung, Primärverpackung und Inprozess-Qualitätskontrolle von medizinischen Cannabisblüten, die nicht mit ionisierender Strahlung zur Reduzierung der mikrobiellen Belastung behandelt wurden. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Verarbeitungsstätte des Unternehmens geprüft wurde und die für medizinisches Cannabis geltenden europäischen Anforderungen an die Gute Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP) erfüllt. Derzeit verarbeitet das Unternehmen Cannabisprodukte im Auftrag seines Kunden 1235009 B.C. Ltd., firmierend als FN Canna, und beabsichtigt, seine Verarbeitungsdienstleistungen künftig weiteren Premium-Cannabisproduzenten anzubieten.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Cannabispräparaten und pharmazeutischen Produkten. Mit seinem erfahrenen Managementteam und seiner „Fast Track Access“-Plattform ermöglicht Cantourage Produzenten aus aller Welt einen schnelleren, einfacheren und kosteneffizienteren Zugang zum wachsenden europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Hierzu übernimmt das Unternehmen die Verarbeitung und den Vertrieb von Cannabisrohstoffen und -extrakten. Dabei stellt Cantourage konsequent die Einhaltung höchster europäischer pharmazeutischer Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Cannabisblüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A3DSV01).

 

 


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cantourage Group SE
Feurigstrasse 54
10827 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@cantourage.com
Internet: https://www.cantourage.com/
ISIN: DE000A3DSV01
WKN: A3DSV0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912003NCTLO6YHA9V48
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2429240  05.11.2026 CET/CEST

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