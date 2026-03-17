Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’925 0.3%  SPI 17’977 0.2%  Dow 46’946 0.8%  DAX 23’553 -0.1%  Euro 0.9061 0.0%  EStoxx50 5’741 0.0%  Gold 5’016 0.2%  Bitcoin 58’304 -1.1%  Dollar 0.7871 -0.1%  Öl 103.4 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335DocMorris4261528Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Avaloq und BlackRock-Tochter Aladdin Wealth erhalten Auftrag von Arab Bank Switzerland
ETF des Monats März 2026 - Silber. Substanz. Schweizer Präzision.
Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Aktien von Alphabet und Tesla im Fokus - Wie die Tech-Giganten gegen steigende Strompreise kämpfen
Suche...
Plus500 Depot

Cantourage Aktie 122952903 / DE000A3DSV01

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.03.2026 10:04:04

EQS-News: Cantourage Group SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 – Umsatz steigt auf 92,8 Mio. EUR

Cantourage
5.50 EUR -1.79%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Cantourage Group SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 – Umsatz steigt auf 92,8 Mio. EUR

17.03.2026 / 10:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis
  • Internationale Expansion trägt nachhaltig zur positiven Geschäftsentwicklung bei
  • Fokus auf Premiumprodukte - Zunehmender Preiswettbewerb im deutschen Niedrigpreissegment 

Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) hat heute vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte im Berichtszeitraum einen deutlichen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis und setzt damit seinen dynamischen Wachstumskurs als eines der führenden europäischen Unternehmen für medizinisches Cannabis fort.

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 92,8 Mio. EUR (Vorjahr: 50,9 Mio. EUR). Dies entspricht einem Wachstum von 82,3 % gegenüber dem Vorjahr. Das vorläufige EBITDA erhöhte sich auf 5,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,8 Mio. EUR).

Internationale Expansion unterstützt nachhaltige Ergebnisqualität

Die strategische Expansion in ausgewählte europäische Kernmärkte trägt zunehmend zur Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage bei. Insbesondere das Geschäft im Vereinigten Königreich entwickelte sich weiterhin positiv und trug im Geschäftsjahr 2025 mit mehr als 20 % zum Konzernumsatz bei.

Die Positionierung der Cantourage Group SE als paneuropäisches Pharma-unternehmen zeigt zunehmend positive Effekte. Skaleneffekte, optimierte Lieferketten sowie eine diversifizierte Marktpräsenz wirken sich stabilisierend auf die operative Entwicklung aus.

„Der europäische Markt für medizinisches Cannabis tritt zunehmend in eine neue Wachstumsphase ein. Mit unserer skalierbaren Beschaffungs- und Vertriebsplattform, exklusiven Lieferantenpartnerschaften und unserer regulatorischen Expertise sind wir bestens positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Unser Fokus liegt darauf, die steigende Nachfrage in unseren Kernmärkten zu bedienen, unsere Kapazitäten weiter auszubauen und Cantourage als eines der führenden Unternehmen in allen relevanten europäischen Medizinmärkten zu etablieren“, erklärt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.

Preiswettbewerb im deutschen Markt – Fokus auf margenstarke Premiumprodukte

Die Entwicklung der Profitabilität im deutschen Markt wurde im Jahr 2025 durch einen zunehmenden Preiswettbewerb im Niedrigpreissegment medizinischer Cannabisblüten beeinflusst. Hintergrund war ein deutlich gestiegenes Produktangebot im Markt, das insbesondere in den Sommermonaten zu einem spürbaren Preisdruck führte.

Cantourage reagiert auf diese Marktentwicklung in Deutschland mit einer gezielten Anpassung des Produktportfolios und richtet den Fokus verstärkt auf margenstärkere Premiumprodukte. Dabei profitiert das Unternehmen von seinem internationalen Netzwerk ausgewählter Anbaupartner, mit denen Cantourage langfristige und grösstenteils exklusive Lieferbeziehungen aufgebaut hat.

Aus Sicht des Managements stärkt diese strategische Ausrichtung die strukturelle Profitabilität des Geschäfts im deutschen Markt und reduziert zugleich die Abhängigkeit vom zunehmend wettbewerbsintensiven Niedrigpreissegment.

Hinweis: Die in dieser Meldung angeführten Konzernkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 sind vorläufige, unkonsolidierte und ungeprüfte Werte. Der testierte Konzernabschluss 2024 kann unter https://www.cantourage.com/investoren#konzernabschluesse eingesehen werden.


17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cantourage Group SE
Feurigstrasse 54
10827 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@cantourage.com
Internet: https://www.cantourage.com/
ISIN: DE000A3DSV01
WKN: A3DSV0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2292732

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2292732  17.03.2026 CET/CEST