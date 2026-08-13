Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’351 -1.3%  Bitcoin 51’587 0.1%  Dollar 0.8141 0.1%  Öl 87.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Luzerner Kantonalbank125293061ams-OSRAM137918297Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Eignet sich ETF-Sparen als erster Schritt, um an der Börse Fuss zu fassen?
Feature bei WhatsApp: Dazu dient der Stern beim Chatten
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Suche...
Plus500 Depot

Cantourage Aktie 122952903 / DE000A3DSV01

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 08:00:04

EQS-News: Cantourage Group SE steigert EBITDA im zweiten Quartal 2026 um 45 Prozent – strategischer Fokus auf margenstarkes Geschäft zahlt sich aus

Cantourage
5.96 EUR 3.11%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Quartalsergebnis
Cantourage Group SE steigert EBITDA im zweiten Quartal 2026 um 45 Prozent – strategischer Fokus auf margenstarkes Geschäft zahlt sich aus

13.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Bruttomarge steigt auf 36,4 % und EBITDA-Marge auf 13,1 %
  • Premium-Strategie in Deutschland führt zu deutlich höherer Ergebnisqualität
  • Grossbritannien und Polen mit starkem Wachstum und zunehmender Bedeutung
  • Starke Bilanz mit 71,3 % Eigenkapitalquote und 9,3 Mio. EUR Net Cash

Berlin, 13. August 2026 – Die Cantourage Group SE („Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01), ein führendes europäisches Unternehmen für Medizinalcannabis, hat die Profitabilität im zweiten Quartal 2026 deutlich gesteigert. Das EBITDA erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 45 % auf 2,9 Mio. EUR, obwohl der Umsatz infolge der strategischen Fokussierung des Deutschlandgeschäfts um rund 22 % auf 21,8 Mio. EUR zurückging. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 7,0 % auf 13,1 %, die Bruttomarge von 28,5 % auf 36,4 %.

Die Entwicklung bestätigt die strategische Ausrichtung des Unternehmens: In Deutschland stehen margenstärkere Premium-Produkte und Ergebnisqualität im Mittelpunkt, während Grossbritannien und Polen mit hohen Wachstumsraten zunehmend an Bedeutung gewinnen. Cantourage treibt damit seine Weiterentwicklung zu einer europäischen Specialty-Pharma-Plattform für medizinisches Cannabis konsequent voran.

Profitabilität im zweiten Quartal deutlich gesteigert

Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 21,8 Mio. EUR gegenüber 27,9 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Gleichzeitig verbesserte Cantourage die Profitabilität deutlich: Die Bruttomarge stieg um 7,9 Prozentpunkte auf 36,4 %. Das EBITDA erhöhte sich trotz des niedrigeren Umsatzes von 2,0 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR und damit um 45 %. Die EBITDA-Marge stieg um 6,1 Prozentpunkte auf 13,1 %.

Q2-Kennzahlen im Überblick

in Mio. EUR Q2 2025 Q2 2026 Veränderung
Umsatz 27,9 21,8 -21,9 %
Bruttomarge 28,5 % 36,4 % +7,9 PP
EBITDA 2,0 2,9 +45,0 %
EBITDA-Marge 7,0 % 13,1 % +6,1 PP

Deutschland: Premium-Strategie stärkt Ergebnisqualität

Im deutschen Markt setzt Cantourage konsequent auf eine höhere Ergebnisqualität. Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 10,1 Mio. EUR nach 23,3 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die strategische Fokussierung des Blütengeschäfts auf margenstärkere Premium-Produkte bei gleichzeitiger Reduzierung margenschwachen Handelsgeschäfts. Cantourage priorisiert damit nachhaltige Profitabilität gegenüber reinem Umsatzvolumen.

Unterstützt wird diese Strategie durch die im zweiten Quartal neu im deutschen Markt eingeführte Eigenmarke GRAMZ., die bereits kurz nach ihrem Start eine starke Nachfrage verzeichnete: Erste Chargen waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, während die Marke bereits Umsätze von mehr als einer halben Million Euro erzielte. Die Einführung von GRAMZ. ist zugleich Teil der Innovationsstrategie von Cantourage, in deren Rahmen weitere innovative Produktformate entwickelt werden und sich teilweise bereits in der Testphase befinden.

Grossbritannien und Polen gewinnen deutlich an Bedeutung

Parallel zur Fokussierung des Deutschlandgeschäfts entwickelt sich das internationale Geschäft dynamisch.

In Grossbritannien erhöhte Cantourage den Umsatz im zweiten Quartal 2026 von 3,9 Mio. EUR auf 9,6 Mio. EUR. Dies entspricht einem Wachstum von rund 146 %. Grossbritannien erreichte damit bereits annähernd das Umsatzniveau des deutschen Geschäfts. Auch Polen verzeichnete eine starke Entwicklung. Der Umsatz stieg von 0,6 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR und damit um 250 %.

Damit verändert sich das Umsatzprofil von Cantourage deutlich. Während Deutschland im Vorjahresquartal noch rund 84 % des Konzernumsatzes ausmachte, entfielen im zweiten Quartal 2026 bereits mehr als die Hälfte der Umsätze auf Märkte ausserhalb Deutschlands. Die Entwicklung unterstreicht die zunehmende geografische Diversifikation des Geschäftsmodells und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Märkten.

Starke Bilanz schafft Flexibilität für weiteres Wachstum

Cantourage verfügt über eine solide finanzielle Basis. Zum Stichtag 30. Juni 2026 lag die Eigenkapitalquote bei 71,3 %. Gleichzeitig verfügte das Unternehmen über eine Net-Cash-Position von 9,3 Mio. EUR gegenüber 1,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE: „Das zweite Quartal zeigt deutlich, dass unsere Strategie greift. Trotz eines niedrigeren Umsatzes haben wir unser EBITDA um 45 Prozent gesteigert und die EBITDA-Marge auf 13,1 Prozent erhöht. In Deutschland setzen wir konsequent auf margenstarke Premium-Produkte statt auf Umsatz um jeden Preis. Gleichzeitig wachsen Grossbritannien und Polen sehr dynamisch und gewinnen für uns deutlich an Bedeutung. Zusammen mit unserer starken Bilanz zeigt diese Entwicklung, dass unser Geschäftsmodell international skalierbar ist und wir über eine sehr gute Basis verfügen, Cantourage als europäische Plattform weiterzuentwickeln.“

Kontakt:
Manuel TAVERNE
ir@cantourage.com

Die vorliegenden Halbjahresfinanzkennzahlen wurde weder einer Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol sowie weitere innovative Produktformate. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cantourage Group SE
Feurigstrasse 54
10827 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@cantourage.com
Internet: https://www.cantourage.com/
ISIN: DE000A3DSV01
WKN: A3DSV0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912003NCTLO6YHA9V48
EQS News ID: 2381986

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381986  13.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cantourage

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Cantourage

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.66 SYBHSU
Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.