Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’832 0.7%  SPI 19’533 0.6%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’505 0.6%  Euro 0.9451 0.1%  EStoxx50 6’309 0.7%  Gold 4’332 0.3%  Bitcoin 62’688 0.5%  Dollar 0.8152 0.3%  Öl 104.0 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Oracle-Aktie zieht an: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
Stadler Rail-Aktie gesucht: Langfristigen Servicevertrag mit CapMetro in Austin abgeschlossen
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Suche...

Cantourage Aktie 122952903 / DE000A3DSV01

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2026 09:20:13

EQS-News: Cantourage erweitert Portfolio um neue Cannabis-Wirkstoffe für innovative Rezepturarzneimittel

Cantourage
5.58 EUR 0.36%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges
Cantourage erweitert Portfolio um neue Cannabis-Wirkstoffe für innovative Rezepturarzneimittel

11.09.2026 / 09:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Rohextrakt und Destillat auf Basis des Strains „Blue Dream“ ermöglichen Apotheken die Herstellung neuer Darreichungsformen
  • Vorstellung zur expopharm in München geplant

Die Cantourage Group SE („Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01), ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis, erweitert ihr Produktangebot um neue Cannabis-Wirkstoffe in Form eines Rohextrakts und eines Destillats. Die neuen Wirkstoffe sind für die Weiterverarbeitung in Apotheken vorgesehen und eröffnen damit zusätzliche Möglichkeiten für die patientenindividuelle Herstellung von Rezepturarzneimitteln.

Auf Basis der neuen Wirkstoffe können Apotheken – im Rahmen der jeweils geltenden rechtlichen und pharmazeutischen Vorgaben – unterschiedliche Darreichungsformen als Rezepturarzneimittel herstellen. Dazu können unter anderem Lösungen, Suppositorien (Zäpfchen), Inhalationsprodukte (Vapes) sowie oral einzunehmende Darreichungsformen (Edibles) wie beispielsweise Gummis gehören.

Cantourage erweitert damit das bislang vor allem durch Cannabisblüten und bestehende Extraktprodukte geprägte Angebot um Wirkstoffe, die Apotheken grössere Flexibilität bei der Herstellung individueller Rezepturen ermöglichen. Ziel ist es, Ärzten, Apotheken und Patienten zusätzliche Optionen für eine auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte Therapie mit cannabinoidhaltigen Arzneimitteln zur Verfügung zu stellen.

Bewährte Genetik „Blue Dream“ als Basis

Als Ausgangsbasis für die neuen Wirkstoffe setzt Cantourage auf die bei Patienten etablierte und geschätzte Cannabis-Genetik „Blue Dream“. Durch die Verarbeitung zu Rohextrakt beziehungsweise Destillat wird diese Genetik für neue pharmazeutische Anwendungen und Darreichungsformen zugänglich gemacht.

Die eigentliche Herstellung der patientenindividuellen Rezepturarzneimittel erfolgt in der Apotheke. Damit verbindet Cantourage die Bereitstellung standardisierter Cannabis-Ausgangsstoffe mit der pharmazeutischen Kompetenz der Apotheken bei der individuellen Rezepturherstellung.

„Mit der Einführung von Rohextrakt und Destillat schaffen wir eine neue Grundlage für innovative Cannabis-Rezepturen in deutschen Apotheken. Medizinisches Cannabis muss aus unserer Sicht nicht auf Blüten und wenige etablierte Darreichungsformen beschränkt bleiben. Die Rezepturherstellung bietet die Möglichkeit, Patienten wesentlich differenzierter zu versorgen und neue, anwenderfreundliche Produktformate verfügbar zu machen“, sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.

Zusätzlicher Wachstumsmarkt mit hohem Selbstzahleranteil

Cantourage sieht insbesondere im Bereich individuell hergestellter Cannabis-Rezepturen ein attraktives zusätzliches Marktsegment. Nach Einschätzung des Unternehmens dürfte sich ein wesentlicher Teil dieses Marktes als Selbstzahlermarkt entwickeln. Damit bleibt die Nachfrage in diesem Segment nur in geringerem Masse von Erstattungsentscheidungen und regulatorischen Rahmenbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abhängig.

Das Unternehmen erwartet, dass die zunehmende Vielfalt verfügbarer Wirkstoffe und Darreichungsformen dazu beitragen kann, medizinisches Cannabis für weitere Patientengruppen zugänglich zu machen und zugleich die Rolle der Apotheken bei der individuellen Cannabistherapie zu stärken.

Vorstellung der neuen Wirkstoffe auf der expopharm in München

Die Markteinführung ist rechtzeitig zur expopharm, der europäischen Leitmesse für den Apothekenmarkt in München vorgesehen. Cantourage wird die neuen Wirkstoffe dort erstmals einem breiteren Fachpublikum aus Apotheken und pharmazeutischen Marktteilnehmern vorstellen.

Die in dieser Meldung veröffentlichte Information und daraus erwartete Umsatz und Ergebnisbeiträge wurden in der Prognose vom 31. August 2026 bereits berücksichtigt.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).


11.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cantourage Group SE
Feurigstrasse 54
10827 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@cantourage.com
Internet: https://www.cantourage.com/
ISIN: DE000A3DSV01
WKN: A3DSV0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912003NCTLO6YHA9V48
EQS News ID: 2397966

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2397966  11.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cantourage

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Cantourage

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.95 S4IBZU
Short 15’213.76 8.86 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’832.29 11.09.2026 13:43:40
Long 13’232.37 19.22 SNBW3U
Long 12’951.84 13.81 SXEBDU
Long 12’405.16 8.98 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.