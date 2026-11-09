Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’827 0.2%  SPI 20’869 0.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’978 0.6%  Euro 0.9156 0.2%  EStoxx50 6’223 0.8%  Gold 4’097 0.7%  Bitcoin 60’952 -0.6%  Dollar 0.8185 -0.1%  Öl 96.6 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor einem Jahr eingebracht
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot

Cantourage Aktie 122952903 / DE000A3DSV01

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 09:00:33

EQS-News: Cantourage entwickelt Telecan weiter und stärkt den digitalen Zugang zur medizinischen Versorgung

Cantourage
5.34 EUR -2.20%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Strategische Unternehmensentscheidung
Cantourage entwickelt Telecan weiter und stärkt den digitalen Zugang zur medizinischen Versorgung

09.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Patientenorientierte Weiterentwicklung: Telecan erweitert sein digitales Angebot, um Patientinnen und Patienten mit medizinischem Beratungs- und Behandlungsbedarf einen zusätzlichen Zugang zur ärztlichen Betreuung zu ermöglichen.
  • Verbesserter Zugang zur Versorgung: Das ergänzende Angebot soll den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten Rechnung tragen und den Zugang zur ärztlichen Beurteilung flexibler gestalten.
  • Strategische Weiterentwicklung: Mit dem Ausbau von Telecan stärkt Cantourage seine Position im Bereich der digitalen Versorgung mit medizinischem Cannabis und schafft langfristige Entwicklungsperspektiven.
Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) entwickelt ihre Telemedizin-Plattform Telecan gezielt weiter. Neben der bisherigen Videosprechstunde wird künftig ein zusätzlicher digitaler, fragebogengestützter Zugang zur ärztlichen Prüfung von Behandlungsanfragen angeboten. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten mit entsprechendem medizinischem Bedarf einen möglichst unkomplizierten, flexiblen und zugleich medizinisch verantwortungsvollen Zugang zur ärztlichen Versorgung zu ermöglichen. Mit der Weiterentwicklung trägt Cantourage den sich verändernden Anforderungen an digitale Gesundheitsangebote Rechnung und stärkt zugleich die Positionierung von Telecan im deutschen Markt für medizinisches Cannabis.

Patientenorientierte Weiterentwicklung des Versorgungsangebots

Telecan hat sich als digitale Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten etabliert, die eine ärztliche Beratung und gegebenenfalls eine Behandlung mit medizinischem Cannabis in Anspruch nehmen möchten. Mit dem zusätzlichen digitalen Zugangsweg möchte Telecan sowohl bereits registrierten als auch neuen Patientinnen und Patienten eine weitere Möglichkeit bieten, ihren medizinischen Behandlungsbedarf ärztlich beurteilen zu lassen. Dabei steht nicht die Nutzung der Plattform als solche im Vordergrund, sondern die bedarfsgerechte medizinische Versorgung. Der ergänzende Zugang soll unterschiedlichen persönlichen und medizinischen Anforderungen Rechnung tragen und den Weg zur ärztlichen Beurteilung flexibler gestalten. Damit entwickelt Telecan sein bestehendes Versorgungsangebot konsequent weiter.

Erweiterter digitaler Versorgungsweg

Bei dem neuen Angebot können Patientinnen und Patienten ihre medizinischen Angaben zunächst über einen strukturierten digitalen Fragebogen übermitteln. Ein approbierter Arzt beurteilt jeden Fall individuell, kann Rückfragen stellen oder ein ergänzendes Gespräch veranlassen und entscheidet eigenständig über eine mögliche Verordnung. Die Ausgestaltung des Angebots richtet sich nach den jeweils geltenden medizinischen und rechtlichen Anforderungen.
Nach Einschätzung von Cantourage ergänzt Telecan mit diesem zusätzlichen Versorgungsweg sein bestehendes Angebot um eine in der digitalen Gesundheitsversorgung etablierte Form der ärztlichen Kontaktaufnahme.
Paul Thies, Geschäftsführer der Apsat GmbH (Telecan) „Mit der Weiterentwicklung von Telecan möchten wir Patientinnen und Patienten den Zugang zu einer qualifizierten ärztlichen Beurteilung erleichtern. Der zusätzliche digitale Weg bedeutet ausdrücklich keine automatisierte Verschreibung. Jeder Behandlungsfall wird individuell von einem approbierten Arzt geprüft, der bei medizinischer oder rechtlicher Notwendigkeit einen direkten Arzt-Patienten-Kontakt veranlasst. Wir orientieren uns konsequent an den geltenden medizinischen und regulatorischen Anforderungen und haben die Plattform so weiterentwickelt, dass wir auch auf künftige gesetzliche Veränderungen flexibel reagieren können. Unser Anspruch ist es, digitale Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen und dabei eine hohe medizinische Qualität und regulatorische Sicherheit zu gewährleisten.“

Strategische Bedeutung für Cantourage

Telecan ist für Cantourage ein wichtiger Bestandteil der strategischen Positionierung im deutschen Markt für medizinisches Cannabis. Die Plattform unterstützt den Zugang zu einer ärztlich verantworteten Versorgung und trägt dazu bei, digitale Versorgungsstrukturen in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Für Cantourage können sich daraus mittelbar zusätzliche wirtschaftliche Perspektiven im Apothekengeschäft ergeben. Die Produktumsätze des Unternehmens entstehen durch den Vertrieb medizinischer Cannabisprodukte an Apotheken und nicht durch die Telemedizin-Plattform selbst.
Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE: „Mit der Weiterentwicklung von Telecan stellen wir die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, Menschen mit entsprechendem medizinischem Bedarf einen zeitgemässen und verantwortungsvollen Zugang zur ärztlichen Versorgung zu ermöglichen. Gleichzeitig stärken wir damit die strategische Position von Cantourage im Markt für medizinisches Cannabis. Wir sind überzeugt, dass eine patientenorientierte Weiterentwicklung digitaler Versorgungsangebote auch langfristig positive Impulse für unser Geschäft schaffen kann.“

Über Cantourage
Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Cannabispräparaten und pharmazeutischen Produkten. Mit seinem erfahrenen Managementteam und seiner „Fast Track Access“-Plattform ermöglicht Cantourage Produzenten aus aller Welt einen schnelleren, einfacheren und kosteneffizienteren Zugang zum wachsenden europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Hierzu übernimmt das Unternehmen die Verarbeitung und den Vertrieb von Cannabisrohstoffen und -extrakten. Dabei stellt Cantourage konsequent die Einhaltung höchster europäischer pharmazeutischer Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Cannabisblüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A3DSV01).
 

09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cantourage Group SE
Feurigstrasse 54
10827 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@cantourage.com
Internet: https://www.cantourage.com/
ISIN: DE000A3DSV01
WKN: A3DSV0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912003NCTLO6YHA9V48
EQS News ID: 2430492

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2430492  09.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cantourage

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Cantourage

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:45 Logo WHS KI-Ausverkauf: Jetzt entscheiden CPI, CoreWeave & die Chip-Aktien über den Nasdaq
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’319.35 20.00 SQZB4U
Short 15’644.49 13.99 STBNIU
Short 16’269.92 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’827.04 09.11.2026 09:52:27
Long 14’111.40 19.96 SPBTLU
Long 13’768.57 13.67 S0S2BU
Long 13’158.71 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.