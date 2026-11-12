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12.11.2026 08:05:43

EQS-News: CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen

CANCOM
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EQS-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen

12.11.2026 / 08:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen

  • Konzern-EBITDA um 14,9% yoy auf 73,4 Mio. € in 9M.26 gesteigert bei einem Konzern-Umsatz von 1.187,9 Mio. € (9M 2025: 1.227,7 Mio. €)
  • Konzern-EBITDA bei 24,1 Mio. € (Q3 2025: 27,1 Mio. €) im dritten Quartal 2026 bei einem Konzern-Umsatz von 412,0 Mio. € (Q3 2025: 423,9 Mio. €)
  • Prognose für Profitabilitätsziele und angepasstes Umsatzziel 2026 bestätigt

München, 12. November 2026 – Die CANCOM Gruppe erzielte im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 412,0 Mio. € (Q3 2025: 423,9 Mio. €). Dies entspricht einem Rückgang von 2,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Rohertrag belief sich auf 162,3 Mio. € (Q3 2025: 168,8 Mio. €), die Rohertragsmarge blieb mit 39,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu stabil (Q3 2025: 39,8 %). Das EBITDA erreichte 24,1 Mio. € (Q3 2025: 27,1 Mio. €), entsprechend einer EBITDA-Marge von 5,9 % (Q3 2025: 6,4 %). Das EBITA lag bei 10,8 Mio. € (Q3 2025: 13,4 Mio. €).

Segment Deutschland steigert EBITDA im dritten Quartal

Im Geschäftssegment Deutschland lag der Umsatz im dritten Quartal 2026 bei 273,3 Mio. € (Q3 2025: 280,0 Mio. €). Das EBITDA stieg um 8,8 % auf 14,5 Mio. € (Q3 2025: 13,3 Mio. €), die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 5,3 % (Q3 2025: 4,8 %). Im Geschäftssegment International belief sich der Umsatz auf 138,7 Mio. € (Q3 2025: 143,9 Mio. €). Das EBITDA erreichte 9,7 Mio. € (Q3 2025: 13,8 Mio. €), entsprechend einer EBITDA-Marge von 7,0 % (Q3 2025: 9,6 %).

"Die verhaltene Nachfragedynamik und längere Entscheidungszyklen unserer Kunden haben unsere Umsatzentwicklung im dritten Quartal stärker beeinflusst als erwartet. Für das Gesamtjahr halten wir an unseren Profitabilitätszielen fest. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, die Chancen in unseren strategischen Geschäftsfeldern gezielt zu nutzen, unsere operative Leistungsfähigkeit zu stärken und unsere Kostenstrukturen konsequent zu steuern“, so Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE.

Profitabilität in den ersten neun Monaten deutlich verbessert

In den ersten neun Monaten 2026 belief sich der Konzernumsatz auf 1.187,9 Mio. € (9M 2025: 1.227,7 Mio. €). Der Rohertrag lag mit 505,6 Mio. € leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: 504,7 Mio. €). Das EBITDA stieg um 14,9 % auf 73,4 Mio. € (9M 2025: 63,9 Mio. €), während sich die EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 6,2 % verbesserte. Das EBITA erhöhte sich um 36,8 % auf 32,3 Mio. € und das EBIT um 59,2 % auf 27,0 Mio. €.

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und der weiterhin verhaltenen Nachfragedynamik hat der Vorstand am 26. Oktober 2026 die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Die Prognosen für EBITDA und EBITA wurden bestätigt. Der Vorstand erwartet nun folgende Entwicklung:

CANCOM Gruppe Prognose 2026
Umsatz 1.650 bis 1.750 Mio. €
EBITDA 110 bis 130 Mio. €
EBITA 55 bis 75 Mio. €

_______________________________

Über CANCOM
Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum reicht von klassischen Systemhaus-IT-Lösungen über Cloud Dienste und Managed Services bis hin zu datenbasierten Digital Solutions und Künstlicher Intelligenz. Mit Leidenschaft und Technologiekompetenz treibt CANCOM die Digitale Evolution seiner Kunden voran und unterstützt sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren, Geschäftsprozesse zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bietet CANCOM ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.

Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace. Ergänzt wird das Portfolio durch Dienstleistungen entlang des gesamten IT-Lifecycles – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfassenden Expertise, mit der individuelle Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg massgeblich zu fördern.

Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.

Kontakt
Lars Dannenberg
Vice President Investor Relations & Corporate Strategy
+49 89 54054 5371
lars.dannenberg@cancom.de

 

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Für weitere Informationen über die Datenschutzerklärung von CANCOM, den Ansprechpartner oder Ihre individuellen Rechte als Betroffene besuchen Sie bitte unsere Website https://www.cancom.de/datenschutz-cancom/


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Strasse 69
80636 München
Deutschland
Telefon: +49-(0)89/54054-0
Fax: +49-(0)89/54054-5119
E-Mail: info@cancom.de
Internet: http://www.cancom.de
ISIN: DE0005419105
WKN: 541910
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200T4AUN1BPBXAO14
EQS News ID: 2433186

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433186  12.11.2026 CET/CEST

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