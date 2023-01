EQS-News: CANCOM SE: Endpoint Management Spezialist NWC Services wird Teil der CANCOM Gruppe

EQS-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

CANCOM erwirbt Spezialisten für Workspace- und Endpoint-Lösungen mit Sitz in Pforzheim.

NWC Services erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von rund 5 Mio. .

München, 3. Januar 2023 Der Vorstand der CANCOM SE hat mit den Gesellschaftern der NWC Services GmbH einen Vertrag zur Übernahme sämtlicher Anteile unterschrieben. Damit wird die NWC Services zu einem Tochterunternehmen der CANCOM Gruppe. Mit NWC verstärkt die CANCOM Gruppe ihre Expertise und erwirbt ein spezialisiertes Produktportfolio aus dem Bereich Workspace- und Endpoint-Management inklusive marktführender Eigenentwicklungen von NWC. Somit gelingt es der CANCOM Gruppe das neue Geschäftsjahr direkt mit einer Akquisition zu starten.



NWC Services mit Sitz in Pforzheim bietet als spezialisierter Anbieter von IT Workspace- und Modern Workplace-Lösungen sowie Endpoint-Management den Kunden individuelle Services und Beratung für ein umfassendes und effizientes Management von IT-Endgeräten an. Dabei nutzt NWC bestehende Endpoint-Lösungen, vor allem von Microsoft, Citrix, Software Central und Ivanti, und kombiniert diese mit selbstentwickelten Tools, um leistungsfähige Gesamtlösungen anzubieten. Support- und Trainingsangebote runden das Leistungsportfolio ab.



Die NWC Services erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 5 Mio. . Die Lösungen von NWC Services werden von einer breiten Kundenbasis aus der Automotive- und Finanzbranche sowie dem Einzelhandel, dem Gesundheitssektor und der öffentlichen Hand eingesetzt.



Mit den Kolleginnen und Kollegen der NWC Services gewinnt die CANCOM Gruppe ein Team, das über mehr als 20 Jahre eine hervorragende Expertise aufgebaut hat. Es freut uns, die große Erfahrung von NWC Services sowie die technologischen Fähigkeiten und eigenentwickelten Lösungen in diesem spezifischen Marktsegment nun in Zukunft zusammen einzusetzen, so Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE.

Über CANCOM

Als Hybrid IT Service Provider begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.

Die rund 4.000 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX und TecDax notiert (ISIN DE0005419105).

