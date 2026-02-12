CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
12.02.2026 08:00:14
EQS-News: CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025
|
EQS-News: CANCOM SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025
München, 12. Februar 2026 – Die CANCOM Gruppe schliesst das Geschäftsjahr 2025 durch eine anhaltende Belebung des Geschäfts im Schlussquartal im Rahmen der Prognose ab. Der Konzernumsatz 2025 lag, auf Grundlage vorläufiger Geschäftszahlen bei einem Wert von 1.711,7 Mio. € (Vorjahr: 1.737,6 Mio. €). Der Rohertrag stieg leicht auf 697,3 Mio. € (Vorjahr: 693,6 Mio. €). Das Konzern EBITDA erreichte den Wert von 102,5 Mio. € (Vorjahr: 113,0 Mio. €). Mit einem EBITA von 47,8 Mio. € (Vorjahr: 59,6 Mio. €) lagen alle relevanten Leistungskriterien innerhalb der Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2025.Beim operativen Cashflow 2025 wurde ein Wert von 139,8 Mio. € (Vorjahr: 192,9 Mio. €) erreicht.
Der Geschäftsbericht 2025 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 der CANCOM Gruppe werden am 26. März 2026 veröffentlicht.
________________________________
Über CANCOM
Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg massgeblich zu fördern.
Die über 5.600 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2024 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDax und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.
Kontakt
Hinweis
Datenschutzhinweis
Allgemeine Informationen zur Verwendung von Daten durch CANCOM
12.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Strasse 69
|80636 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)89/54054-0
|Fax:
|+49-(0)89/54054-5119
|E-Mail:
|info@cancom.de
|Internet:
|http://www.cancom.de
|ISIN:
|DE0005419105
|WKN:
|541910
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2275102
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2275102 12.02.2026 CET/CEST
