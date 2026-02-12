Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.02.2026 08:00:14

EQS-News: CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025

CANCOM
21.30 CHF -4.62%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025

12.02.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025

  • Der Konzernumsatz erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Wert von 1.711,7 Mio. € (Vorjahr: 1.737,6 Mio. €); Q4 25 Umsatz 484,0 Mio. € (Vorjahr: 479,7 Mio. €).
  • Das EBITDA 2025 betrug 102,5 Mio. € (Vorjahr: 113,0 Mio. €); Q4 25 EBITDA steigt 45,8% yoy auf 38,7 Mio. €.
  • Der operative Cashflow zum Jahresende erreichte den Wert von 139,8 Mio. €.
  • CANCOM erreicht die Prognose für 2025.

München, 12. Februar 2026 – Die CANCOM Gruppe schliesst das Geschäftsjahr 2025 durch eine anhaltende Belebung des Geschäfts im Schlussquartal im Rahmen der Prognose ab. Der Konzernumsatz 2025 lag, auf Grundlage vorläufiger Geschäftszahlen bei einem Wert von 1.711,7 Mio. € (Vorjahr: 1.737,6 Mio. €). Der Rohertrag stieg leicht auf 697,3 Mio. € (Vorjahr: 693,6 Mio. €). Das Konzern EBITDA erreichte den Wert von 102,5 Mio. € (Vorjahr: 113,0 Mio. €). Mit einem EBITA von 47,8 Mio. € (Vorjahr: 59,6 Mio. €) lagen alle relevanten Leistungskriterien innerhalb der Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2025.

Beim operativen Cashflow 2025 wurde ein Wert von 139,8 Mio. € (Vorjahr: 192,9 Mio. €) erreicht.

Der Geschäftsbericht 2025 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 der CANCOM Gruppe werden am 26. März 2026 veröffentlicht. 

________________________________

Über CANCOM
Als führender Digital Business Provider begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.

Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg massgeblich zu fördern.

Die über 5.600 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2024 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDax und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.

Kontakt
Lars Dannenberg
Vice President Investor Relations & Corporate Strategy
+49 89 54054 5371
lars.dannenberg@cancom.de

 

Hinweis
Wenn Sie keine Informationen von uns per E-Mail erhalten möchten, schreiben Sie bitte an ir@cancom.de.

Datenschutzhinweis
Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie in den CANCOM Verteiler für Investoreninformationen aufgenommen wurden. Sie wurden aufgenommen, da Sie in der Vergangenheit den Wunsch geäussert haben, über Unternehmensnachrichten informiert zu werden. CANCOM speichert und verarbeitet personenbezogene Daten zu Ihnen wie beispielweise Name und E-Mail-Adresse, um Ihnen diesen Service anbieten zu können. CANCOM speichert und verwendet diese Daten ausschliesslich, um sich über die Entwicklung der Investorenkommunikation zu informieren und im Rahmen von Investor-Relations-Aktivitäten mit Investoren in Kontakt treten zu können.

Allgemeine Informationen zur Verwendung von Daten durch CANCOM
CANCOM wird personenbezogene Daten, die im Rahmen der Investor Relations-Aktivitäten erhoben werden, nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme von dieser Regel ist, dass CANCOM von zuständigen Behörden wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgefordert wird Daten zu übermitteln.
Auch nachdem Sie zugestimmt haben, Investoreninformationen von uns zu erhalten und CANCOM damit die Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht haben, haben Sie das Recht, diese Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine formlose Nachricht per E-Mail an widerspruch@cancom.de oder an ir@cancom.de zu senden.
Für weitere Informationen über die Datenschutzerklärung von CANCOM, den Ansprechpartner oder Ihre individuellen Rechte als Betroffene besuchen Sie bitte unsere Website https://www.cancom.de/datenschutz-cancom/


12.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Strasse 69
80636 München
Deutschland
Telefon: +49-(0)89/54054-0
Fax: +49-(0)89/54054-5119
E-Mail: info@cancom.de
Internet: http://www.cancom.de
ISIN: DE0005419105
WKN: 541910
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2275102

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275102  12.02.2026 CET/CEST

