EQS-News: Bystronic AG: Kapitalmarkttag 2021

Bystronic hält den ersten Kapitalmarkttag als fokussierter, eigenständiger Innovationsführer in der Blechbearbeitung Nach der erfolgreichen Transformation gibt Bystronic heute vertiefte Einblicke in den wachsenden Markt der Blechbearbeitung, das Geschäftsmodel und die Strategie 2025. Das Management-Team bekräftigt die mittelfristigen Ziele und erläutert die strategischen Wachstumstreiber. Zürich, 30. November 2021 - Nach der erfolgreichen Transformation von Conzzeta ist Bystronic heute als fokussiertes, eigenständiges Unternehmen und Innovationsführer in der Blechbearbeitung positioniert. Bystronic strebt bis 2025 organisches Umsatzwachstum von jährlich mehr als 5%1 bei branchenführender Profitabilität von über 12% EBIT-Marge an sowie eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (RONOA) von über 25%. Zudem beabsichtigt Bystronic, das Portfolio mit Akquisitionen weiter zu ergänzen. Im Rahmen der Strategie forciert Bystronic Wachstum in den folgenden Bereichen: - Systeme: Als Innovationsführer schafft Bystronic Mehrwert für Kunden durch kontinuierliche Innovation des Produkt-Portfolios für verschiedene Markt-Segmente und Regionen - Software: Als Marktführer bietet Bystronic Software-Lösungen für automatisierte und digitalisierte Fertigungsprozesse an und steigert damit die Produktivität von Kunden - Service: Bystronic erhöht die wiederkehrenden und wertsteigernden Umsätze auf Basis des globalen, standardisierten und modularen Service-Programms Alex Waser, CEO von Bystronic, sagt: «Unsere Lösungen erhöhen die Produktivität und den Erfolg unserer Kunden. Als Innovationsführer haben wir uns nahe am Kunden positioniert und sind deshalb überzeugt, in unserem wachsenden, fragmentierten Markt weiter Anteile zu gewinnen. Ich freue mich, heute gemeinsam mit meinem erfahrenen Management-Team das Geschäft vertieft vorzustellen.» Ernst Bärtschi, Verwaltungsratspräsident von Bystronic, ergänzt: «Bystronic ist heute als fokussiertes, eigenständiges Unternehmen sehr gut aufgestellt. Wir wollen unsere Aktionäre an der starken Liquidität und guten Leistung von Bystronic teilhaben lassen und werden im Rahmen des Geschäftsberichts 2021 der Generalversammlung einen Dividendenvorschlag unterbreiten. Wir setzen die gut gestartete Wachstumsstrategie 2025 fort und stellen sicher, dass Bystronic organisches wie auch akquisitorisches Wachstum realisieren kann.»



Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie. Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.

