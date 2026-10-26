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26.10.2026 10:30:04

EQS-News: Bronwyn Brophy O’Connor wird im Dezember 2026 CEO der Carl Zeiss Meditec Gruppe

Carl Zeiss Meditec
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EQS-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Personalie
Bronwyn Brophy O’Connor wird im Dezember 2026 CEO der Carl Zeiss Meditec Gruppe

26.10.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jena / Oberkochen, 26. Oktober 2026
 
Bronwyn Brophy O’Connor wird im Dezember 2026 CEO der Carl Zeiss Meditec Gruppe
Internationale Unternehmenslenkerin mit umfassender Erfahrung in der Medizintechnik, kundenorientierter Innovation und Unternehmenstransformation

Bronwyn Brophy O’Connor, derzeit CEO der Vitrolife Group in Schweden, übernimmt zum 1. Dezember 2026 den Vorstandsvorsitz der Carl Zeiss Meditec AG. Zum selben Zeitpunkt wird sie Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG mit Verantwortung für die Sparte Medical Technology. Ihre Ernennung zur Nachfolgerin des derzeitigen CEO Andreas Pecher war erstmals im Mai 2026 bekannt gegeben worden.

Mit dem nun bestätigten Eintrittsdatum übernimmt sie die Leitung der Carl Zeiss Meditec Gruppe von Andreas Pecher, der seit dem 1. Januar 2026 interimistisch den Vorstandsvorsitz innehat.

„Ich freue mich sehr darauf, Teil von Carl Zeiss Meditec und der ZEISS Gruppe zu werden. Das Unternehmen verbindet fundierte wissenschaftliche Expertise mit engen Kundenbeziehungen und einem starken Engagement für eine bessere Patientenversorgung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Kundinnen und Kunden auf diesen Stärken aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und die nächste Phase der Unternehmenstransformation erfolgreich zu gestalten“, sagt Bronwyn Brophy O’Connor.

„Mit Bronwyn Brophy O’Connor gewinnt Carl Zeiss Meditec eine international erfahrene Führungskraft aus der Medizintechnikbranche, die eine ausgeprägte Kunden- und Innovationsorientierung in das Unternehmen einbringen wird. Wir wünschen ihr einen erfolgreichen Start“, sagt Peter Kameritsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG.

„Wir möchten Andreas Pecher sowohl für die vorübergehende Wahrnehmung seiner Doppelfunktion als Vorstandsvorsitzender der ZEISS Gruppe und Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG auf Interimsbasis als auch für die wichtigen Impulse danken, die er in dieser Zeit gesetzt hat. Mit ihren hervorragenden Kompetenzen wird Bronwyn Brophy O’Connor nun die Strategie und Transformation des Medizintechnik-Segments weiter vorantreiben und zum Erfolg der ZEISS Gruppe beitragen können“, sagt Dr. Michael Bolle, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss AG.

Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG besteht ab dem 1. Dezember 2026 aus Bronwyn Brophy O’Connor als Vorstandsvorsitzende (CEO) und Justus Wehmer als Finanzvorstand (CFO).

Dem Vorstand der Carl Zeiss AG gehören Andreas Pecher (Vorstandsvorsitzender und CEO), Stefan Müller (Finanzvorstand), Bronwyn Brophy O’Connor (Leiterin der ZEISS Sparte Medical Technology), Sven Hermann (Leiter der ZEISS Sparte Consumer Markets), Dr. Frank Rohmund (Leiter der ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology) und Dr. Marc Wawerla (Leiter der ZEISS Sparte Industrial Quality & Research) an.
 

Kurzporträts:

Bronwyn Brophy O’Connor hat an der Dublin City University in Irland studiert. Nach einem Bachelor in International Marketing & Languages (Spanisch und Französisch) schloss sie 2002 ihren Master in Business Administration ab. Ihre berufliche Karriere startete sie 1997 bei Johnson & Johnson, wo sie Positionen mit zunehmender Verantwortung bekleidete und ihre Tätigkeit dort 2012 als General Manager der Cardiovascular Care Group für das Vereinigte Königreich und Irland beendete. Anschliessend wechselte Bronwyn Brophy O’Connor zu Covidian, das später von Medtronic übernommen wurde, wodurch das weltweit grösste Medizintechnikunternehmen entstand. Von 2013 bis 2018 war sie zunächst als Vice President Early Technologies für die EMEA-Region und später als President of Women‘s Health bei Medtronic in Boston, USA, tätig. Im Jahr 2019 wechselte Bronwyn Brophy O’Connor zu Thermo Fischer Scientific, zunächst als President für die EMEA-Region und wurde ein Jahr später Global President der Immunodiagnostics Division in Uppsala, Schweden, befördert. Sie war international tätig, unter anderem in Irland, Spanien, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und den USA. Seit 2023 ist Bronwyn Brophy O’Connor CEO der Vitrolife Group, einem globalen Medizintechnikunternehmen, das an der Nasdaq Stockholm notiert ist und seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, hat.

Andreas Pecher hat an der Universität Würzburg sowie an der University of Texas in Austin Physik studiert. Er erwarb an der Kellogg School of Management einen Abschluss als Master of Business Administration (MBA) sowie an der McCormick School of Engineering einen Master of Engineering Management. Seine beruflichen Stationen führten ihn 1998 zunächst zu Motorola (heute NXP) in Texas, USA. Nach Abschluss des MBA im Jahr 2005 arbeitete Andreas Pecher als Projektleiter bei McKinsey & Company. Von 2010 an leitete er die Abteilung Strategie und Business Development beim Solarkonzern Renewable Energy Corporation in Oslo und München. 2013 stieg Andreas Pecher als Leiter der strategischen Geschäftsentwicklung bei der ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) in Oberkochen ein. 2015 übernahm er die Leitung der Strategischen Geschäftseinheit Semiconductor Mask Solutions (SBU SMS) und leitete ab 2017 die Strategische Geschäftseinheit Semiconductor Manufacturing Optics. 2022 übernahm Andreas Pecher die Leitung der ZEISS Sparte SMT und wurde gleichzeitig zum Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG bestellt. Mit Wirkung zum 1. April 2025 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der Carl Zeiss AG ernannt. Am 1. Januar 2026 übernahm er zusätzlich die Interimsrolle als Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Carl Zeiss Meditec AG und damit die Leitung der Sparte Medical Technology.
 

Kontakt für Investoren und die Presse
 
Sebastian Frericks
Leitung Group Finance & Investor Relations
Carl Zeiss Meditec AG
Tel.: +49 3641 220-116
E-Mail: investors.med@zeiss.com
www.zeiss.de/newsroom
 
Über Carl Zeiss Meditec AG
Die im TecDax und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschliesslich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 5.784 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) einen Umsatz von 2.228 Mio. Euro.
Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 39 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten.
Weitere Informationen unter www.zeiss.de/med

26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland
Telefon: +49 (0)3641 220-0
Fax: +49 (0)3641 220-112
E-Mail: investors.med@zeiss.com
Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir
ISIN: DE0005313704
WKN: 531370
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GRL4MZ8NMOOK95
EQS News ID: 2422052

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422052  26.10.2026 CET/CEST

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15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
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