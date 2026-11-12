Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’877 -2.8%  Bitcoin 59’525 -3.3%  Dollar 0.8350 0.2%  Öl 96.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526Ypsomed1939699Lonza1384101Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Erdöl fürs Portfolio: So investiert man in das schwarze Gold
Tech-Tipp: So entlockt man Google Maps mehr Funktionen
Novartis: Rhapsido überzeugt mit anhaltender Wirkung bei chronischer Nesselsucht
Enel-Aktie: Energieversorger steigert Ergebnis mit Hilfe seiner Märkte in Spanien und Amerika
Intershop-Aktie im Fokus: Immobilienkonzern verkauft Liegenschaften in Basel und erhöht Gewinnprognose
Suche...

Brockhaus Technologies Aktie 39702870 / DE000A2GSU42

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 17:53:03

EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet

Brockhaus Technologies
16.10 EUR -2.13%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet

12.11.2026 / 17:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet

  • Trotz rückläufiger Umsatzerlöse führten geringere Aufwendungen im Konzern zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA gegenüber dem Vorjahr 
  • IHSE steigert die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3% (9M 2025: 12,3%): Umsatzerlöse bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 3,5 Mio.
  • Aktienrückkaufangebot in Höhe von € 90 Mio. erfolgreich umgesetzt: Die Anzahl ausstehender Aktien verringerte sich um ca. 34,4% auf 6,9 Mio. (zuvor: 10,4 Mio.)
  • Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite erwartet

Frankfurt am Main, 12. November 2026. Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) Umsatzerlöse von € 20,0 Mio. erzielt (9M 2025: € 21,3 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € -1,0 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -4,9% (9M 2025: € -2,2 Mio.; -10,2% Marge). Trotz rückläufiger Umsatzerlöse führten geringere Aufwendungen, insbesondere bei den Personalkosten in der Holding und bei IHSE, zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA im Konzern gegenüber dem Vorjahr.

Am 14. Oktober 2026 gab die Gesellschaft den erfolgreichen Abschluss ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots bekannt. Insgesamt wurden 3.592.000 eigene Aktien zu einem Preis von € 25,00 je Aktie zurückerworben. Dies entspricht einem Gesamtvolumen von ca. € 90 Mio. Durch den Einzug der zurückerworbenen Aktien verringerte sich die Aktienanzahl um ca. 34,4% von 10.447.666 auf 6.855.666 Stück.

„Nach dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe und dem erfolgreich abgeschlossenen Aktienrückkauf verfügen wir weiterhin über einen erheblichen finanziellen Handlungsspielraum. Aktuell konzentrieren wir uns darauf, IHSE wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu führen und die Kostenstruktur der AG zu optimieren, um die Holding noch effizienter aufzustellen. Parallel zu einer weiteren möglichen Kapitalrückführung an unsere Aktionäre im Jahr 2027, für die unsere Aktionäre auf der Hauptversammlung im August 2026 die entsprechenden bilanziellen Voraussetzungen geschaffen haben, prüft die Gesellschaft selbstverständlich auch weitere vielversprechende Akquisitionsmöglichkeiten“, kommentiert Marco Brockhaus, Gründer und CEO der Brockhaus Technologies AG.

IHSE (Segment Security Technologies) steigert die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3%
Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum mit € 20,0 Mio. unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums (9M 2025: € 21,3 Mio.). Ursächlich dafür war die anhaltende Investitionszurückhaltung in der Region Americas aufgrund der US-Zollpolitik und des Nahostkriegs. Entsprechend lagen die Umsatzerlöse in der Region Americas mit € 2,8 Mio. deutlich unter dem Vorjahr (9M 2025: € 6,4 Mio.). In EMEA stiegen die Umsatzerlöse aufgrund einer höheren Anzahl an Grossprojekten im Berichtszeitraum auf € 15,1 Mio. (9M 2025: € 13,0 Mio.). In APAC lagen die Umsatzerlöse mit € 2,1 Mio. ebenfalls leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: € 1,9 Mio.).

Das bereinigte EBITDA stieg trotz geringerer Umsatzerlöse auf € 3,5 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3% (9M 2025: € 2,6 Mio.; 12,3%). Massgeblich hierfür waren niedrigere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund der bereits im dritten Quartal 2025 eingeleiteten Massnahmen zur Senkung der Fixkosten.

Verkauf der Bikeleasing-Gruppe
Mit dem Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe Ende Juni 2026 wurde die Tochtergesellschaft zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2026 entkonsolidiert. Wie schon in den Vorquartalen wird das Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung gesondert als „Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen“ ausgewiesen. Das Ergebnis umfasst das bis zum Vollzug des Verkaufs am 30. Juni 2026 erwirtschaftete operative Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe sowie den zum 30. September 2026 bilanzierten Gewinn aus der Veräusserung.

Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite erwartet
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) Umsatzerlöse am unteren Ende der Prognosespanne von € 30 Mio. bis € 32 Mio. Das bereinigte EBITDA wird ebenfalls am unteren Ende der Prognosespanne von € 0 Mio. bis € 2 Mio. erwartet. Hierbei wird die aktuelle Einschätzung des Managements der IHSE-Gruppe zur Geschäftsentwicklung auf Basis des Auftragsbestands und der Projektpipeline für das laufende vierte Quartal berücksichtigt.

Die Quartalsmitteilung 9M 2026 wurde auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Finanzberichte veröffentlicht. Ein begleitender Earnings Call findet in diesem Quartal nicht statt.

Über Brockhaus Technologies
Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com.

Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97
EQS News ID: 2433724

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433724  12.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Brockhaus Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Brockhaus Technologies

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.11.26 Logo WHS D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
12.11.26 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.87 SDBNJU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.