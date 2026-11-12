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12.11.2026 17:53:03
EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet
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EQS-News: Brockhaus Technologies AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet
Frankfurt am Main, 12. November 2026. Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) Umsatzerlöse von € 20,0 Mio. erzielt (9M 2025: € 21,3 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € -1,0 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -4,9% (9M 2025: € -2,2 Mio.; -10,2% Marge). Trotz rückläufiger Umsatzerlöse führten geringere Aufwendungen, insbesondere bei den Personalkosten in der Holding und bei IHSE, zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA im Konzern gegenüber dem Vorjahr.
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 2043 409 0
|Fax:
|+49 (0)69 2043 409 71
|E-Mail:
|info@brockhaus-technologies.com
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|ISIN:
|DE000A2GSU42
|WKN:
|A2GSU4
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|EQS News ID:
|2433724
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433724 12.11.2026 CET/CEST
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