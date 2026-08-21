Brockhaus Technologies Aktie 39702870 / DE000A2GSU42
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21.08.2026 12:27:53
EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Hauptversammlung beschliesst Aktienrückkauf über bis zu € 90 Mio. und Bilanzoptimierung mit deutlicher Mehrheit
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EQS-News: Brockhaus Technologies AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Aktienrückkauf
Brockhaus Technologies AG: Hauptversammlung beschliesst Aktienrückkauf über bis zu € 90 Mio. und Bilanzoptimierung mit deutlicher Mehrheit
Frankfurt am Main, 21. August 2026. Die ordentliche Hauptversammlung der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat am 19. August 2026 sämtlichen Beschlussvorschlägen mit Mehrheiten von jeweils mehr als 83% der gültig abgegebenen Stimmen zugestimmt. Hierzu zählt insbesondere ein Massnahmenpaket, das die Rückführung der Nettoerlöse aus den erfolgreichen Veräusserungen der Palas GmbH und der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre ermöglichen soll.
21.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 2043 409 0
|Fax:
|+49 (0)69 2043 409 71
|E-Mail:
|info@brockhaus-technologies.com
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|ISIN:
|DE000A2GSU42
|WKN:
|A2GSU4
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|EQS News ID:
|2386966
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2386966 21.08.2026 CET/CEST
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