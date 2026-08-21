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Brockhaus Technologies Aktie 39702870 / DE000A2GSU42

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21.08.2026 12:27:53

EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Hauptversammlung beschliesst Aktienrückkauf über bis zu € 90 Mio. und Bilanzoptimierung mit deutlicher Mehrheit

Brockhaus Technologies
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EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Aktienrückkauf
Brockhaus Technologies AG: Hauptversammlung beschliesst Aktienrückkauf über bis zu € 90 Mio. und Bilanzoptimierung mit deutlicher Mehrheit

21.08.2026 / 12:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brockhaus Technologies AG: Hauptversammlung beschliesst Aktienrückkauf über bis zu € 90 Mio. und Bilanzoptimierung mit deutlicher Mehrheit

  • Die ordentliche Hauptversammlung 2026 stimmt sämtlichen Beschlussvorschlägen jeweils mit mehr als 83% der gültig abgegebenen Stimmen zu
  • Das geplante Rückerwerbsangebot über bis zu € 90 Mio. zum Angebotspreis von voraussichtlich € 24 je Aktie ist noch im Geschäftsjahr 2026 vorgesehen
  • Die beschlossene Bilanzoptimierung schafft zusätzlichen Handlungsspielraum für strategische Wachstumsinitiativen und mögliche künftige Kapitalrückführungen an die Aktionäre

Frankfurt am Main, 21. August 2026. Die ordentliche Hauptversammlung der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat am 19. August 2026 sämtlichen Beschlussvorschlägen mit Mehrheiten von jeweils mehr als 83% der gültig abgegebenen Stimmen zugestimmt. Hierzu zählt insbesondere ein Massnahmenpaket, das die Rückführung der Nettoerlöse aus den erfolgreichen Veräusserungen der Palas GmbH und der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre ermöglichen soll.

Die beschlossenen Massnahmen sehen als ersten Schritt vor, dass die Gesellschaft noch im Geschäftsjahr 2026 im Rahmen eines öffentlichen Rückerwerbsangebots eigene Aktien zu einem Angebotspreis von voraussichtlich € 24 je Aktie und mit einem Gesamtvolumen von bis zu € 90 Mio. erwirbt. Die zurückerworbenen Aktien sollen anschliessend eingezogen werden. Die Aktionäre können frei entscheiden, ob sie ihre Aktien zum Angebotspreis verkaufen oder von einem künftig höheren prozentualen Anteil an der Gesellschaft profitieren möchten. Über die weiteren Einzelheiten wird die Gesellschaft ihre Aktionäre zu gegebener Zeit informieren.

Des Weiteren stimmte die Hauptversammlung der vorgeschlagenen Bilanzoptimierung zu, die eine Umwandlung von rund € 183 Mio. aus der gebundenen in die freie Kapitalrücklage vorsieht. Die Bilanzoptimierung schafft zusätzlichen Handlungsspielraum für strategische Wachstumsinitiativen und mögliche Kapitalrückführungen an die Aktionäre im Jahr 2027.

„Die breite Zustimmung unserer Aktionäre ist ein starkes Vertrauenssignal. Mit dem vorgesehenen Rückerwerbsangebot wollen wir noch in diesem Jahr einen Teil der Erlöse aus den erfolgreichen Veräusserungen der Palas GmbH und der Bikeleasing-Gruppe an unsere Aktionäre zurückführen. Gleichzeitig erweitern wir unseren finanziellen und strategischen Handlungsspielraum, um mögliche anorganische Wachstumsoptionen, die unseren hohen Akquisitionskriterien entsprechen, schnell und entschlossen nutzen zu können“, kommentiert Marco Brockhaus, Gründer und CEO der Brockhaus Technologies AG.

Darüber hinaus hat die ordentliche Hauptversammlung 2026 den Vorstand und den Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit für das Geschäftsjahr 2025 entlastet. Eine Übersicht über die Abstimmungsergebnisse finden Sie auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations.

Über Brockhaus Technologies
Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com.

Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com


21.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97
EQS News ID: 2386966

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2386966  21.08.2026 CET/CEST

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