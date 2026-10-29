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29.10.2026 16:40:43
EQS-News: Branicks Group AG: Sonja Wärntges legt Vorstandsvorsitz nieder
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EQS-News: BRANICKS Group AG
/ Schlagwort(e): Personalie/Immobilien
Branicks Group AG: Sonja Wärntges legt Vorstandsvorsitz nieder
Frankfurt am Main, 29. Oktober 2026
Presseinformation
Branicks Group AG: Sonja Wärntges legt Vorstandsvorsitz nieder
Frankfurt am Main, 29. Oktober 2026. Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3) („Branicks“), legt den Vorstandsvorsitz der Branicks Group AG nieder und scheidet Ende Oktober 2026 einvernehmlich aus dem Vorstand der Branicks Group AG aus. Sonja Wärntges gehörte dem Vorstand seit Mai 2013 zunächst als Finanzvorstand an und war seit Oktober 2017 Vorstandsvorsitzende des Unternehmens.
Ab November 2026 besteht der Vorstand somit aus Josef Schultheis, der zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Restructuring Officer die bisherigen Zuständigkeiten von Frau Wärntges übernimmt, sowie Johannes von Mutius als Chief Investment Officer.
Sonja Wärntges sagte: „Die vergangenen Jahre waren von Erfolgen, zuletzt aber auch von erheblichen Herausforderungen geprägt. Mit dem vereinbarten Sanierungsplan ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung zu übergeben. Ich danke dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und allen Mitarbeitenden für die Zusammenarbeit und wünsche Branicks weiterhin viel Erfolg.“
Im Namen des Aufsichtsrats dankte der Vorsitzende Frau Wärntges für ihren Einsatz in unterschiedlichen Phasen der Unternehmensentwicklung und wünschte ihr persönlich wie beruflich für ihren weiteren Weg alles Gute.
Über die Branicks Group AG:
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Strasse 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, XS2388910270
|WKN:
|A1X3XX, A3MP5C
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|52990044JL2ZPWONU738
|EQS News ID:
|2424856
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2424856 29.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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