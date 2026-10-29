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29.10.2026 16:40:43

EQS-News: Branicks Group AG: Sonja Wärntges legt Vorstandsvorsitz nieder

BRANICKS Group
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EQS-News: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien
Branicks Group AG: Sonja Wärntges legt Vorstandsvorsitz nieder

29.10.2026 / 16:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Branicks Group AG: Sonja Wärntges legt Vorstandsvorsitz nieder

Frankfurt am Main, 29. Oktober 2026

Presseinformation

Branicks Group AG: Sonja Wärntges legt Vorstandsvorsitz nieder

Frankfurt am Main, 29. Oktober 2026. Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3) („Branicks“), legt den Vorstandsvorsitz der Branicks Group AG nieder und scheidet Ende Oktober 2026 einvernehmlich aus dem Vorstand der Branicks Group AG aus. Sonja Wärntges gehörte dem Vorstand seit Mai 2013 zunächst als Finanzvorstand an und war seit Oktober 2017 Vorstandsvorsitzende des Unternehmens.

Ab November 2026 besteht der Vorstand somit aus Josef Schultheis, der zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Restructuring Officer die bisherigen Zuständigkeiten von Frau Wärntges übernimmt, sowie Johannes von Mutius als Chief Investment Officer.

Sonja Wärntges sagte: „Die vergangenen Jahre waren von Erfolgen, zuletzt aber auch von erheblichen Herausforderungen geprägt. Mit dem vereinbarten Sanierungsplan ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung zu übergeben. Ich danke dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und allen Mitarbeitenden für die Zusammenarbeit und wünsche Branicks weiterhin viel Erfolg.“

Im Namen des Aufsichtsrats dankte der Vorsitzende Frau Wärntges für ihren Einsatz in unterschiedlichen Phasen der Unternehmensentwicklung und wünschte ihr persönlich wie beruflich für ihren weiteren Weg alles Gute.

 

Über die Branicks Group AG:
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2026 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. 

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Strasse 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

 

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Strasse 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

 


29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, XS2388910270
WKN: A1X3XX, A3MP5C
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 52990044JL2ZPWONU738
EQS News ID: 2424856

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2424856  29.10.2026 CET/CEST

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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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