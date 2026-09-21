BRANICKS Group Aktie 22161657 / DE000A1X3XX4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 20:34:43
EQS-News: BRANICKS Group AG: Reguläre Zinszahlung auf die EUR 400 Millionen Anleihe erfolgt planmässig – Vollziehung der Laufzeitverlängerung steht bevor
|
EQS-News: BRANICKS Group AG
/ Schlagwort(e): Finanzierung
BRANICKS Group AG: Reguläre Zinszahlung auf die EUR 400 Millionen Anleihe erfolgt planmässig – Vollziehung der Laufzeitverlängerung steht bevor
Frankfurt am Main, 21. September 2026. Die BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) (die „Gesellschaft") teilt mit, dass die am 22. September 2026 fällige reguläre Zinszahlung auf die EUR 400.000.000 Unternehmensanleihe (Green Bond) 2,250 % 2021/2026 (ISIN: XS2388910270 – WKN A3MP5C) (die „Anleihe") planmässig, fristgerecht und in voller Höhe geleistet wird.
Die einmonatige Anfechtungsfrist für die Beschlüsse der Abstimmung ohne Versammlung vom 15. bis 17. August 2026 ist am 18. September 2026 abgelaufen. Das Landgericht Frankfurt am Main hat auf Anfrage mitgeteilt, dass bei den zuständigen Kammern bislang keine Klage gegen die Beschlüsse der Anleihegläubiger eingegangen ist. Die beschlossenen Änderungen der Anleihebedingungen – insbesondere die Verlängerung der Fälligkeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2026, mit weiterer Verlängerungsoption bis zum 31. März 2027 – können voraussichtlich in wenigen Tagen vollzogen werden, jedoch erwartungsgemäss nicht mehr vor dem 22. September 2026.
Die MR Treuhand GmbH, München, hat heute in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger erklärt, dass die ursprünglich am 22. September 2026 fällige Rückzahlung der Anleihe sowie etwaige Verzugszinsen auf den Rückzahlungsbetrag bis zur Vollziehung der Laufzeitverlängerung nicht ernsthaft eingefordert werden; zudem wurde auf die Ausübung bestimmter Kündigungsrechte verzichtet.
Der Handel in der Anleihe an der Luxemburger Börse ist seit dem 18. September 2026 vorübergehend ausgesetzt, bis die beschlossenen Änderungen der Anleihebedingungen vollzogen sind.
Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte über den weiteren Fortgang der Restrukturierung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.
IR-Kontakt
Branicks Group AG
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Strasse 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, XS2388910270
|WKN:
|A1X3XX, A3MP5C
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|52990044JL2ZPWONU738
|EQS News ID:
|2402648
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2402648 21.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)
Analysen zu BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: Aufschläge an den US-Börsen -- SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.