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07.10.2026 11:36:53

EQS-News: Branicks Group AG: Laufzeitverlängerung der 400 Mio. EUR-Anleihe vollzogen

BRANICKS Group
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EQS-News: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe
Branicks Group AG: Laufzeitverlängerung der 400 Mio. EUR-Anleihe vollzogen

07.10.2026 / 11:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Branicks Group AG: Laufzeitverlängerung der 400 Mio. EUR-Anleihe vollzogen

Frankfurt am Main, 07. Oktober 2026

Presseinformation

Laufzeitverlängerung der EUR 400 Mio.-Anleihe vollzogen

Frankfurt am Main, 7. Oktober 2026. Im Anschluss an ihre Mitteilung vom 21. September 2026 gibt die BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3) (die „Gesellschaft“) bekannt, dass die von den Anleihegläubigern in der Abstimmung ohne Versammlung vom 15. bis 17. August 2026 beschlossenen Änderungen der Anleihebedingungen ihrer EUR 400.000.000-Unternehmensanleihe (ISIN: XS2388910270; die „Anleihe“) am 5. Oktober 2026 durch Ergänzung der beim Clearingsystem hinterlegten Globalurkunde über die Anleihe formal vollzogen wurden. Die Laufzeit der Anleihe wurde damit bis zum 31. Dezember 2026 verlängert; eine weitere Verlängerung bis zum 31. März 2027 ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Die Wiederaufnahme des Handels mit der Anleihe an der Luxemburger Börse wird in Kürze erwartet.

Als nächster Schritt ist vom 17. bis 19. Oktober 2026 eine weitere Abstimmung der Anleihegläubiger ohne Versammlung über die umfassende Restrukturierung der Anleihe und einer umfassenden Änderung der Anleihebedingungen, einschliesslich einer weiteren Laufzeitverlängerung bis 2030, vorgesehen. Die entsprechende Aufforderung zur Stimmabgabe wurde am 2. Oktober 2026 im Bundesanzeiger und auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen über den weiteren Fortgang der Restrukturierung informieren.

 

Über die Branicks Group AG:
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2026 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. 

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Strasse 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

 

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Strasse 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

 


07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, XS2388910270
WKN: A1X3XX, A3MP5C
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 52990044JL2ZPWONU738
EQS News ID: 2411826

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2411826  07.10.2026 CET/CEST

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