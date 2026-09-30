BRANICKS Group Aktie 22161657 / DE000A1X3XX4
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30.09.2026 15:41:03
EQS-News: Branicks Group AG Halbjahresbericht 2026: Operativ kontinuierlich stabil unterwegs, wesentliche strukturelle Weichenstellungen erfolgt
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EQS-News: BRANICKS Group AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Immobilien
Branicks Group AG Halbjahresbericht 2026: Operativ kontinuierlich stabil unterwegs, wesentliche strukturelle Weichenstellungen erfolgt
Frankfurt am Main, 30. September 2026
Presseinformation der Branicks Group AG
Branicks Group AG Halbjahresbericht 2026: Operativ kontinuierlich unterwegs, wesentliche strukturelle Weichenstellungen erfolgt
Frankfurt, 30.09.2026 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, war im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026 in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld erneut operativ stabil unterwegs und ist mit ihren eigenen Konsolidierungsthemen unbeschadet von allen externen Widrigkeiten wesentlich vorangekommen. Der bevorstehenden a.o. Hauptversammlung des Unternehmens am 9. Oktober 2026 liegt ein umfassendes Umstrukturierungskonzept zur Beschlussfassung vor.
Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert:
Status zum 30. Juni 2026
Vermietungsleistung
FFO und Konzernergebnis
Erneut signifikanter Rückgang von Zinsaufwand und OPEX
Commercial Portfolio
Institutional Business
Bilanz und Immobilienvermögen
*Zahlen zum 31.12.2025 ungeprüft
**Zahlen zum 30.06.2026 ohne prüferische Durchsicht
Über die Branicks Group AG:
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
Die Branicks Group AG auf einen Blick
3 Nur für Commercial Portfolio berechnet, ohne Repositionierungen und Warehousing
4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Business
5 Ohne prüferische Durchsicht
6 ungeprüfte Zahlen zum 31.12.2025
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Strasse 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, XS2388910270
|WKN:
|A1X3XX, A3MP5C
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|52990044JL2ZPWONU738
|EQS News ID:
|2408126
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2408126 30.09.2026 CET/CEST
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
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