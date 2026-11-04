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04.11.2026 10:45:03

EQS-News: BRAIN Biotech und Syngenta vereinbaren strategische Kooperation für nachhaltige Landwirtschaft durch synthetische Biologie

BRAIN Biotech
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EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Kooperation
BRAIN Biotech und Syngenta vereinbaren strategische Kooperation für nachhaltige Landwirtschaft durch synthetische Biologie

04.11.2026 / 10:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BRAIN Biotech und Syngenta vereinbaren strategische Kooperation für nachhaltige Landwirtschaft durch synthetische Biologie

  • Kooperation soll Innovationen im Bereich biologischer Lösungen für die Landwirtschaft durch synthetische Biologie beschleunigen
  • BRAIN Biotech bietet Zugang zu firmeneigenem BioArchive und umfassende Expertise in der Entwicklung von mikrobiellen Stämmen

ZWINGENBERG, 4. November 2026 – Die BRAIN Biotech AG, ein führender Anbieter von Spezialenzymen und innovativen biologischen Lösungen für die Industrie, und Syngenta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich landwirtschaftlicher Innovationen, bündeln ihre Kräfte, um die Entwicklung biologischer Pflanzenwirkstoffe voranzutreiben. 

Die Unternehmen verbinden strategisch die wissenschaftliche Expertise von BRAIN Biotech im Bereich der synthetischen Biologie mit der weltweiten Führungsposition von Syngenta bei biologischen Produkten. Gemeinsam wollen sie die Entwicklung landwirtschaftlicher Lösungen der nächsten Generation vorantreiben und zentrale Herausforderungen der nachhaltigen Landwirtschaft angehen.

BRAIN Biotech wird seine fortschrittlichen Kompetenzen in mikrobieller Stammentwicklung einbringen, um Syngentas Forschungsinitiativen zur Weiterentwicklung neuartiger biologischer Wirkstoffe zu unterstützen. Diese von der Natur inspirierten Werkzeuge sollen traditionelle Pflanzenschutzlösungen ergänzen und dazu beitragen, die Pflanzengesundheit, Widerstandsfähigkeit und Produktivität zu verbessern.

„Die Partnerschaft mit einem weltweiten Marktführer wie Syngenta unterstreicht die Bedeutung biologischer Innovationen für eine nachhaltige Landwirtschaft“, sagt Martin Langer, EVP bei BRAIN Biotech. „Wir sehen diese Zusammenarbeit als hervorragende Möglichkeit, unser umfangreiches Instrumentarium im Bereich der industriellen Biotechnologie mit der Grösse und den praxisnahen Erkenntnissen von Syngenta zu verbinden und somit Lösungen zu entwickeln, die sich positiv auf Landwirte und die Umwelt auswirken.“

„Wir bei Syngenta sind davon überzeugt, dass Innovation den Weg für die nächste Generation nachhaltiger Lösungen in der Landwirtschaft ebnet, und setzen uns dafür ein, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die diese Vision teilen“, sagt Jérôme Cassayre, Leiter der Abteilung für biologische Forschung bei Syngenta. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit BRAIN Biotech die Grenzen der Wissenschaft im Bereich der biologischen Pflanzenschutzmittel zu erweitern.“

BRAIN Biotech bietet hochspezialisierte mikrobiologische Dienstleistungen an, darunter die Identifizierung und Optimierung von Stämmen zur Produktion von Enzymen und Biomolekülen. Das umfangreiche Portfolio an biotechnologischen Methoden und der kundenorientierte Service des Unternehmens sind entscheidend für die Bereitstellung innovativer Lösungen und Produkte der nächsten Generation. Diese werden nun unter der neuen Marke für industrielle Biotechnologie BRAINBiocatalysts zusammengefasst. Kunden erhalten zudem Zugang zum BRAIN BioArchive, einer Sammlung von Zehntausenden einzigartiger mikrobieller Stämme, und können nach spezifischen Stämmen suchen, die auf ihre Anwendungen ausgerichtet sind.

+++

Kontakt Investor Relations und Medien

Martina Schuster

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: martina.schuster@brainbio.com

  

Über BRAINBiocatalysts

BRAINBiocatalysts ist die Marke für industrielle Biotechnologie der BRAIN Biotech Gruppe. BRAINBiocatalysts vereint Fachwissen in den Bereichen Entdeckung, Entwicklung, Skalierung und Herstellung, um skalierbare biobasierte Lösungen für komplexe Herausforderungen und Spezialanwendungen anzubieten. Die Kompetenzen des Unternehmens reichen von der Entdeckung und Entwicklung von Enzymen über die Entwicklung mikrobieller Stämme sowie die Entwicklung von Bioprozessen bis hin zu Anwendungskompetenz und kommerzieller Herstellung.

BRAINBiocatalysts vereint die Kompetenzen von: BRAIN Biotech AG, Biocatalysts Ltd., Breatec B.V., WeissBiotech GmbH und Biocatalysts Inc. Diese eigenständigen Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an und gehen vertragliche Beziehungen mit Kunden ein.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.brainbiocatalysts.com

 

Über BRAIN Biotech

Die BRAIN Biotech Gruppe entwickelt und vertreibt biobasierte Produkte und Lösungen für die Industrie. Ihre Aktivitäten gliedern sich in zwei Geschäftsbereiche: BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen und Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte und Arzneimittel). Die BRAIN Biotech AG, die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech-Gruppe, betreibt eigene Fermentationsanlagen in Grossbritannien sowie weitere Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN: DE0005203947 / WKN: 520394). Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte der Konzern mit rund 280 Mitarbeitenden einen Umsatz von 49,6 Mio. Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.brain-biotech-group.com

 

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäusserten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben.

Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis: In dieser Pressemitteilung verwendete Sammelbezeichnungen wie Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden oder Verbraucher sind als geschlechtsneutral anzusehen.

 


04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: BRAIN Biotech AG
Darmstädter Strasse 34-36
64673 Zwingenberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0
Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11
E-Mail: ir@brainbio.com
Internet: www.brain-biotech-group.com
ISIN: DE0005203947
WKN: 520394
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JKPVHLD6JLZ107
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2428236  04.11.2026 CET/CEST

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