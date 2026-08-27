EQS-News: BRAIN Biotech berichtet 9M-Zahlen und strebt unverändert ein ausgeglichenes bereinigtes Konzern-EBITDA an

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

BRAIN Biotech berichtet 9M-Zahlen und strebt unverändert ein ausgeglichenes bereinigtes Konzern-EBITDA an



27.08.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BRAIN Biotech berichtet 9M-Zahlen und strebt unverändert ein ausgeglichenes bereinigtes Konzern-EBITDA an BRAIN Biotech AG strebt unverändert Break-Even im bereinigten Konzern-EBITDA an

Prognose im Segment BRAINBioIncubator angehoben

Prognose im Segment BRAINBiocatalysts gesenkt ZWINGENBERG, 27. August 2026 – Die BRAIN Biotech AG, ein führender Anbieter von Spezialenzymen und innovativen biologischen Lösungen für die Industrie, hat die Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26 veröffentlicht. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 erzielte die BRAIN Biotech Gruppe einen Umsatz in Höhe von 34,6 Mio. € und liegt damit 10,5% unter dem Vorjahr (38,7 Mio. €). Im dritten Quartal lag der Umsatz 16,6% unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist teilweise auf die besonders starke Entwicklung im dritten Quartal 2024/25 und die daraus resultierende hohe Vergleichsbasis zurückzuführen. Der absolute Umsatzrückgang ist auf niedrigere Umsatzerlöse im Segment BRAINBiocatalysts zurückzuführen. Das bereinigte Konzern-EBITDA sank absolut leicht von -0,4 Mio. € auf -0,7 Mio. €. Hierfür verantwortlich sind im Wesentlichen die gesunkenen Umsätze der Gruppe. Durch starke Kostendisziplin und den hohen Deckungsbeitrag aus der Deucrictibant-Meilensteinzahlung konnte einem stärker negativen Einfluss auf das Ergebnis entgegengewirkt werden. Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, kommentiert: „Für meinen letzten Quartalsbericht als CEO der Gesellschaft hätte ich mir sicherlich eine positivere Umsatzentwicklung im Kernsegment gewünscht. Mit der Entwicklung des BRAINBioIncubator sowie des Konzern-EBITDA insgesamt bin ich jedoch durchaus zufrieden. Ungeachtet dessen liegt der klare Fokus der Gesellschaft weiterhin auf der zukünftigen Steigerung der Dynamik bei den Produktumsätzen im Geschäftsbereich BRAINBiocatalysts. Ich bin zuversichtlich, dass unser Unternehmen sowohl kurz- als auch langfristig hier wieder profitabel wachsen wird und wünsche insbesondere meinem designierten Nachfolger Dr. Sven Weber viel Erfolg beim weiteren Ausbau der BRAIN Biotech AG zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Spezialenzyme.“ Entwicklung der Segmente Der Umsatz im Kernsegment BRAINBiocatalysts (Enzyme, Mikroorganismen und Inhaltsstoffe) betrug im 9M-Berichtszeitraum 30,8 Mio. €, was einem Rückgang von 13,3% gegenüber der Vorjahresperiode (35,5 Mio. €) entspricht. Im Vorjahr war das dritte Quartal besonders stark ausgefallen. Der absolute Umsatzrückgang war durch eine niedrige Umsatzdynamik vor allem im Bereich der Backenzyme bedingt. Zusätzlich kam es zu Unterbrechungen der Produktion aufgrund der Verlagerungen von Produktionsstätten an einen neuen gemeinsamen Standort in den Niederlanden. Das bereinigte EBITDA ging, überwiegend bedingt durch die gesunkenen Umsatzerlöse und die Produktionsverlagerung, von 3,4 Mio. € auf 1,6 Mio. € zurück. Die Umsätze im Segment BRAINBioIncubator (forschungsintensive F&E-Projekte mit Industriepartnern und eigene Projekte) stiegen auf

3,9 Mio. € und liegen damit 0,7 Mio. € über dem Vorjahr (3,2 Mio. €). Im ersten Quartal wurde im Projekt Deucrictibant ein Meilenstein in Höhe von 1,0 Mio. € vereinnahmt, der wesentlich zum Umsatzwachstum beitrug. Der hohe Deckungsbeitrag aus der Meilensteinzahlung sowie niedrigere Personalkosten führten in diesem Segment zu einem deutlich verbesserten bereinigten EBITDA in Höhe von 0,4 Mio. € nach -1,1 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Die BRAIN Biotech Holding beinhaltet im Wesentlichen Personal- und sonstige Aufwendungen für die Konzernverwaltung, die Weiterentwicklung der BRAIN Biotech Gruppe, die Kosten der Börsennotierung, die zentrale Konzernfinanzierung und M&A-Aktivitäten. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug analog zum Vorjahr -2,7 Mio. € und liegt damit im Rahmen der Gesamtjahresplanung. Ausblick Aufgrund des sich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Umfelds sowie der zusätzlichen unternehmensspezifischen Herausforderungen prognostiziert die Gesellschaft nun einen Umsatz im Kernsegment BRAINBiocatalysts unter dem Niveau des Vorjahres (bisher um das Niveau des Vorjahres) sowie eine entsprechende bereinigte Segment-EBITDA-Marge unterhalb von 10% (bisher um 10%). Die Prognose für das Segment BRAINBioIncubator im Geschäftsjahr 2025/26 erhöht die Gesellschaft hingegen auf einen Umsatz um die 6,0 Mio. € (bisher um 5,0 Mio. €) und ein positives bereinigtes EBITDA von mindestens 1,0 Mio. € (bisher positives bereinigtes EBITDA). Trotz der verschlechterten Umsatzentwicklung im Kernsegment BRAINBiocatalysts rechnet die Gesellschaft weiterhin mit einem bereinigten Konzern-EBITDA um den Break-Even-Punkt. Finanzkennzahlen der ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2025/26 (gerundet) (in € Mio.) 9M

2025/26 9M

2024/25 Umsätze 34,6 38,7 BRAINBiocatalysts 30,8 35,5 BRAINBioIncubator 3,9 3,2 Gesamtleistung1 35,9 40,6 Bereinigtes EBITDA2 -0,7 -0,4 EBITDA -2,0 -1,6 30.06.2026 30.09.2025 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0,93 6,2 1 Umsatzerlöse + Bestandsveränderungen + sonstige Erträge einschliesslich F&E-Zuschüsse

2 Die Überleitung vom bereinigten zum unbereinigten EBITDA finden Sie im 9M-Bericht für den Zeitraum 1. Oktober 2025 bis 30. Juni 2026

3 Der Gesellschaft steht zusätzlich eine revolvierende Kreditline in Höhe von 9,0 Mio.€ zur Verfügung Link zum 9M-Bericht 2025/26 auf der Website der BRAIN Biotech AG: https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/ +++ Kontakt Investor Relations Martina Schuster, Investor Relations

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: martina.schuster@brainbio.com Kontakt Medien Dr. Stephanie Konle, PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stephanie.konle@brainbio.com Über BRAIN Biotech Die BRAIN Biotech Gruppe ist führend in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen und fokussiert sich auf die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Massgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab. Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Grossbritannien sowie weitere Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 280 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 49,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com. Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäusserten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Rechtlicher Hinweis: BMC® und BEC® sind EU-Wort-Marken der BRAIN Biotech AG. In dieser Pressemitteilung verwendete Sammelbezeichnungen wie Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden oder Verbraucher sind als geschlechtsneutral anzusehen.

27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News