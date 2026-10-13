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13.10.2026 11:00:03

EQS-News: Borussia Dortmund verlängert mit Niko Kovac bis 2029

BVB
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Schlagwort(e): Personalie
Borussia Dortmund verlängert mit Niko Kovac bis 2029

13.10.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und haben ihren ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Die Verträge der Co-Trainer Robert Kovac und Filip Tapalovic wurden ebenfalls bis zum 30. Juni 2029 verlängert.
Dortmund, den 13. Oktober 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

 

Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44
EQS News ID: 2414768

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2414768  13.10.2026 CET/CEST

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