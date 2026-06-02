EQS-News: Borussia Dortmund ist einer der wertvollsten Fussballvereine der Welt

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Borussia Dortmund ist einer der wertvollsten Fussballvereine der Welt



02.06.2026 / 11:17 CET/CEST

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Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes hat kürzlich eine neue Liste der wertvollsten Fussballvereine der Welt veröffentlicht. Nach der aktuellen Bewertung ist Borussia Dortmund mit einer Bewertung von 2,2 Milliarden US$ der zweitwertvollste deutsche Verein und belegt international Platz 13 auf der Forbes-Liste. Dies zeigt einmal mehr, dass die BVB-Aktie gemessen an ihrer aktuellen Marktkapitalisierung deutlich unterbewertet ist. Eine Einschätzung, die auch Research-Analysten teilen.



Dortmund, den 2. Juni 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations Kontakt:Dr. Robin StedenSyndikusrechtsanwalt / Investor Relations

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