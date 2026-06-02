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02.06.2026 11:17:14

EQS-News: Borussia Dortmund ist einer der wertvollsten Fussballvereine der Welt

BVB
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Borussia Dortmund ist einer der wertvollsten Fussballvereine der Welt

02.06.2026 / 11:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes hat kürzlich eine neue Liste der wertvollsten Fussballvereine der Welt veröffentlicht. Nach der aktuellen Bewertung ist Borussia Dortmund mit einer Bewertung von 2,2 Milliarden US$ der zweitwertvollste deutsche Verein und belegt international Platz 13 auf der Forbes-Liste. Dies zeigt einmal mehr, dass die BVB-Aktie gemessen an ihrer aktuellen Marktkapitalisierung deutlich unterbewertet ist. Eine Einschätzung, die auch Research-Analysten teilen.

Dortmund, den 2. Juni 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

 

Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2337990

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2337990  02.06.2026 CET/CEST

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