BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
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22.03.2026 12:23:04
EQS-News: Borussia Dortmund and Sebastian Kehl are ending their collaboration with immediate effect
|
EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Key word(s): Personnel
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (“Borussia Dortmund”) and its current Director of Sports, Sebastian Kehl, are ending their collaboration with immediate effect. Both parties reached this decision by mutual agreement this Sunday.
Contact:
Dr. Robin Steden
Inhouse Counsel / Investor Relations
22.03.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Germany
|Phone:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2295536
|End of News
|EQS News Service
|
2295536 22.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
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12:23
|EQS-News: Borussia Dortmund and Sebastian Kehl are ending their collaboration with immediate effect (EQS Group)
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12:23
|EQS-News: Borussia Dortmund und Sebastian Kehl beenden ihre Zusammenarbeit (EQS Group)
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|31.03.25
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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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