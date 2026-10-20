Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’369 -0.2%  SPI 20’271 -0.1%  Dow 51’966 -0.1%  DAX 25’320 -1.2%  Euro 0.9267 0.0%  EStoxx50 6’145 -1.0%  Gold 4’122 -0.5%  Bitcoin 67’536 -0.3%  Dollar 0.8253 -0.1%  Öl 110.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Givaudan1064593Swiss Re12688156Stadler Rail217818Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
BioVersys-Aktie: Neue Studiendaten zum Hoffnungsträger BV100 veröffentlicht
Goldpreis relativ stabil: US-Geldpolitik und Ölmärkte im Fokus
NVIDIA-Aktie: Wie Microsoft den Grundstein für den KI-Giganten legte
Huber+Suhner-Aktie: Dynamisches Wachstum beim Umsatz im dritten Quartal
Warum sich Franken, Euro und Dollar am Dienstag kaum bewegen
Suche...

Blue Cap Aktie 2738316 / DE000A0JM2M1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2026 07:15:03

EQS-News: Blue Cap AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026

Blue Cap
14.80 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Zwischenbericht
Blue Cap AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026

20.10.2026 / 07:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Blue Cap AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026

  • Halbjahresumsatz mit EUR 62,9 Mio. wie erwartet unter Vorjahresniveau (VJ: EUR 64,4 Mio.)
  • Jahresprognose bei einem Konzernumsatz von EUR 170 - 190 Mio. und einer Adjusted EBITDA-Marge von 7,5 - 8,5 % bestätigt

München, 20. Oktober 2026 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) erzielt nach vorläufigen Berechnungen ein erstes Halbjahr im Rahmen der Erwartungen. Der Vorstand bestätigt entsprechend die Gesamtjahresprognose vom 07. Mai 2026.

Die Blue Cap erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von EUR 62,9 Mio. (VJ(1): EUR 64,4 Mio.). Das operative Ergebnis (Adjusted EBITDA(2)) betrug im ersten Halbjahr EUR 2,2 Mio. (VJ: EUR 2,8 Mio.), die Adjusted EBITDA-Marge lag damit bei 3,5 % (VJ: 4,2 %). Ohne Berücksichtigung eines negativen Effekts von ca. EUR 1 Mio. im Konzern aufgrund einer Nachbuchung auf Ebene eines Tochterunternehmens im Vorjahr, wäre das operative Ergebnis entsprechend höher und läge über dem Vorjahreswert. Aufgrund der andauernden Konsolidierung der Janoschka beziehen sich die Zahlen auf die fortgeführten Geschäftsbereiche, d.h. das Portfolio zum 31.12.2025. Aus Transparenzgründen weist die Blue Cap die Zahlen ab Closing (Juni 2026) für die Janoschka informatorisch auf HGB-Basis aus. Der Umsatz liegt für das Unternehmen, das dem Segment Industrials zugerechnet werden wird, bei EUR 7,9 Mio., während das Adj. EBITDA bei EUR 0,5 Mio. liegt. Dies entspricht einer Adj. EBITDA Marge von 6,6 %.

Konzernkennzahlen im Überblick (ohne Janoschka)

Mio. EUR H1 2025 H1 2026 Janoschka (informatorisch)
Umsatz 64,4 62,9 7,9
Adjusted EBITDA 2,8 2,2 0,5
Adjusted EBITDA-Marge in % 4,2 3,5 6,6

Die Blue Cap verfügt über eine unverändert solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) liegt weiterhin unter 0 und damit weiterhin klar unterhalb des Ziels von unter 3,5 Jahren.

Sehr unterschiedliche Entwicklung im Portfolio

Zum 30. Juni 2026 befinden sich im Portfolio der Blue Cap fünf Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Industrials und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Das Portfolio der Blue Cap erlebt in einem weiterhin volatilen Marktumfeld eine sehr unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Beteiligungen.

Das Segment Industrials zeigt ein gemischtes Bild. Bei H+E lagen die Teileumsätze über den Erwartungen, die deutlich gestiegenen Preise für Kunststoffgranulate überkompensierten jedoch den positiven Umsatzeffekt. Planatol blieb unter den Erwartungen, Janoschka entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen und bestätigte die im Investment Case definierten Ertragshebel.

Im Segment Business Services ist in den jeweiligen Märkten weiterhin Zurückhaltung zu spüren. HY-LINE lag im ersten Halbjahr leicht unter den Erwartungen, der Auftragseingang stützt jedoch den Ausblick. Transline verzeichnete einen weiteren Umsatzrückgang bei stabilen Margen, Prozessautomatisierung und die Schliessung der französischen Tochtergesellschaft verbessern die Kostenstruktur.

Bei der Minderheitsbeteiligung Inheco lagen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich über den Erwartungen. Das Marktumfeld hat sich gegenüber dem Vorjahr spürbar verbessert. Für den weiteren Verlauf 2026 stehen die operative Weiterentwicklung und das Management der Lieferketten im Fokus.

Henning Eschweiler, Vorstand der Blue Cap: „Das erste Halbjahr war für unser Portfolio marktseitig herausfordernd. Wir haben uns auf Projekte zur kontinuierlichen Ertragssteigerung konzentriert und werden davon in H2 profitieren. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt unsere Erwartung.“

Segmentkennzahlen vor Konsolidierung im Überblick (ohne Janoschka)

Mio. EUR H1 2025 H1 2026 Veränderung in % bzw. Basispunkten (BP)
Industrials
Umsatz 35,5 38,1 +7 %
Adjusted EBITDA 3,4 1,8 -48 %
Adjusted EBITDA-Marge in % 9,1 4,5 < -100 BP
Business Services
Umsatz 28,9 24,8 -14 %
Adjusted EBITDA 1,4 1,1 -24 %
Adjusted EBITDA-Marge in % 4,9 4,4 < -100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich, Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche

Highlight des ersten Halbjahres: Rekord-Dividende gezahlt

Die ordentliche Hauptversammlung der Blue Cap fand am 23. Juni 2026 statt. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit sehr hoher Zustimmung beschlossen. Dr. Christian Diekmann, Vorstand der Blue Cap: „Auf der diesjährigen Hauptversammlung konnten wir unseren Aktionärinnen und Aktionären erneut eine Rekord-Dividende in Höhe von 1,60 EUR gewähren und sie an der Wertrealisierung durch den con-pearl Verkauf teilhaben lassen. Wir freuen uns über die hohen Zustimmungswerte und das dadurch zum Ausdruck gebrachte Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre.“

Ausblick: Prognose 2026 bestätigt

Die vorläufigen Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr liegen innerhalb der Erwartungen des Vorstands. Er bestätigt insofern die bestehende Prognose für das laufende Geschäftsjahr, einen Konzernumsatz zwischen EUR 170 - 190 Mio., eine Adjusted EBITDA-Marge zwischen 7,5 - 8,5 % und einen Nettoverschuldungsgrad unter 3,5 Jahren erreichen zu können.

Wichtiger Hinweis

Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 14:00 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Sie können sich unter diesem Link anmelden. Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf unserer Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden.

Die in dieser Pressemitteilung bekanntgegebenen Kennzahlen sind vorläufig. Weitere Details zum Unternehmen finden Sie auf der Internetseite: www.blue-cap.de/investor-relations/. Der komplette Halbjahresbericht 2026 wird Ende Oktober 2026 veröffentlicht.

(1) fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne die im August 2025 veräusserte con-pearl)

(2) Adjustments: Bereinigt um aussergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmassnahmen und Einmaleffekte

 

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Pre-Press-Lösungen, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 2.000 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG
Annika Küppers
Corporate Affairs
Tel. +49 89 288909-24
ir@blue-cap.de


20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Blue Cap AG
Ludwigstrasse 11
80539 München
Deutschland
Telefon: +49 89-288 909 0
Fax: +49 89 288 909 19
E-Mail: ir@blue-cap.de
Internet: www.blue-cap.de
ISIN: DE000A0JM2M1
WKN: A0JM2M
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299000Q9YDTA0PTQJ89
EQS News ID: 2418378

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418378  20.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Blue Cap AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Blue Cap AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

19.10.26 Logo WHS Zebra Technologies: Die Augen der Roboter – die nächste KI-Chance?
19.10.26 Das Rückgrat des Welthandels
19.10.26 SG-Marktüberblick: 19.10.2026
19.10.26 MI-Titel weiter gefragt
19.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste ausgeweitet
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’909.12 19.99 SJYB2U
Short 15’218.95 13.97 SS9BDU
Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt
UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag mit Einbussen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roten Vorzeichen

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.