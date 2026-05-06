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07.05.2026 00:47:04

EQS-News: Blue Cap AG erweitert Portfolio durch Akquisition der Janoschka AG

Blue Cap
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EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme
Blue Cap AG erweitert Portfolio durch Akquisition der Janoschka AG

07.05.2026 / 00:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Blue Cap AG erweitert Portfolio durch Akquisition der Janoschka AG

  • Übernahme vereinbart
  • Spezialist für Prepress-Lösungen und Druckwerkzeuge mit integrierter Produktionsagentur
  • Starke Marktposition mit hoher Kundenbindung im attraktiven Packaging-Segment

München, 07. Mai 2026 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) hat heute mit Mitgliedern der Gründerfamilie und der Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft Süd Beteiligungen GmbH (SüdBG) einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 % der Aktien an der Janoschka AG („Janoschka“) und mittelbar ihrer Tochtergesellschaften geschlossen.

Weltweit tätiger Anbieter für integrierte Prepress-Lösungen in der Verpackungsindustrie

Janoschka mit Sitz in Kippenheim, Baden-Württemberg, deckt als One-Stop-Anbieter die gesamte Prepress-Wertschöpfungskette des Verpackungsdrucks ab: Von der Verpackungsentwicklung und Designadaption bis hin zur Werkzeugherstellung. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende und betreibt Produktionsstätten in 12 Ländern, darunter Europa, Asien sowie Nordamerika. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 90 Mio. erwirtschaftet.

Die Aktivitäten der Unternehmensgruppe gliedern sich in zwei Bereiche:

  • Der Bereich Janoschka ist in der graphischen Reproduktion, d.h. dem Überführen von Designs in druckfähige Daten, und der Fertigung von Druck- und Prägewerkzeugen tätig.
  • Der Bereich Linked2Brands bildet als premedia Produktionsagentur die Schritte rund um die Verpackungsgestaltung und -vorbereitung für einen einheitlichen Markenauftritt, egal an welchem Point of Sale, ab.

Das Unternehmen bedient Verpackungshersteller und Brand Owner im Bereich der FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Weitere Anwendungen, wie Sicherheitsdruck, Fälschungssicherheit, taktile Oberflächen für Dekor, Tissue & Textil, runden das Kundenportfolio ab.

Robustes, globales Geschäftsmodell mit klarem Potenzial durch operative Weiterentwicklung

Die neue Beteiligung bewegt sich in einem attraktiven Marktumfeld. Der Tiefdruck, eine der Kernkompetenzen von Janoschka, ist für den unverändert wachsenden Markt für flexible Verpackungen bei hohen Auflagen und hohen Qualitätsanforderungen eine zentrale Drucktechnik. Die Standorte in unmittelbarer Nähe wesentlicher Verpackungsmärkte sichern kurze Wege, hohe Servicequalität und damit eine enge Kundenbindung.

Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, kommentiert: „Mit der Akquisition der Janoschka setzen wir nach den zuletzt erfolgten erfolgreichen Exits konsequent die Erneuerung unseres Portfolios um. Janoschka passt mit ihrem Geschäftsmodell und ihrer Grösse perfekt in unser Akquisitionsprofil. Für die Blue Cap bedeutet der Zukauf einen wichtigen Schritt in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie.“

Henning Eschweiler, COO der Blue Cap, ergänzt: „Janoschka ist mit einem robusten Geschäftsmodell, globaler Präsenz und engen Kundenbeziehungen sehr gut positioniert. Auf dieser Basis haben wir weiteres Potenzial zur profitablen Weiterentwicklung identifiziert. Im Fokus stehen Investitionen in Automatisierung, höhere Produktivität im internationalen Netzwerk und eine verbesserte Wertabschöpfung.“

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen, einschliesslich der Anpassung der Konsortialfinanzierung der Janoschka, der Erteilung bestimmter Zustimmungen sowie der Durchführung bestimmter operativer Massnahmen. Nach Vollzug würde Janoschka vollkonsolidiert und dadurch Umsatz sowie Ergebnis des Blue-Cap-Konzerns signifikant erhöhen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Transaktion passt Blue Cap ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nun unter der Annahme eines erfolgreichen Vollzugs für die fortgeführten Geschäftsbereiche einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2026 in einer Bandbreite von EUR 170 - 190 Mio. (zuvor EUR 120 - 140 Mio.) und eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von 7,5 - 8,5 % (zuvor 5,0 - 6,0 %). Janoschka fliesst hier nach einem Vollzug der Transaktion anteilig für das Geschäftsjahr 2026 ein.

(1) Adjustments: Bereinigt um aussergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmassnahmen und Einmaleffekte

 

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG
Annika Küppers
Corporate Affairs
Tel. +49 89 288909-0
ir@blue-cap.de

 


07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Blue Cap AG
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Telefon: +49 89-288 909 0
Fax: +49 89 288 909 19
E-Mail: ir@blue-cap.de
Internet: www.blue-cap.de
ISIN: DE000A0JM2M1
WKN: A0JM2M
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2319176  07.05.2026 CET/CEST

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