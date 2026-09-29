EQS-News: Bitcoin Group SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2026: Fokus auf Neustart von bitcoin.de mit deutlich erweitertem Produktangebot 

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Bitcoin Group SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2026: Fokus auf Neustart von bitcoin.de mit deutlich erweitertem Produktangebot



29.09.2026 / 09:00 CET/CEST

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Bitcoin Group SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2026: Fokus auf Neustart von bitcoin.de mit deutlich erweitertem Produktangebot

Neue Handelsplattform bitcoin.de technologisch fertiggestellt und nach umfassenden Funktions- und Sicherheitstests startbereit

Umsatz im ersten Halbjahr 2026 bei 1,59 Mio. Euro; EBITDA von -3,25 Mio. Euro durch schwaches Kryptomarktumfeld und Investitionen in die Neuausrichtung geprägt

Starke Bilanz mit Netto-Krypto-Eigenbestand von 199 Mio. Euro und Eigenkapitalquote von 71,8 % zum 30. Juni 2026

Fokus im zweiten Halbjahr auf Abschluss des Lizenzierungsverfahrens und anschliessenden Neustart von bitcoin.de mit deutlich erweitertem Produktangebot

Herford, 29. September 2026 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht. Das erste Halbjahr stand im Zeichen der technologischen und regulatorischen Neuausrichtung der Gruppe. Ein zentraler Meilenstein war die Fertigstellung der technologisch vollständig neu entwickelten Handelsplattform bitcoin.de einschliesslich neuer Website und Trading-App. Gleichzeitig belasteten die deutliche Korrektur an den Kryptomärkten sowie die hohen Investitionen in die Neuausrichtung die Geschäftsentwicklung.

Starke Vermögens- und Finanzposition

Die Bitcoin Group SE erzielte im ersten Halbjahr 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 1,59 Mio. Euro nach 3,78 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In der Handelsaktivität und damit in der Umsatzentwicklung spiegeln sich die Volatilität im Krypto- und Finanzmarkt, konjunkturelle und geopolitische Faktoren sowie Abflüsse aus Krypto-Spot-ETFs wider. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei -3,25 Mio. Euro nach -1,00 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025. Unter dem Strich ergab sich ein Ergebnis je Aktie von -1,02 Euro, nach -0,33 Euro im Vorjahr. In der Ergebnisentwicklung spiegeln sich insbesondere die hohe Investitionstätigkeit und der Personalaufbau im Zuge der Neuausrichtung wider.

Die Bitcoin Group verfügt weiterhin über eine starke Vermögens- und Finanzposition. Zum 30. Juni 2026 belief sich der Netto-Krypto-Eigenbestand auf 199 Mio. Euro, nach rund 356 Mio. Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2025 und 293 Mio. Euro zum Jahresende 2025. Die Eigenkapitalquote lag bei 71,8 % nach 72,5 % zum 30. Juni 2025. Die liquiden Mittel betrugen 3,9 Mio. Euro, verglichen mit 12,6 Mio. Euro zum 31. Dezember 2025.

Auf Grundlage der soliden Bilanz konnte die Bitcoin Group gemäss Beschluss der Hauptversammlung im August 2026 erneut eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie ausschütten.

Schwieriges Marktumfeld belastet Handelsaktivität

Das erste Halbjahr war durch eine deutliche Korrektur an den internationalen Kryptomärkten geprägt. Der Bitcoin-Kurs sank von rund 88.400 US-Dollar zum Jahresende 2025 auf rund 60.100 US-Dollar zum 30. Juni 2026 und damit um rund 32 %. Gegenüber dem historischen Höchststand vom Oktober 2025 betrug der Rückgang mehr als 50 %. Steigende Realzinsen, veränderte Erwartungen an die US- Geldpolitik , ein stärkerer US-Dollar sowie geopolitische Unsicherheiten belasteten die Anlageklasse.

Zugleich zeigte sich die zunehmende Verzahnung des Kryptomarkts mit den traditionellen Kapitalmärkten. So verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs im ersten Halbjahr Nettoabflüsse von 5,4 Mrd. US-Dollar. Nach Einschätzung der Bitcoin Group unterstreicht diese Entwicklung, dass regulierte institutionelle Anlageprodukte inzwischen in beide Richtungen erheblichen Einfluss auf Kapitalströme und Preisbildung am Kryptomarkt besitzen.

Neue bitcoin.de-Plattform technologisch startbereit

Im Mittelpunkt der strategischen Weiterentwicklung stand die vollständige Neuentwicklung von bitcoin.de. Die neue Website und Trading-App wurden fertiggestellt und nach umfangreichen internen sowie externen Funktions- und Sicherheitstests technisch erfolgreich abgeschlossen. Damit entwickelt die Bitcoin Group bitcoin.de vom bisherigen Peer-to-Peer-Marktplatz zu einem modernen und skalierbaren Broker weiter.

Das geplante Angebot umfasst künftig mehr als 100 Kryptowährungen, Sparpläne, Krypto-Swaps, Dynamic Staking sowie eine moderne Settlement-Infrastruktur. Damit schafft die Bitcoin Group die technologische Grundlage für ein deutlich breiteres Produktangebot und die zukünftige Skalierung der Plattform.

Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Kryptohandels ist der Abschluss des laufenden Lizenzierungsverfahrens nach den neuen europäischen regulatorischen Anforderungen. Da sich dieses länger hinzieht als ursprünglich erwartet, ist der Kryptohandel auf bitcoin.de seit Ende Juni 2026 vorübergehend nicht möglich. Die futurum bank AG, die Betreiberin von bitcoin.de und 100%ige Tochtergesellschaft der Bitcoin Group, steht hierzu in engem Austausch mit den zuständigen Aufsichtsbehörden und misst dem erfolgreichen Abschluss des Verfahrens höchste Priorität bei.

Moritz Eckert, Vorstandsvorsitzender der Bitcoin Group SE, kommentiert: „Die wesentlichen Voraussetzungen, die in unserem eigenen Einflussbereich liegen, haben wir mit der Neuentwicklung von bitcoin.de geschaffen. Sobald die erforderliche regulatorische Grundlage vorliegt, werden wir mit einer technologisch grundlegend erneuerten Plattform in eine neue Entwicklungsphase von bitcoin.de starten.“

Ausblick 2026

Vor dem Hintergrund des weiterhin von geopolitischen Unsicherheiten und einem erhöhten Zinsniveau geprägten Marktumfelds sowie der hohen Volatilität an den Kryptomärkten bleibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hinzu kommt die laufende Transformation der Bitcoin Group mit dem Re-Launch der Handelsplattform und der Migration der Bestandskunden. Insbesondere der regulatorische Status, der Zeitpunkt der Erteilung der MiCAR-Lizenz, die Zahl migrierender Bestands- und neu gewonnener Kunden sowie die Nutzung neuer Angebote wie Sparpläne und Staking sind derzeit nur eingeschränkt prognostizierbar. Aufgrund der kurzfristig verschobenen Migration und der weiterhin unklaren zeitlichen Perspektive für die MiCAR-Lizenz erwartet der Vorstand für 2026 gegenüber dem Vorjahr rückläufige Umsatzerlöse. Zugleich führen der weiterhin erhöhte Investitionsbedarf bei der futurum bank AG und der verzögerte Re-Launch zu entsprechenden Ergebnisbelastungen. Für das Gesamtjahr 2026 wird daher erneut mit einem negativen EBITDA gerechnet.

Der Halbjahresbericht 2026 steht unter bitcoingroup.com im Bereich Publikationen als PDF-Dokument zum Download bereit. Der englische Bericht wird ab Mitte Oktober 2026 zur Verfügung stehen.



Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold , Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen deutschen Wertpapierbörsen und Xetra notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.



Über bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland ansässiger und regulierter Marktplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.100.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas grössten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Das Produktangebot auf bitcoin.de umfasst Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP).



Kontakt:

Bitcoin Group SE

Moritz Eckert

Luisenstr. 4

32052 Herford

E-Mail: eckert@futurumbank.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

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