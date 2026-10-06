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06.10.2026 17:06:23

EQS-News: Bitcoin Group SE: futurum bank AG bereitet alternatives Betriebsmodell für Bitcoin.de vor

Bitcoin Group
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EQS-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Bitcoin Group SE: futurum bank AG bereitet alternatives Betriebsmodell für Bitcoin.de vor

06.10.2026 / 17:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bitcoin Group SE: futurum bank AG bereitet alternatives Betriebsmodell für Bitcoin.de vor
 

  • Bafin verweigert beantragte MiCAR-Zulassung
  • Kooperation mit regulierten Partnern soll zeitnahen Handel über die technisch erneuerte bitcoin.de-App ermöglichen
  • Kundenvermögenswerte sind gesichert; Kundenansprüche bleiben bestehen
     

Herford, 06. Oktober 2026 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) wurde darüber informiert, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) den Antrag ihrer Tochtergesellschaft futurum bank AG auf Erteilung einer Zulassung als Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen gemäss der europäischen Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) verweigert hat. Damit besteht auch die bisherige Duldung der Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen durch die futurum bank AG nicht mehr. Die Bitcoin Group SE hat mit heutigem Datum bereits eine entsprechende Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.

„Die Entscheidung der Bafin ist für uns ein Rückschlag. Die Umsetzung der von der Bafin geforderten Punkte war bereits fortgeschritten. Nach Auffassung der Bafin ist der aktuelle Grad und der kurzfristig erzielbare weitere Fortschritt bei Implementierung und Operationalisierung jedoch nicht ausreichend und eine Zulassungsverweigerung daher zum jetzigen Zeitpunkt alternativlos. Dies sehen wir anders, haben uns jedoch auf die Möglichkeit der Verweigerung vorbereitet. Wir prüfen die Entscheidung und haben Gelegenheit zum Widerspruch. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, künftig erneut einen Antrag auf MiCAR-Zulassung zu stellen. Parallel arbeiten wir bereits daran, unseren Kundinnen und Kunden über regulierte Partner schnellstmöglich, d.h. innerhalb der nächsten Wochen, den Handel über die technisch erneuerte bitcoin.de-App zu ermöglichen. Unsere Priorität ist jetzt, das alternative Betriebsmodell umzusetzen und unsere Kunden transparent über die nächsten Schritte zu informieren“, sagt Moritz Eckert, CEO der Bitcoin Group SE.

Die futurum bank AG beabsichtigt, zeitnah eine Kooperationsvereinbarung mit regulierten deutschen Unternehmen abzuschliessen, um Bitcoin.de auf Grundlage eines angepassten regulatorischen und operativen Modells weiterzuentwickeln.

Die Umsetzung der Kooperation und die Vorbereitung der Wiederaufnahme des Handels im neuen Setup stehen nun im Mittelpunkt der operativen Arbeit. Über die konkrete Ausgestaltung, die erforderlichen Schritte für Kundinnen und Kunden sowie den Zeitplan wird die futurum bank AG zeitnah auf der Website bitcoin.de informieren.

Die futurum bank AG verwahrt die Vermögenswerte der Kunden bis zur Übertragung auf den alternativen regulierten Verwahrer weiterhin sicher. Sämtliche Ansprüche der Kunden bleiben uneingeschränkt bestehen.

Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der Bafin beaufsichtigten Wertpapierinstitut.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen deutschen Wertpapierbörsen und Xetra notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.

Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist eine Plattform für Kryptowerte und mit mehr als 1.100.000 registrierten Nutzern und einer über zehnjährigen Betriebshistorie. Aktuelle Betreiberin ist die futurum bank AG, eine Tochtergesellschaft der Bitcoin Group SE. Aktuelles Ziel der futurum bank AG ist es, auf Bitcoin.de ein Betriebsmodell für den Handel mit Kryptowerten mit in Deutschland ansässigen regulierten Partnern zu etablieren, um den Kunden zeitnah den Handel über die technisch erneuerte bitcoin.de-App zu ermöglichen.

Kontakt:

Bitcoin Group SE
Moritz Eckert
Luisenstr. 4
32052 Herford
E-Mail: ir2026@bitcoingroup.com
Telefon: +49.5221.69435.20
Telefax: +49.5221.69435.25
Website: bitcoingroup.com

Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Irmi Aigner
Tel.: +49.89.1250903-33
E-Mail: ia@crossalliance.de
Website: www.crossalliance.de


06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bitcoin Group SE
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32052 Herford
Deutschland
Telefon: +49.5221.69435.20
Fax: +49.5221.69435.25
E-Mail: ir2025@bitcoingroup.com
Internet: www.bitcoingroup.com
ISIN: DE000A1TNV91
WKN: A1TNV9
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912007O3KBYO8R0SM92
EQS News ID: 2411370

 
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2411370  06.10.2026 CET/CEST

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