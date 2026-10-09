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09.10.2026 15:55:03

EQS-News: Bio-Gate AG veröffentlicht Halbjahresergebnis 2026

Bio-Gate
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EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Bio-Gate AG veröffentlicht Halbjahresergebnis 2026

09.10.2026 / 15:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

PRESSEINFORMATION

 

Bio-Gate AG veröffentlicht Halbjahresergebnis 2026

 

  • Halbjahresumsatz mit 2,8 Mio. Euro unter Vorjahr (3,4 Mio. Euro)
  • EBIT-Verlust von 927 TEUR, Kosteneinsparungen greifen
  • Prognose für Gesamtjahr 2026 für Umsatz und Ergebnis angepasst
  • Umsatzzuwächse in Geschäftsbereichen Veterinär und Messtechnik, Derma-Kosmetik und Wundpflege mit vorübergehendem Umsatzrückgang

 

Nürnberg/Bremen, 9. Oktober 2026 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von proprietären, antimikrobiellen Technologien für die Human- und Veterinärmedizin, erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 (zum 30.06.) einen Konzernumsatz in Höhe von 2,8 Mio. Euro, ein Rückgang von knapp 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Bei zwei grossen Kunden für Human- respektive Tierpflegeprodukte führten Änderungen im Produktportfolio sowie organisatorische Umstellungen vor allem im Geschäftsbereich Derma-Kosmetik und Wundpflege zu deutlich geringeren Abrufmengen. Der Bereich Medizintechnik mit den Implantatbeschichtungen entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen. Die Umsatzentwicklung war aber aufgrund stichtagsbezogener, zeitlicher Verschiebungen bei dem Abschluss von Meilensteinen schwächer. Grund waren verspätete Teillieferungen durch einen Projektpartner. Die Geschäftsbereiche Veterinär und Messdienstleistungen dagegen steigerten ihre Umsatzbeiträge.

 

Zum Halbjahr weist Bio-Gate auf Ebene EBITDA einen Verlust von 814 TEUR (Vorjahr: -723 TEUR) und auf Ebene EBIT in Höhe von 927 TEUR (Vorjahr: -840 TEUR) aus. Damit fielen die Verluste – relativ zum Umsatzrückgang - aufgrund von positiven Effekten aus bereits initiierten Kosteneinsparungen und Effizienzmassnahmen deutlich geringer aus.

 

Der Vorstand ist zuversichtlich, dass der Umsatzrückgang lediglich ein vorübergehender Effekt sein wird. Bereits 2027 soll der Umsatz wieder in Richtung des Niveaus von 2025 steigen. Wachstumsimpulse sollen beispielsweise von einem neuen Bio-Gate Medizinprodukt zur Narbenbehandlung für einen Dermakosmetik-Kunden kommen. Die Markteinführung ist bereits in Vorbereitung. Zudem spart Bio-Gate mit der Reorganisation der Unternehmensstrukturen und der Prozesse entlang der Wertschöpfungskette spürbar Kosten ein und festigt seine Ertragskraft.

 

Jahresprognose 2026 angepasst

Für das Gesamtjahr 2026 geht der Vorstand von einen Konzernumsatz zwischen 6,0 und 6,9 Mio. Euro (bisherige Prognose vom Mai 2026: Vorjahresniveau ± 7 %, d. h. rund 6,9 bis 7,9 Mio. Euro; Konzernumsatz Vorjahr: 7,4 Mio. Euro) aus. Das EBITDA wird zwischen -0,9 und -1,1 Mio. Euro erwartet und liegt damit trotz des geringeren Umsatzes auf bzw. leicht unter Vorjahresniveau (-0,9 Mio. Euro), da Kosteneinsparungen einen Teil der Effekte des Umsatzrückgangs auffangen. Für das EBIT rechnet das Management mit -1,1 bis -1,5 Mio. Euro (Vorjahr: -1,1 Mio. Euro).

 

Hinweis

Der Konzernhalbjahresbericht der Bio-Gate AG zum 30.06.2026 steht zum Download unter https://www.bio-gate.de/unternehmen/

unter Investor Relations/Finanzberichte zur Verfügung.

 

Finanzkalender 2026

24. November  Eigenkapitalforum, Frankfurt

 

 

Kontakte

 

Investor Relations

Bio-Gate AG / Falk von Kriegsheim

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Investor-Relations@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-444

Mobil +49 (0)172 9837109

 

Presse

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Presse@bio-gate.de 

Tel. +49 (0) 911 477523-222

 

Über Bio-Gate

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

 

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von „U.S. persons“ angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

 

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.


09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 100
Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 101
E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de
Internet: www.bio-gate.de
ISIN: DE000BGAG0J3
WKN: BGAG0J
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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