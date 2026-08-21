BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
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21.08.2026 09:16:53
EQS-News: Bilanzpressekonferenz – Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026
|
EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Am heutigen Freitag um 11:30h findet die Bilanzpressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2025/2026 in Dortmund, statt. Die Konferenz kann unter http://www.bvb.de/tv sowie http://aktie.bvb.de im LIVE-Stream mitverfolgt werden.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
21.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2386868
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2386868 21.08.2026 CET/CEST
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