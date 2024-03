EQS-News: Bilanzfeststellende Sitzung des PWO-Aufsichtsrats

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Bilanzfeststellende Sitzung des PWO-Aufsichtsrats



21.03.2024 / 16:09 CET/CEST

Pressemitteilung Bilanzfeststellende Sitzung des PWO-Aufsichtsrats Carlo Lazzarini (CEO): „Wir verfolgen seit vielen Jahren eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik. Mit der vorgeschlagenen Erhöhung für das Jahr 2023 setzen wir diese Tradition fort.“ Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 werden bestätigt

Dividendenvorschlag von 1,75 EUR je Aktie (i. Vj. 1,65 EUR je Aktie)

Prognose 2024 konkretisiert Oberkirch, 21. März 2024 - Der Aufsichtsrat der PWO AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 geprüft, beraten und gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der PWO AG festgestellt. Die bereits am 22. Februar 2024 gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 werden bestätigt. Vorläufige Zahlen für das Jahr 2023 bestätigt Im Geschäftsjahr 2023 haben sich wesentliche Steuerungsgrößen des PWO-Konzerns wie folgt entwickelt: Umsatzerlöse: 555,8 Mio. EUR (i. Vj. 530,8 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 28,2 Mio. EUR (i. Vj. 27,5 Mio. EUR)

Investitionen: 26,5 Mio. EUR (i. Vj. 19,8 Mio. EUR)

Free Cashflow: 11,3 Mio. EUR (-5,8 Mio. EUR)

Eigenkapitalquote: 37,0 Prozent (i. Vj. 37,8 Prozent)

Nettoverschuldungsgrad: 2,1 Jahre (i. Vj. 2,3 Jahre)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: ~845 Mio. EUR (i. Vj. ~890 Mio. EUR

Treibhausgas-Emissionen nach Scope 1 & 2: 9.417 t (i. Vj. 11.772 t) Aufgrund der erfreulichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,75 EUR je Aktie vor. Für das Vorjahr waren 1,65 EUR je Aktie ausgeschüttet worden. Weitere Verbesserung der Umsatzerlöse und des EBIT im Jahr 2024 erwartet Darüber hinaus bestätigen wir die bereits am 22. Februar 2024 veröffentlichten Eckdaten der Prognose 2024 und konkretisieren die Erwartung für weitere wesentliche Steuerungsgrößen. Umsatzerlöse: Rund 570 Mio. EUR

EBIT vor Währungseffekten: 29 bis 32 Mio. EUR

Investitionen: Rund 40 Mio. EUR

Free Cashflow: Im mittleren einstellig positiven Mio.-EUR-Bereich

Eigenkapitalquote: Seitwärts

Nettoverschuldungsgrad: < 2,5 Jahre

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: 550 bis 600 Mio. EUR

Treibhausgas-Emissionen nach Scope 1 & 2: 7.400 bis 7.750 t Wir haben die PWO-Gruppe in den vergangenen Jahren strategisch und operativ umfassend weiterentwickelt und sind überzeugt davon, dass sich der positive Trend auch in Zukunft fortsetzen wird. Mit dem Aufbau eines neuen Produktionsstandorts in Serbien stärken wir unsere Präsenz in Osteuropa sowie im Umfeld wichtiger Kunden und investieren in einer bedeutenden Wachstumsregion der europäischen Mobilitätsindustrie. Wir blicken trotz der angespannten geopolitischen Lage mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft. Unsere Prognose beruht weiterhin auf den Annahmen, dass es 2024 zu keinen größeren Störungen in den Lieferketten – etwa durch geopolitische Spannungen oder Wirtschaftssanktionen – kommt, Energie in ausreichendem Umfang verfügbar ist sowie sich keine signifikanten Abweichungen von den antizipierten Preisentwicklungen ergeben.



Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 ist für den 28. März 2024 vorgesehen. Alle Berichte der PWO-Gruppe werden auf deren Website unter https://www.pwo-group.com/de/investoren-presse/news-publikationen/berichte/ veröffentlicht.

PWO AG Der Vorstand Kontakt:

Charlotte Frenzel Investor Relations & Corporate Communications

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 1.200 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 9 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.

Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

