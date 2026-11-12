EQS-News: BIKE24 wächst im dritten Quartal 2026 erneut klar stärker als der Markt – Quartalsumsatz erstmals auf Rekordniveau von über EUR 100 Mio.

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BIKE24 wächst im dritten Quartal 2026 erneut klar stärker als der Markt – Quartalsumsatz erstmals auf Rekordniveau von über EUR 100 Mio.



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BIKE24 wächst im dritten Quartal 2026 erneut klar stärker als der Markt – Quartalsumsatz erstmals auf Rekordniveau von über EUR 100 Mio.



Highlights Q3 2026

Quartalsumsatz wächst im Vorjahresvergleich um 30,0 % auf EUR 107,7 Mio. – lokalisierte Märkte legen um 53,2 % zu

Bereinigtes EBITDA steigt um 13,9 % auf EUR 6,1 Mio.

Freier Cashflow verbessert sich im dritten Quartal auf EUR 12,0 Mio.

Angepasste Prognose für 2026 bestätigt: Umsatz EUR 345 Mio. bis EUR 360 Mio.; bereinigtes EBITDA EUR 16 Mio. bis EUR 18 Mio.

Dresden, 12. November 2026 – Die Bike24 Holding AG (BIKE24) hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2026 in einem weiterhin angespannten Marktumfeld deutlich beschleunigt und einen neuen Umsatzrekord in einem Quartal erreicht. Erstmals überschritt der Quartalsumsatz die Marke von EUR 100 Mio. und stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 30,0 % auf EUR 107,7 Mio. (Q3 2025: EUR 82,8 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 13,9 % auf EUR 6,1 Mio. (Q3 2025: EUR 5,3 Mio.).



Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026

„Mit einem Quartalsumsatz von erstmals mehr als EUR 100 Mio. haben wir im dritten Quartal einen wichtigen Meilenstein erreicht. Diese Entwicklung ist besonders erfreulich, da wir in allen Märkten und Produktgruppen wachsen und mit unserem attraktiven Angebot und einer hohen Warenverfügbarkeit immer mehr Kunden erreichen. Gleichzeitig investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unseres Geschäfts, um dieses Wachstum nachhaltig fortzusetzen“, sagt Andrés Martin-Birner, Gründer und CEO von BIKE24.



Die lokalisierten Märkte waren erneut ein besonders dynamischer Wachstumstreiber und verzeichneten einen Umsatzanstieg von 53,2 % auf EUR 30,7 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Ende Juni gestarteten lokalisierten Webshops in Dänemark und Slowenien sowie der im Juli hinzugekommene Shop in Irland erweitern das europäische Angebot. Im Kernmarkt DACH erhöhte sich der Umsatz um 21,5 % auf EUR 69,6 Mio. Die übrigen europäischen Märkte legten um 42,0 % auf EUR 6,3 Mio. zu.



Auf Produktebene trugen beide Produktgruppen zum Wachstum bei. Der Umsatz mit Teilen, Zubehör und Bekleidung erhöhte sich um 29,0 % auf EUR 83,9 Mio. Das Geschäft mit Fahrrädern wuchs insgesamt um 33,7 % auf EUR 23,8 Mio., insbesondere getragen von der anhaltend hohen Nachfrage nach Gravel- und Rennrädern. Auch die Anzahl der verkauften Fahrräder und E-Bikes entwickelte sich in unserem Heimatmarkt Deutschland deutlich über dem Markt. Sie stieg im dritten Quartal 2026 um 27,5 % und im ersten Halbjahr 2026 um 27,1 % und damit deutlich über dem vom deutschen Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) zum Halbjahr 2026 veröffentlichten durchschnittlichen Anstieg des Fahrradabsatzes von etwa 5,8 %. Aufgrund des bestehenden Marktanteils sieht BIKE24 in der Produktgruppe Fahrräder weiterhin ein erhebliches Wachstumspotenzial.



Auch die Kundenkennzahlen zeigen eine positive Entwicklung und unterstreichen die breite Nachfrage: Der aktive Kundenstamm auf Basis der letzten zwölf Monate wuchs um 22,8 % auf rund 1,34 Mio. Im dritten Quartal erhöhte sich die Zahl der Bestellungen um 30,5 % auf rund 762 Tsd. Der durchschnittliche Warenkorb betrug EUR 138 und lag mit 1,2 % nur leicht unter dem Vorjahreswert. Der Anteil der Bestellungen wiederkehrender Kunden blieb mit 70,8 % weitgehend stabil.



BIKE24 steigerte den Rohertrag um EUR 5,5 Mio. bzw. 24,3 % auf EUR 27,8 Mio. (Q3 2025: EUR 22,3 Mio.). Der Zuwachs beim absoluten Rohertrag wurde durch ein höheres Geschäftsvolumen erreicht, welches die Effekte aus einer marktpreis- und produktmixbedingten niedrigeren Bruttomarge von 25,8 % (Q3 2025: 27,0 %) mehr als ausgeglichen hat. Gleichzeitig investierte BIKE24 gezielt in die weitere Marktdurchdringung und die operativen Voraussetzungen für das Wachstum, wodurch Marketing- und Vertriebskosten überproportional zum Umsatz zulegten. Die Personalaufwendungen stiegen hingegen weiterhin unterproportional zum Umsatz. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich damit auf EUR 6,1 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 5,7 % unter dem Vorjahreswert von 6,4 %.



Insgesamt setzte BIKE24 seine positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal mit hoher Dynamik fort. Das deutliche Umsatzwachstum führte trotz des weiterhin wettbewerbsintensiven Marktumfelds zu einer verbesserten operativen Ergebnisentwicklung. Das Periodenergebnis betrug im dritten Quartal 2026 EUR 0,8 Mio. und übertraf damit den ausgewiesenen Vorjahreswert von EUR 1,7 Mio. nach Abzug des darin enthaltenen einmaligen Ertrags aus Ertragsteuern in Höhe von EUR 1,4 Mio.



Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2026



BIKE24 setzte seinen Wachstumskurs auch in den ersten neun Monaten 2026 fort. Der Konzernumsatz stieg um 24,3 % auf EUR 274,5 Mio. (9M 2025: EUR 220,9 Mio.). Gleichzeitig erhöhte sich das bereinigte EBITDA auf EUR 13,7 Mio. (9M 2025: EUR 11,0 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 5,0 % auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich von EUR –2,2 Mio. auf EUR 0,7 Mio. und lag damit wieder im positiven Bereich. Das Periodenergebnis verbesserte sich auf EUR –0,8 Mio. nach EUR –2,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im Periodenergebnis sind Abschreibungen auf den Kundenstamm und die Marke in Höhe von EUR 7,3 Mio. (9M 2025: EUR 7,1 Mio.) enthalten.



Hohe Warenverfügbarkeit bei effizientem Kapitaleinsatz



BIKE24 erhöhte den Warenbestand zum 30. September 2026 planmässig auf EUR 92,7 Mio., um das gestiegene Geschäftsvolumen zu unterstützen und eine hohe Warenverfügbarkeit für den Black-Week-Zeitraum sicherzustellen. Das Trade Working Capital, d. h. Vorräte zuzüglich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 14,8 % und damit deutlich unterproportional zum Umsatzwachstum. Im dritten Quartal erwirtschaftete BIKE24 einen freien Cashflow von EUR 12,0 Mio., ein Plus von 47,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Zum Quartalsende verfügte BIKE24 über liquide Mittel in Höhe von EUR 17,5 Mio.



„Besonders freut uns, dass wir im dritten Quartal sowohl unser operatives Ergebnis steigern als auch einen freien Cashflow in Höhe von EUR 12,0 Mio. erwirtschaften konnten. Gleichzeitig schaffen wir mit einer hohen Warenverfügbarkeit die Grundlage, um die Nachfrage zuverlässig zu bedienen und unsere Wachstumschancen zu nutzen. Die positive Entwicklung des freien Cashflows unterstreicht zudem unseren Fokus darauf, profitables Wachstum und effizienten Kapitaleinsatz miteinander zu verbinden“, sagt Sylvio Eichhorst, CFO von BIKE24.



Angepasste Prognose für 2026 bestätigt



Auf Grundlage der positiven Geschäftsentwicklung hat der Vorstand am 16. September 2026 die Umsatzprognose über die bisherige Bandbreite hinaus angehoben und die Erwartungen für das bereinigte EBITDA innerhalb der bisherigen Bandbreite konkretisiert.

BIKE24 bestätigt diese angepasste Prognose unter der Annahme stabiler Konsum-, Lieferketten- und Versandbedingungen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet BIKE24 einen Umsatz von EUR 345 Mio. bis EUR 360 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 16 Mio. bis EUR 18 Mio.

Heute um 11 Uhr findet der Q3 2026 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:

https://www.appairtime.com/event/072a99db-1139-42f2-884b-2079b7cf12d3

Ungeprüfte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in T€ Q3 2026 Q3 2025 Delta 9M 2026 9M 2025 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 69.568 57.257 +21,5% 182.972 152.851 +19,7% Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 30.713 20.044 +53,2% 73.042 52.703 +38,6% Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 6.299 4.436 +42,0% 15.723 11.896 +32,2% Rest der Welt 1.083 1.065 +1,7% 2.775 3.438 -19,3% Umsatzerlöse 107.662 82.802 +30,0% 274.513 220.887 +24,3% Sonstige Erträge 165 85 +94,6% 403 296 +36,2% Gesamterträge 107.827 82.887 +30,1% 274.915 221.183 +24,3% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe -79.881 -60.453 +32,1% -202.401 -161.806 +25,1% Bruttoergebnis 27.781 22.349 +24,3% 72.112 59.081 +22,1% Bruttomarge 25,8% 27,0% -1,2 pp 26,3% 26,7% -0,4 pp Performance Marketingkosten -1.370 -990 +38,4% -3.830 -2.690 +42,4% Vertriebskosten¹ -9.530 -7.156 +33,2% -24.092 -18.924 +27,3% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer -7.886 -6.630 +19,0% -22.537 -19.565 +15,2% Sonstige Aufwendungen -3.126 -2.435 +28,3% -8.435 -8.017 +5,2% EBITDA 6.035 5.223 +15,5% 13.620 10.181 +33,8% EBITDA-Marge 5,6% 6,3% -0,7 pp 5,0% 4,6% +0,4 pp Bereinigungen 50 117 -57,4% 119 798 -85,1% Bereinigtes EBITDA 6.084 5.340 +13,9% 13.739 10.979 +25,1% Bereinigte EBITDA-Marge 5,7% 6,4% -0,8 pp 5,0% 5,0% +0,0 pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) -1.893 -1.794 +5,6% -5.571 -5.240 +6,3% Bereinigtes EBIT 4.191 3.546 +18,2% 8.168 5.740 +42,3% Bereinigte EBIT-Marge 3,9% 4,3% -0,4 pp 3,0% 2,6% +0,4 pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten -2.438 -2.381 +2,4% -7.315 -7.143 +2,4% Bereinigungen -50 -117 -57,4% -119 -798 -85,1% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1.703 1.048 +62,4% 735 -2.201 n.a. EBIT-Marge 1,6% 1,3% +0,3 pp 0,3% -1,0% +1,3 pp Finanzaufwendungen, netto -614 -660 -7,0% -1.911 -3.216 -40,6% Ergebnis vor Steuern 1.089 388 +180,5% -1.176 -5.417 n.a. Ertragsteuern -321 1.358 -123,6% 362 3.198 -88,7% Periodenergebnis 768 1.746 -56,0% -814 -2.220 n.a. Rundungsdifferenzen können auftreten. ¹Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) 1.335.498 1.087.430 +22,8% 1.335.498 1.087.430 +22,8% Anzahl Bestellungen 762.249 584.272 +30,5% 1.950.162 1.563.657 +24,7% Durchschnittlicher Warenkorb 138 139 -1,2% 140 141 -0,4% Bestellungen wiederkehrender Kunden 70,8% 71,0% -0,1 pp 71,3% 70,8% +0,6 pp Rücksendequote 17,9% 19,8% -1,9 pp 17,3% 18,5% -1,3 pp

Die vollständige Quartalsmitteilung finden Sie hier:

https://ir.bike24.com/publikationen



Über BIKE24

BIKE24 ist eine der führenden europäischen E-Commerce-Plattformen rund ums Fahrrad. Das Unternehmen bietet Fahrrad-Enthusiasten ein breites Sortiment an Fahrrädern, Teilen, Zubehör und Bekleidung und adressiert Kunden in zahlreichen europäischen Märkten über lokalisierte Webshops.



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Hinweise

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäss erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.



Alternative Leistungskennzahlen

Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde. – Die Bike24 Holding AG (BIKE24) hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2026 in einem weiterhin angespannten Marktumfeld deutlich beschleunigt und einen neuen Umsatzrekord in einem Quartal erreicht. Erstmals überschritt der Quartalsumsatz die Marke von EUR 100 Mio. und stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 30,0 % auf EUR 107,7 Mio. (Q3 2025: EUR 82,8 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 13,9 % auf EUR 6,1 Mio. (Q3 2025: EUR 5,3 Mio.).„Mit einem Quartalsumsatz von erstmals mehr als EUR 100 Mio. haben wir im dritten Quartal einen wichtigen Meilenstein erreicht. Diese Entwicklung ist besonders erfreulich, da wir in allen Märkten und Produktgruppen wachsen und mit unserem attraktiven Angebot und einer hohen Warenverfügbarkeit immer mehr Kunden erreichen. Gleichzeitig investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unseres Geschäfts, um dieses Wachstum nachhaltig fortzusetzen“, sagt Andrés Martin-Birner, Gründer und CEO von BIKE24.Die lokalisierten Märkte waren erneut ein besonders dynamischer Wachstumstreiber und verzeichneten einen Umsatzanstieg von 53,2 % auf EUR 30,7 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Ende Juni gestarteten lokalisierten Webshops in Dänemark und Slowenien sowie der im Juli hinzugekommene Shop in Irland erweitern das europäische Angebot. Im Kernmarkt DACH erhöhte sich der Umsatz um 21,5 % auf EUR 69,6 Mio. Die übrigen europäischen Märkte legten um 42,0 % auf EUR 6,3 Mio. zu.Auf Produktebene trugen beide Produktgruppen zum Wachstum bei. Der Umsatz mit Teilen, Zubehör und Bekleidung erhöhte sich um 29,0 % auf EUR 83,9 Mio. Das Geschäft mit Fahrrädern wuchs insgesamt um 33,7 % auf EUR 23,8 Mio., insbesondere getragen von der anhaltend hohen Nachfrage nach Gravel- und Rennrädern. Auch die Anzahl der verkauften Fahrräder und E-Bikes entwickelte sich in unserem Heimatmarkt Deutschland deutlich über dem Markt. Sie stieg im dritten Quartal 2026 um 27,5 % und im ersten Halbjahr 2026 um 27,1 % und damit deutlich über dem vom deutschen Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) zum Halbjahr 2026 veröffentlichten durchschnittlichen Anstieg des Fahrradabsatzes von etwa 5,8 %. Aufgrund des bestehenden Marktanteils sieht BIKE24 in der Produktgruppe Fahrräder weiterhin ein erhebliches Wachstumspotenzial.Auch die Kundenkennzahlen zeigen eine positive Entwicklung und unterstreichen die breite Nachfrage: Der aktive Kundenstamm auf Basis der letzten zwölf Monate wuchs um 22,8 % auf rund 1,34 Mio. Im dritten Quartal erhöhte sich die Zahl der Bestellungen um 30,5 % auf rund 762 Tsd. Der durchschnittliche Warenkorb betrug EUR 138 und lag mit 1,2 % nur leicht unter dem Vorjahreswert. Der Anteil der Bestellungen wiederkehrender Kunden blieb mit 70,8 % weitgehend stabil.BIKE24 steigerte den Rohertrag um EUR 5,5 Mio. bzw. 24,3 % auf EUR 27,8 Mio. (Q3 2025: EUR 22,3 Mio.). Der Zuwachs beim absoluten Rohertrag wurde durch ein höheres Geschäftsvolumen erreicht, welches die Effekte aus einer marktpreis- und produktmixbedingten niedrigeren Bruttomarge von 25,8 % (Q3 2025: 27,0 %) mehr als ausgeglichen hat. Gleichzeitig investierte BIKE24 gezielt in die weitere Marktdurchdringung und die operativen Voraussetzungen für das Wachstum, wodurch Marketing- und Vertriebskosten überproportional zum Umsatz zulegten. Die Personalaufwendungen stiegen hingegen weiterhin unterproportional zum Umsatz. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich damit auf EUR 6,1 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 5,7 % unter dem Vorjahreswert von 6,4 %.Insgesamt setzte BIKE24 seine positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal mit hoher Dynamik fort. Das deutliche Umsatzwachstum führte trotz des weiterhin wettbewerbsintensiven Marktumfelds zu einer verbesserten operativen Ergebnisentwicklung. Das Periodenergebnis betrug im dritten Quartal 2026 EUR 0,8 Mio. und übertraf damit den ausgewiesenen Vorjahreswert von EUR 1,7 Mio. nach Abzug des darin enthaltenen einmaligen Ertrags aus Ertragsteuern in Höhe von EUR 1,4 Mio.BIKE24 setzte seinen Wachstumskurs auch in den ersten neun Monaten 2026 fort. Der Konzernumsatz stieg um 24,3 % auf EUR 274,5 Mio. (9M 2025: EUR 220,9 Mio.). Gleichzeitig erhöhte sich das bereinigte EBITDA auf EUR 13,7 Mio. (9M 2025: EUR 11,0 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 5,0 % auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich von EUR –2,2 Mio. auf EUR 0,7 Mio. und lag damit wieder im positiven Bereich. Das Periodenergebnis verbesserte sich auf EUR –0,8 Mio. nach EUR –2,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im Periodenergebnis sind Abschreibungen auf den Kundenstamm und die Marke in Höhe von EUR 7,3 Mio. (9M 2025: EUR 7,1 Mio.) enthalten.BIKE24 erhöhte den Warenbestand zum 30. September 2026 planmässig auf EUR 92,7 Mio., um das gestiegene Geschäftsvolumen zu unterstützen und eine hohe Warenverfügbarkeit für den Black-Week-Zeitraum sicherzustellen. Das Trade Working Capital, d. h. Vorräte zuzüglich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 14,8 % und damit deutlich unterproportional zum Umsatzwachstum. Im dritten Quartal erwirtschaftete BIKE24 einen freien Cashflow von EUR 12,0 Mio., ein Plus von 47,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Zum Quartalsende verfügte BIKE24 über liquide Mittel in Höhe von EUR 17,5 Mio.„Besonders freut uns, dass wir im dritten Quartal sowohl unser operatives Ergebnis steigern als auch einen freien Cashflow in Höhe von EUR 12,0 Mio. erwirtschaften konnten. Gleichzeitig schaffen wir mit einer hohen Warenverfügbarkeit die Grundlage, um die Nachfrage zuverlässig zu bedienen und unsere Wachstumschancen zu nutzen. Die positive Entwicklung des freien Cashflows unterstreicht zudem unseren Fokus darauf, profitables Wachstum und effizienten Kapitaleinsatz miteinander zu verbinden“, sagt Sylvio Eichhorst, CFO von BIKE24.Auf Grundlage der positiven Geschäftsentwicklung hat der Vorstand am 16. September 2026 die Umsatzprognose über die bisherige Bandbreite hinaus angehoben und die Erwartungen für das bereinigte EBITDA innerhalb der bisherigen Bandbreite konkretisiert.BIKE24 bestätigt diese angepasste Prognose unter der Annahme stabiler Konsum-, Lieferketten- und Versandbedingungen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet BIKE24 einen Umsatz von EUR 345 Mio. bis EUR 360 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 16 Mio. bis EUR 18 Mio.Heute um 11 Uhr findet der Q3 2026 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:in T€Die vollständige Quartalsmitteilung finden Sie hier:BIKE24 ist eine der führenden europäischen E-Commerce-Plattformen rund ums Fahrrad. Das Unternehmen bietet Fahrrad-Enthusiasten ein breites Sortiment an Fahrrädern, Teilen, Zubehör und Bekleidung und adressiert Kunden in zahlreichen europäischen Märkten über lokalisierte Webshops.E-Mail: presse@bike24.net Bike24 Holding AGBreitscheidstrasse 4001237 DresdenE-Mail: ir@bike24.net Web: www.bike24.com/investor-relations Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäss erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

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