EQS-News: BIKE24 mit starkem Jahresauftakt 2026 - Umsatzwachstum von 21,9 % und deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA auf EUR 1,8 Mio.

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

BIKE24 mit starkem Jahresauftakt 2026 - Umsatzwachstum von 21,9 % und deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA auf EUR 1,8 Mio.



06.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BIKE24 mit starkem Jahresauftakt 2026 - Umsatzwachstum von 21,9 % und deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA auf EUR 1,8 Mio.



Highlights Q1 2026 Konzernumsatz steigt um 21,9 % auf EUR 70,7 Mio. (Q1 2025: EUR 58,0 Mio.)

Bereinigtes EBITDA verbessert sich um EUR 1,2 Mio. auf EUR 1,8 Mio.

Gezielter Lageraufbau (+21,9 % YoY auf EUR 80,8 Mio.) zur Sicherung der Warenverfügbarkeit in der Hauptsaison

Jahresprognose 2026 bestätigt: Umsatz EUR 318 Mio. bis EUR 332 Mio. und bereinigtes EBITDA EUR 16 Mio. bis EUR 20 Mio.

Dresden, 6. Mai 2026 - Die Bike24 Holding AG (BIKE24) ist mit einem starken Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal 2026 steigerte das Unternehmen seinen Konzernumsatz um 21,9 % auf EUR 70,7 Mio. Das Umsatzwachstum erstreckte sich über alle wesentlichen Märkte, Sortimente und Kundengruppen. Parallel zum Wachstum hat sich das bereinigte EBITDA infolge operativer Hebelwirkungen auf EUR 1,8 Mio. verbessert, während das Working Capital trotz höherem Vorratsniveau insgesamt leicht reduziert werden konnte.



Geschäftsentwicklung Q1 2026: Wachstum, Profitabilität und operative Fortschritte

„Die Dynamik des ersten Quartals bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wachsen profitabel in allen europäischen Regionen und überproportional in unseren lokalisierten Märkten und im Bereich der Fullbikes. Die im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur gezielten Sortimentssteuerung und einem attraktiven Einkaufserlebnis zeigen einen nachhaltigen Effekt im Umsatz und im Ergebnis.“ Andrés Martin-Birner, Gründer und CEO von BIKE24



In Europa entwickelten sich sowohl der Kernmarkt DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) als auch die lokalisierten Märkte mit klar zweistelligen Wachstumsraten. Besonders hervorzuheben sind neben den lokalisierten Märkten, die einen Zuwachs von 30,0% verzeichnen, die seit Februar 2025 lokalisierten Webshops in Polen und Finnland, die sich im ersten Quartal 2026 überdurchschnittlich positiv entwickelten.



Gleichermassen zeigt die Produktgruppe der Komplett-Fahrräder im ersten Quartal ein überproportionales Umsatzwachstum von 27,2 % auf EUR 12,4 Mio. (Q1 2025: EUR 9,7 Mio.). Der Bereich Parts, Accessories & Clothing (PAC) legte um 20,8 % auf EUR 58,4 Mio. zu.



Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um EUR 1,2 Mio. auf EUR 1,8 Mio. (Q1 2025: EUR 0,6 Mio.). Massgeblich für die Ergebnisverbesserung war die leicht gegenüber dem Vorjahr verbesserte Bruttomarge von 25,5 % und die im Zusammenhang mit dem Umsatzwachstum zu verzeichnenden positiven operativen Hebelwirkungen in den Personal- und sonstigen Betriebskosten.



„Besonders erfreulich ist, dass wir bereits im ersten Quartal - traditionell die saisonal schwächste Periode - ein positives bereinigtes EBITDA von EUR 1,8 Mio. erzielen konnten. Wir haben unsere Kostenbasis diszipliniert gehalten, während wir gleichzeitig gezielt in Wachstum und Warenverfügbarkeit investiert haben – das ist eine sehr gute Ausgangslage für das Gesamtjahr.“ Sylvio Eichhorst, CFO von BIKE24



Parallel zum Umsatzwachstum wurde der Warenbestand auf EUR 80,8 Mio. (+21,9 % gegenüber dem 31. März 2025) erhöht. Der gezielte Bestandsaufbau dient der Sicherstellung einer hohen Warenverfügbarkeit zur Hauptsaison und unterstreicht die Strategie, Fahrrad-Enthusiasten weiterhin ein breites Produktspektrum anzubieten. Gleichzeitig verbesserte sich das Inventory-to-Sales Ratio (LTM) auf 26,8 % (Vorjahr: 28,2 %).



Prognose 2026

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 und trotz anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten hält BIKE24 an der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Das Unternehmen erwartet – basierend auf stabilen Konsum-, Lieferketten- und Versandbedingungen – einen Umsatz zwischen EUR 318 Mio. und EUR 332 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von EUR 16 Mio. bis EUR 20 Mio.



Q1 2026 Earnings Call

Heute um 11:30 Uhr findet der Q1 2026 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation ist auf der IR-Website verfügbar.

Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:

https://www.appairtime.com/event/65dbb7f1-8a1e-4bb4-8e91-82ee0b9491d2

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€ Q1 2026 Q1 2025 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 47.042 38.962 +20,7% Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 17.465 13.433 +30,0% Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 5.387 4.415 +22,0% Rest der Welt 842 1.232 -31,6% Umsatzerlöse 70.736 58.042 +21,9% Sonstige Erträge 188 93 +102,8% Gesamterträge 70.924 58.135 +22,0% Aufwendungen für Handelswaren,

Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe -52.705 -43.444 +21,3% Bruttoergebnis 18.030 14.598 +23,5% Bruttomarge 25,5% 25,2% +0,3 pp Perfomance Marketingkosten -1.044 -725 +43,9% Vertriebskosten¹ -6.023 -5.067 +18,9% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer -6.871 -6.084 +12,9% Sonstige Aufwendungen -2.552 -2.880 -11,4% EBITDA 1.728 -66 - EBITDA Marge 2,4% -0,1% +2,6 pp Bereinigungen 52 631 -91,8% Bereinigtes EBITDA 1.780 565 +215,1% Bereinigte EBITDA Marge 2,5% 1,0% +1,5 pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts-

oder Firmenwertähnliche Posten) -1.828 -1.723 +6,1% Bereinigtes EBIT -48 -1.159 - Bereinigte EBIT Marge -0,1% -2,0% +1,9 pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-

ähnliche Posten -2.438 -2.381 +2,4% Bereinigungen -52 -631 -91,8% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -2.539 -4.170 - EBIT Marge -3,6% -7,2% +3,6 pp Finanzaufwendungen, netto -690 -1.885 -63,4% Ergebnis vor Steuern -3.228 -6.055 - Ertrag aus Ertragsteuern 1.005 1.840 -45,4% Periodenergebnis -2.223 -4.215 - Rundungsdifferenzen können auftreten. ¹Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf

Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) 1.181.382 948.534 +24,5% Anzahl Bestellungen 483.800 403.586 +19,9% Durchschnittlicher Warenkorb 146 144 +1,2% Bestellungen wiederkehrender Kunden 71,7% 70,6% +1,1 pp Rücksendequote 16,8% 16,5% +0,2 pp



**Über die Bike24 Holding AG**

Die Bike24 Holding AG ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen für Fahrräder, Fahrradteile und Fahrradzubehör in Europa. Mit Hauptsitz in Dresden bietet BIKE24 ein umfangreiches Sortiment an Premium-Marken und bedient Radsportbegeisterte in zahlreichen europäischen Ländern. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



**Pressekontakt**

E-Mail: presse@bike24.net



**Investor Relations**

Bike24 Holding AG

Breitscheidstrasse 40

01237 Dresden

E-Mail: ir@bike24.net

Web: www.bike24.com/investor-relations

Hinweise

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäss erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.



Alternative Leistungskennzahlen

Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde. - Die Bike24 Holding AG (BIKE24) ist mit einem starken Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal 2026 steigerte das Unternehmen seinen Konzernumsatz um 21,9 % auf EUR 70,7 Mio. Das Umsatzwachstum erstreckte sich über alle wesentlichen Märkte, Sortimente und Kundengruppen. Parallel zum Wachstum hat sich das bereinigte EBITDA infolge operativer Hebelwirkungen auf EUR 1,8 Mio. verbessert, während das Working Capital trotz höherem Vorratsniveau insgesamt leicht reduziert werden konnte.„Die Dynamik des ersten Quartals bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wachsen profitabel in allen europäischen Regionen und überproportional in unseren lokalisierten Märkten und im Bereich der Fullbikes. Die im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur gezielten Sortimentssteuerung und einem attraktiven Einkaufserlebnis zeigen einen nachhaltigen Effekt im Umsatz und im Ergebnis.“ Andrés Martin-Birner, Gründer und CEO von BIKE24In Europa entwickelten sich sowohl der Kernmarkt DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) als auch die lokalisierten Märkte mit klar zweistelligen Wachstumsraten. Besonders hervorzuheben sind neben den lokalisierten Märkten, die einen Zuwachs von 30,0% verzeichnen, die seit Februar 2025 lokalisierten Webshops in Polen und Finnland, die sich im ersten Quartal 2026 überdurchschnittlich positiv entwickelten.Gleichermassen zeigt die Produktgruppe der Komplett-Fahrräder im ersten Quartal ein überproportionales Umsatzwachstum von 27,2 % auf EUR 12,4 Mio. (Q1 2025: EUR 9,7 Mio.). Der Bereich Parts, Accessories & Clothing (PAC) legte um 20,8 % auf EUR 58,4 Mio. zu.Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um EUR 1,2 Mio. auf EUR 1,8 Mio. (Q1 2025: EUR 0,6 Mio.). Massgeblich für die Ergebnisverbesserung war die leicht gegenüber dem Vorjahr verbesserte Bruttomarge von 25,5 % und die im Zusammenhang mit dem Umsatzwachstum zu verzeichnenden positiven operativen Hebelwirkungen in den Personal- und sonstigen Betriebskosten.„Besonders erfreulich ist, dass wir bereits im ersten Quartal - traditionell die saisonal schwächste Periode - ein positives bereinigtes EBITDA von EUR 1,8 Mio. erzielen konnten. Wir haben unsere Kostenbasis diszipliniert gehalten, während wir gleichzeitig gezielt in Wachstum und Warenverfügbarkeit investiert haben – das ist eine sehr gute Ausgangslage für das Gesamtjahr.“ Sylvio Eichhorst, CFO von BIKE24Parallel zum Umsatzwachstum wurde der Warenbestand auf EUR 80,8 Mio. (+21,9 % gegenüber dem 31. März 2025) erhöht. Der gezielte Bestandsaufbau dient der Sicherstellung einer hohen Warenverfügbarkeit zur Hauptsaison und unterstreicht die Strategie, Fahrrad-Enthusiasten weiterhin ein breites Produktspektrum anzubieten. Gleichzeitig verbesserte sich das Inventory-to-Sales Ratio (LTM) auf 26,8 % (Vorjahr: 28,2 %).Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 und trotz anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten hält BIKE24 an der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Das Unternehmen erwartet – basierend auf stabilen Konsum-, Lieferketten- und Versandbedingungen – einen Umsatz zwischen EUR 318 Mio. und EUR 332 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von EUR 16 Mio. bis EUR 20 Mio.Heute um 11:30 Uhr findet der Q1 2026 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation ist auf der IR-Website verfügbar.Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:Die Bike24 Holding AG ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen für Fahrräder, Fahrradteile und Fahrradzubehör in Europa. Mit Hauptsitz in Dresden bietet BIKE24 ein umfangreiches Sortiment an Premium-Marken und bedient Radsportbegeisterte in zahlreichen europäischen Ländern. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.E-Mail: presse@bike24.netBike24 Holding AGBreitscheidstrasse 4001237 DresdenE-Mail: ir@bike24.netWeb: www.bike24.com/investor-relationsBestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäss erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News