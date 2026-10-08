LION E-Mobility Aktie 56088827 / CH0560888270
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08.10.2026 09:20:33
EQS-News: BESS-Geschäft wächst weiter: LION Smart gewinnt drei weitere Speicherprojekte mit insgesamt 30 MWh in Deutschland
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EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
BESS-Geschäft wächst weiter: LION Smart gewinnt drei weitere Speicherprojekte mit insgesamt 30 MWh in Deutschland
08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-Mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200APPWFDYDGV1M54
|EQS News ID:
|2412056
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2412056 08.10.2026 CET/CEST
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Analysen zu LION E-Mobility AG
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