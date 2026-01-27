EQS-News: Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen - Korrektur

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen - Korrektur



27.01.2026 / 18:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 27. Januar 2026 Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2025 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital der Berliner Effektengesellschaft AG um 60.369,00 € durch Einziehung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 € je Aktie auf 12.998.176,00 € herabgesetzt worden. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 – 89 606-145 Telefax: 030 – 89 606-134 E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

27.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News