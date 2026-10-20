Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
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20.10.2026 18:00:04
EQS-News: Bericht für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2026
|
EQS-News: Telekom Austria AG
/ Schlagwort(e): Zwischenbericht/9-Monatszahlen
Highlights
Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:
https://a1.com/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://a1.com/de/investor-relations-home/
20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
|Österreich
|Telefon:
|004350664 47500
|E-Mail:
|investor.relations@a1.group
|Internet:
|www.a1.com
|ISIN:
|AT0000720008
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900KCNFQU5OJH7L33
|EQS News ID:
|2418992
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2418992 20.10.2026 CET/CEST
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