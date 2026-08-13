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13.08.2026 10:00:04

EQS-News: BENO Holding AG erwirbt und vermietet Light-Industrial-Immobilie im Wirtschaftsraum Nürnberg

Beno
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EQS-News: Beno Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Stellungnahme
BENO Holding AG erwirbt und vermietet Light-Industrial-Immobilie im Wirtschaftsraum Nürnberg

13.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, den 13.08.2026 – Die BENO Holding AG (“BENO”) (ISIN: DE000A11QLP3) erweitert ihr Portfolio um eine Light-Industrial-Immobilie mit lager- und distributionsnaher Nutzbarkeit in Roth bei Nürnberg. Bereits während der Ankaufsphase konnte die zuvor eigengenutzte und nach Stilllegung leerstehende Immobilie langfristig an einen Mieter aus dem Bereich New Industrial neu vermietet werden.

Die Immobilie wird zu einer Einstandsbasis von rund 540 EUR je Quadratmeter erworben. Der Kaufpreis entspricht rund dem 8,6-Fachen der neu vereinbarten Jahresnettokaltmiete.

Neuer Mieter ist die SYSPLAST GmbH, ein Unternehmen der börsennotierten Energenta-Gruppe, tätig im Bereich Kreislaufwirtschaft und Kunststoffrecycling. Der Mietvertrag wurde über zehn Jahre mit Verlängerungsoptionen abgeschlossen.

Der Standort Roth liegt in der Metropolregion Nürnberg, einem bedeutenden Industrie- und Technologieraum mit starker Ausrichtung auf Automatisierung, Produktionstechnik und Industrie 4.0. Die Region ist zudem verkehrlich sehr gut angebunden. Roth ist über die vierspurig ausgebaute B2 sowie die Autobahnen A6 und A9 mit dem überregionalen Strassennetz verbunden. Zusätzlich verfügt die Stadt mit dem Bayernhafen Roth am Main-Donau-Kanal über einen leistungsfähigen Zugang zum europäischen Wasserstrassennetz.

Die Immobilie mit einer Bestandsfläche von rund 3.700 m² und einer Grundstücksfläche von rund 10.000 m² befindet sich in einem etablierten Industrie- und Gewerbegebiet. BENO plant darüber hinaus die Weiterentwicklung des Standorts: Für den neuen Nutzer soll eine zusätzliche Produktions- und Lagerhalle errichtet werden. Die Investition ist bereits mietvertraglich unterlegt. Zudem ist eine Erhöhung der elektrischen Anschlussleistung auf rund 1,5 MW vorgesehen; ein Umspannwerk befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Zeitgleich mit der Immobilie erwirbt BENO zwei Photovoltaikanlagen am Standort. Eine der Anlagen verfügt über einen attraktiven bestehenden Einspeisevertrag und generiert zusätzliche laufende Erträge. Die zweite Anlage steht für die Versorgung des Mieters mit vor Ort erzeugtem Strom zur Verfügung. Auch die geplante Erweiterungshalle soll mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Damit verbindet BENO die Weiterentwicklung der Immobilie mit dem gezielten Ausbau der Energieinfrastruktur am Standort.

Michael Bussmann, Vorstand der BENO Holding AG:

„Roth zeigt, wie wir bei BENO Wert schaffen: Wir erwerben industrielle Bestandsimmobilien zu attraktiven Konditionen, sichern frühzeitig die Vermietung und entwickeln die Standorte gezielt weiter.“

Bussmann weiter:

„Der günstige Ankauf bietet einen soliden Risikopuffer. Mit zusätzlicher Produktions- und Lagerfläche, einer elektrischen Anschlussleistung von rund 1,5 MW und dem Ausbau der Photovoltaik stärken wir die Produktivität und langfristige Drittverwendbarkeit des Standorts.“

Mit der Transaktion setzt BENO ihre Strategie fort, Light-Industrial- und Logistikimmobilien in etablierten Wirtschaftsräumen zu erwerben, aktiv zu vermieten und durch gezielte Investitionen in Gebäude- und Energieinfrastruktur weiterzuentwickeln.

 

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare, drittverwendungsfähige Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Entwicklungspotenzial.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Bewirtschaftung verbunden wird. Durch aktives Asset Management, technische Weiterentwicklung und die Nutzung digitaler Werkzeuge werden Produktivitäts- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch erschlossen.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit dreizehn deutsche Standorte mit rund 40 Mietern und einer Nutzfläche von insgesamt rund 165.000 m². Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich auf rund 91,48 Mio. EUR.


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beno Holding AG
Brienner Str. 7
80333 München
Deutschland
E-Mail: ir@beno-gruppe.de
Internet: www.beno-gruppe.de
ISIN: DE000A11QLP3, DE000A3H2XT2
WKN: A11QLP, A3H2XT
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München
LEI Code: 391200G6PDBP4B6JFR90
EQS News ID: 2381730

 
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2381730  13.08.2026 CET/CEST

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