Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’747 -1.5%  SPI 20’771 -1.5%  Dow 51’421 -0.2%  DAX 25’804 -2.0%  Euro 0.9143 -0.2%  EStoxx50 6’165 -1.1%  Gold 4’047 -1.0%  Bitcoin 61’708 -0.3%  Dollar 0.8193 0.4%  Öl 97.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171NVIDIA994529Holcim1221405Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier News B-Aktie: Die News B-Dividende im Detail
S&P 500-Titel News-Aktie: Diese Dividende können News-Aktionäre erwarten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Bastei Lübbe Aktie 22363546 / DE000A1X3YY0

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 07:30:04

EQS-News: Bastei Lübbe mit verbesserter Profitabilität im zweiten Quartal 2026/2027 auf Kurs

Bastei Lübbe
5.42 EUR -6.55%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
Bastei Lübbe mit verbesserter Profitabilität im zweiten Quartal 2026/2027 auf Kurs

05.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Bastei Lübbe mit verbesserter Profitabilität im zweiten Quartal 2026/2027 auf Kurs 

  • Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026/2027 mit 55,2 Millionen Euro erwartungsgemäss leicht unter Vorjahr
  • EBIT-Marge steigt im zweiten Quartal 2026/2027 auf 8,4 Prozent gegenüber 4,4 Prozent im Vorquartal
  • Marktführerschaft in entscheidenden Segmenten bestätigt
  • Prognose für das Gesamtjahr 2026/2027 leicht angepasst – Konzernumsatz zwischen 114 und 118 Millionen Euro sowie Konzern-EBIT zwischen 9 und 11 Millionen Euro erwartet

Köln, 5. November 2026 – Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 erwartungsgemäss einen Umsatzrückgang verzeichnet. Hintergrund sind die umsatzstarken Blockbuster-Titel des Vorjahreszeitraums. Trotz des Umsatzrückgangs wurden weitere Fortschritte bei der Profitabilität erzielt – die EBIT-Marge konnte gegenüber dem Vorquartal von 4,4 Prozent auf 8,4 Prozent gesteigert werden. Im Halbjahreszeitraum von April bis September 2026 betrug der Konzernumsatz insgesamt 55,2 Millionen Euro und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert. Das Konzern-EBIT im Berichtszeitraum belief sich auf 3,7 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag entsprechend bei 6,6 Prozent.

Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: „Die erneuten Fortschritte bei unserer Profitabilität im zweiten Quartal sind gerade wegen der anhaltend schwierigen Marktbedingungen ein starkes Zeichen unserer unternehmerischen Resilienz und ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem nachhaltigen Wachstumspfad.“

Der Umsatzanteil der Community-getriebenen Geschäftsmodelle lag bei 27 Prozent (Vorjahr: 28 Prozent) und bewegte sich damit nahezu auf dem Vorjahresniveau. Der Digitalanteil an den Umsatzerlösen betrug im Berichtszeitraum 32 Prozent (Vorjahr: 34 Prozent).

Ausbleibende Impulse vom Buchmarkt und fehlende Blockbuster-Titel dämpfen Umsatzentwicklung

Am deutschen Buchmarkt setzt sich die rückläufige Entwicklung des Vorjahres fort. Dementsprechend waren hier weiterhin kaum positive Impulse für den Geschäftsverlauf von Bastei Lübbe zu verzeichnen. So erzielte das Segment „Buch“ einen Umsatz in Höhe von 51,6 Millionen Euro (Vorjahr: 53,4 Millionen Euro). Hintergrund dieser Entwicklung sind die umsatzstarken Blockbuster-Titel des Vorjahres. Gleichwohl hat sich die Marktführerschaft in entscheidenden Segmenten, etwa in Young und New Adult oder Community Editions, erneut bestätigt. Das Segment-EBIT im ersten Halbjahr 2026/2027 betrug 3,2 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr ein Segment-EBIT in Höhe von 5,4 Millionen Euro erzielt wurde.

Das Segment „Romanhefte“ erzielte im ersten Halbjahr 2026/2027 einen Umsatz von 3,5 Millionen Euro und lag damit leicht unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 3,6 Millionen Euro). Das Segment-EBIT lag im Berichtszeitraum bei 0,4 Millionen Euro (Vorjahr: 0,5 Millionen Euro).

Profitabilität im Jahresverlauf deutlich verbessert

Der Materialaufwand lag mit 29,1 Millionen Euro im Berichtszeitraum unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 29,9 Millionen Euro). Diese Entwicklung basiert auf der Umsatzentwicklung und dem Produktmix sowie auf Kostenanpassungen in den Herstellungskosten, die laufend vorangetrieben und auch in den kommenden Quartalen weitere Effekte zeigen werden.

Der Personalaufwand stieg von 11,2 Millionen Euro im Vorjahr auf 11,9 Millionen Euro. Dies ist im Wesentlichen auf Veränderungen in der Gehaltsstruktur zurückzuführen.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich im ersten Halbjahr 2026/2027 auf 3,6 Millionen Euro (Vorjahr: 5,8 Millionen Euro). Das den Anteilseignern der Bastei Lübbe AG zuzurechnende Konzernperiodenergebnis lag im Berichtszeitraum bei 2,4 Millionen Euro (Vorjahr: 3,9 Millionen Euro). Das Ergebnis pro Aktie betrug dementsprechend 0,18 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro).

Die Konzernbilanzsumme war zum 30. September 2026 mit 113,1 Millionen Euro gegenüber 109,0 Millionen Euro zum Bilanzstichtag 31. März 2026 leicht erhöht. Der Anstieg ist weitgehend auf einen höheren Bestand an vorausgezahlten Autorenhonoraren zurückzuführen. Die Bilanzstruktur war insgesamt stabil. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Anteil am Eigenkapital lag zum 30. September 2026 mit 64,8 Millionen Euro um 0,9 Millionen Euro unter dem Wert vom 31. März 2026 (65,7 Millionen Euro), was im Wesentlichen auf die Dividendenausschüttung in Höhe von 3,3 Millionen Euro zurückzuführen ist.

Impressionen von der Buchmesse: Positive Resonanz und hohe Nachfrage

Anfang Oktober 2026 stiess Bastei Lübbe mit seinem Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse auf grosse Resonanz. Erstmals präsentierte das Unternehmen mehrere Autor:innen auf einer eigenen Standbühne. Der rege Zuspruch des Publikums zeigte sich auch darin, dass zahlreiche Titel am Ende der Messe ausverkauft waren. Ende Oktober 2026 gab Bastei Lübbe die Gründung eines weiteren neuen Verlagsimprints bekannt. Bei LIV werden ab dem nächsten Frühjahr Liebesromane für Leser:innen ab Ende 20 erscheinen. Das neue Imprint ist das Kapitel nach LYX und New Adult und unterstützt die zukünftigen Wachstumsambitionen von Bastei Lübbe. Im New Adult Segment, in dem Bastei Lübbe weiterhin Marktführer ist, findet derzeit eine Marktbereinigung statt, was hier mittelfristig wieder zu einer verbesserten Ertragslage führen sollte. Zudem sieht sich Bastei Lübbe mit innovativen Formaten und Marken wie shelfie.audio, Papertoons oder LYX International hervorragend positioniert, um an der ungebrochenen Lust an starken Geschichten zu partizipieren.

Prognose für das Gesamtjahr leicht angepasst

Trotz des  positiven Momentums der Buchmesse bleibt das wirtschaftliche Umfeld weiterhin schwierig. Vor dem Hintergrund der Buchmarktentwicklung sowie der anhaltend hohen Verunsicherung und Kaufzurückhaltung der Verbraucher passt der Vorstand der Bastei Lübbe AG seine Erwartungen für das zweite Halbjahr sowie das Geschäftsjahr 2026/2027 an. So wird nun für das Gesamtgeschäftsjahr ein leichter Umsatzrückgang erwartet. Bei der Profitabilität wurden im zweiten Quartal deutliche Fortschritte gemacht.  Die bereits eingeleiteten Kostenanpassungen werden weiter vorangetrieben. Auf dieser Basis wird trotz des Umsatzrückgangs ein stabiles oder steigendes EBIT prognostiziert bei einer steigenden EBIT-Marge.

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2026/2027 nun einen Konzernumsatz zwischen 114 und 118 Millionen Euro (Vorjahr: 118,4 Millionen Euro) gegenüber der im Geschäftsbericht 2025/2026 kommunizierten Umsatzprognose von 118 bis 122 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT wird nun in einer Bandbreite von 9 bis 11 Millionen Euro (Vorjahr: 9,3 Millionen Euro) erwartet gegenüber der bisher kommunizierten EBIT-Prognose von 10 bis 12 Millionen Euro.

Der Halbjahresbericht 2026/2027 der Bastei Lübbe AG ist unter www.bastei-luebbe.de verfügbar.

Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 118 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2025/2026). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.

Kontakt Bastei Lübbe AG:

Julia Kikillis
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 (0)221 8200 2850
E-Mail: julia.kikillis@bastei-luebbe.de


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
Schanzenstrasse 6 – 20
51063 Köln
Deutschland
Telefon: 02 21 / 82 00 - 0
Fax: 02 21 / 82 00 - 1900
E-Mail: investorrelations@luebbe.de
Internet: www.bastei-luebbe.de
ISIN: DE000A1X3YY0
WKN: A1X3YY
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
LEI Code: 529900F1RRY8J20M2I79
EQS News ID: 2428674

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2428674  05.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bastei Lübbe

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bastei Lübbe

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:30 Logo WHS Nasdaq-Crash LIVE: Fast 1.000 Punkte Absturz – und kein Ende in Sicht?
09:19 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
09:00 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
08:40 KI-Bedenken nehmen zu
08:28 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholungsversuch nach dem Jahrestief
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’231.37 19.96 SNB3YU
Short 15’565.19 13.73 SABNBU
Short 16’141.17 8.96 SCBA7U
SMI-Kurs: 14’744.49 06.11.2026 16:17:37
Long 13’999.11 19.44 SSTYBU
Long 13’681.65 13.73 S2BY4U
Long 13’076.31 8.99 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind
Rheinmetall-Aktie deutlich schwächer: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt den Handel mit deutlichen Verlusten
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Wall Street auf Erholungskurs -- Asiens Börsen letztlich in Rot
MÄRKTE USA/Baisse - Anleger flüchten aus Chipwerten
Swiss Re-Aktie auf neuem Jahreshoch: Analystenerwartungen beim Gewinn klar übertroffen - auf Kurs zum Jahresziel
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag Verluste

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.